Караваев о российской и европейской провинции: «Там другая культура. В Нидерландах есть маленькие городишки, но уровень жизни – космос»

Вячеслав Караваев поделился мыслями о разнице городов в России и Европе.

До перехода в «Зенит» Караваев играл в чешских «Дукле», «Яблонце» и «Спарте», а также нидерландском «Витессе».

– Скучно сейчас без постоянных поездок по Европе?

– Этой зимой я вообще никуда не ездил, а летом мы отдыхали в Карелии. Спокойный и тихий отдых, леса, природа.

Из Петербурга на машине всего четыре часа. На Валаам съездили, в Сортавалу. На лодочке покатались по Ладоге. Очень понравилось, природа у нас космическая!

Сейчас появился шанс больше узнать Россию. Мне хочется еще в Мурманск съездить и на Дальний Восток. Посмотрим, может быть, летом получится.

– Наша провинция сильно отличается от европейской?

– В остальной Европе все равно другая культура.

Я жил в Яблонце с населением 30 тысяч человек. Обычный маленький городок: несколько домов, центральная площадь, единственное кафе, где вся команда сидит. Больше сходить некуда.

В Нидерландах тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там – космос. Все удобно, везде можно картой расплатиться, хорошо налажена логистика.

Хотя и в Москве с Питером с этим хорошо: в отпуске спускался в метро – удобно, что тоже можно картой платить, когда через турникет проходишь, – сказал защитник « ».