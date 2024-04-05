Караваев о российской и европейской провинции: «Там другая культура. В Нидерландах есть маленькие городишки, но уровень жизни – космос»

Теги Зенит высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия высшая лига Чехия Яблонец Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев поделился мыслями о разнице городов в России и Европе.

До перехода в «Зенит» Караваев играл в чешских «Дукле», «Яблонце» и «Спарте», а также нидерландском «Витессе».

– Скучно сейчас без постоянных поездок по Европе?

– Этой зимой я вообще никуда не ездил, а летом мы отдыхали в Карелии. Спокойный и тихий отдых, леса, природа.

Из Петербурга на машине всего четыре часа. На Валаам съездили, в Сортавалу. На лодочке покатались по Ладоге. Очень понравилось, природа у нас космическая!

Сейчас появился шанс больше узнать Россию. Мне хочется еще в Мурманск съездить и на Дальний Восток. Посмотрим, может быть, летом получится.

– Наша провинция сильно отличается от европейской?

– В остальной Европе все равно другая культура.

Я жил в Яблонце с населением 30 тысяч человек. Обычный маленький городок: несколько домов, центральная площадь, единственное кафе, где вся команда сидит. Больше сходить некуда.

В Нидерландах тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там – космос. Все удобно, везде можно картой расплатиться, хорошо налажена логистика.

Хотя и в Москве с Питером с этим хорошо: в отпуске спускался в метро – удобно, что тоже можно картой платить, когда через турникет проходишь, – сказал защитник «Зенита».

105 комментариев
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Странно, что все говоря об уровне жизни, говорят про оплату картой. Да, удобней конечно, чем кэш, но я бы в последнюю очередь это упоминал. Гораздо важнее какая у людей покупальская способность, какая безопасность, инфраструктура и т. д.
+40
-3
+37
Ответ Семён Жуйло
Комментарий скрыт
В Канаде как-то получается. Надо геостратега туда на стажировку отправить.
+42
-9
+33
Ответ tnec
Москва номер один страна в мире по уровню услуг
Эээ, расскажите об этом в условном Шанхае или Сингапуре
+29
-4
+25
Ответ igls54
Слава, видимо, давно в магазин не ходил в каком-нибудь Пикалево или Копорье:)
Парень из гаджетов похоже только пластиковую карту освоил.
+25
-4
+21
Слава, видимо, давно в магазин не ходил в каком-нибудь Пикалево или Копорье:)
+26
-6
+20
Да? А вот Мишустин недавно заявил, что "средняя зарплата в России 73 тысячи рублей". И как быть? Кому верить? Москва в топ-10 городов материка по уровню жизни, а сама Россия стабильно после распада СССР ошивается на 45-50 местах(и это с учетом богатой Москвы, убери ее из уравнения, вообще из топ-50 вылетели бы).

Так что Караваев вполне себе прав. Если Москва реально способна задвинуть большинство европейских городов за пазуху, то вот мелкие города условной Голландии или Австрии(или скандинавских стран) без проблем уделают по уровню жизни мелкие города России. У нас даже в крупных провинциальных городах все так себе(Нижний, Казань, Екатеринбург, Краснодар), а уж в городах реально маленьких... Ну...
+24
-7
+17
Ответ Рома Политов
Странно, что все говоря об уровне жизни, говорят про оплату картой. Да, удобней конечно, чем кэш, но я бы в последнюю очередь это упоминал. Гораздо важнее какая у людей покупальская способность, какая безопасность, инфраструктура и т. д.
В 2018 году был Германии, там вообще все люди которых я видел 90% платили налом 10% картой, но не Эппл пей или андроид пей. Когда я жильё оплатил Айфоном у бабушки-вахтера было такое выражение лица , как будто она огонь увидела в первый раз. Сказала что терминалу год, я первый кто так заплатил. А если часами бы заплатил она бы наверно инквизицию вызвала , что б меня на огне спалили
+18
-4
+14
Ну, если расплачиваться картой это космос, то грех нам жаловаться на жизнь, многие уже забыли как наличка выглядит
+16
-4
+12
Ответ tnec
Москва номер один страна в мире по уровню услуг
Можно ссылку на рейтинг?
+12
-1
+11
Ну у нас тоже в оплатой картой мало где есть проблемы. Был давеча на Курилах, остров Шикотан. Он маленький, всего два села - Крабозаводское и Малокурильское, между которыми ездит пазик. Так даже в нём картой заплатить можно.
+11
0
+11
Москва номер один страна в мире по уровню услуг
+33
-23
+10
Ответ tnec
Москва номер один страна в мире по уровню услуг
Москва - страна?
+8
0
+8
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вы в Казани, видимо, не были очень давно. Классный город. Один из лучших в России.
Да и Нижний с Екатом в порядке
+12
-4
+8
Ответ Рома Политов
Странно, что все говоря об уровне жизни, говорят про оплату картой. Да, удобней конечно, чем кэш, но я бы в последнюю очередь это упоминал. Гораздо важнее какая у людей покупальская способность, какая безопасность, инфраструктура и т. д.
Мне кажется про Голландскую провинцию он говорил как раз противопоставляя ее Яблонцу, где картой, подозреваю, не везде можно расплатиться.
+7
0
+7
Сразу после переезда в ЕС я какое-то время жил в столице своей новой страны. Но как только появилась возможность, моментально сбежал в маленький уютный городок. И доволен, как удав. Никаких пробок. Сервис такой же, как в столице. Магазины практически такие же. Народу меньше. Мусора меньше. Точнее, его на улицах почти нет. И, как отдельный бонус, намно-о-ого меньше беженцев. Прям-таки настолько меньше, что в нашем городке люди до сих пор спокойно отпускают своих детей, учащихся младших классов, вечером одних в какой-нибудь кружок или спортивную секцию.
+10
-3
+7
Ну по поводу оплаты картой в маленьких городках голандии смешно, в европе, а уж тем более старой с этим проблемы были, в крупных городах (амстердам, брюсель, брюге, барселона, сарагоса, антверпен), про мелкие вообще можно молчать. Помню на нас в 16-19 годах европейцы смотрели когда мы платили телефонами и часами.....
+7
0
+7
Караваев, видимо, давно не был в российской провинции. Уровень жизни, конечно, не космос, но картой точно везде можно расплатиться.
+16
-10
+6
Ответ Alexander Prokofyev
да вы батенька, иноагент
Ну, можно сказать, что ино. Вот только не знаю, чей я агент )) Возможно, хладагент. Как раз вкуснятинки из холодильника стащил ;)
+7
-1
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сто за село, если не секрет?)
Могу сказать район. Касимовский. Село на высоком берегу Оки. Вид потрясающий. Кругом леса, луга.
+6
-1
+5
У меня дом в старинном русском селе в рязанской области, со всеми благами цивилизации. Чистота, тишина, банкомат стоит в сетевом магазине, вид потрясающий на Оку, можно расплатиться картой везде. Покупаю молоко, яйца, творог, мед, копчёное сало у местных фермеров. Соседи отличные. Старинный город 35.000 населения в 10 километрах с более 800 летней историей, в которой куча ресторанов, музеев и т.д. Есть все. Никакая нахрен Голландия не нужна.
+11
-6
+5
Ответ Гамарджоба Генацвале
А че ха-ха? Тебе реально борщ могут привезти в 4 утра по твоему желанию.И это очень утрированный пример.
Без проблем братан. Если для тебя борщ в 4 утра это главный критерей уровня жизни, то выбирай Москву)
+11
-6
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Везде можно картой расплатиться. 😁Достижение для Европы. И это не шучу.
В Германии, особенно на юге, дофига мест, не принимающих карты. Австрия такая же. В центре Вены даже в супер-туристических кафе легко могут сказать, что принимают только наличные, штук пять таких посещал.
+4
0
+4
Везде можно картой расплатиться. 😁Достижение для Европы. И это не шучу.
+6
-2
+4
"В Нидерландах тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там – космос. " - он размер Нидерландов на карте видел?))
+6
-2
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Караваев, видимо, давно не был в российской провинции. Уровень жизни, конечно, не космос, но картой точно везде можно расплатиться.
Поддерживаю. Я в Старой Руссе населением 20тыс везде телефоном платил.
И пгт Пряжа в Карелии, которая и того меньше.
Это совсем не показатель уровня жизни
+4
0
+4
Ответ Иван Поречный
Москва - страна?
Давно известно, что это не Россия)
+4
0
+4
Ответ Pasta
Да? А вот Мишустин недавно заявил, что "средняя зарплата в России 73 тысячи рублей". И как быть? Кому верить? Москва в топ-10 городов материка по уровню жизни, а сама Россия стабильно после распада СССР ошивается на 45-50 местах(и это с учетом богатой Москвы, убери ее из уравнения, вообще из топ-50 вылетели бы). Так что Караваев вполне себе прав. Если Москва реально способна задвинуть большинство европейских городов за пазуху, то вот мелкие города условной Голландии или Австрии(или скандинавских стран) без проблем уделают по уровню жизни мелкие города России. У нас даже в крупных провинциальных городах все так себе(Нижний, Казань, Екатеринбург, Краснодар), а уж в городах реально маленьких... Ну...
Вы в Казани, видимо, не были очень давно. Классный город. Один из лучших в России.
+12
-9
+3
Не знаю конечно, но мерять уровень, по тому, где можно быстрее и проще потратить деньги с карты, да еще обозвать это космосом, малость смешно.
+3
0
+3
Ответ Snafu
В Германии, особенно на юге, дофига мест, не принимающих карты. Австрия такая же. В центре Вены даже в супер-туристических кафе легко могут сказать, что принимают только наличные, штук пять таких посещал.
В Британии до сих пор чеки выписывают. Отстой. Признано, что в России лучшая система расчётов .
+5
-2
+3
Ну если судить по уровню развития страны и ее маленьких населенных пунктов в зависимости от покрытия использования пластиковых карт и технологий безналичных платежей, электронного банкинга, то Россия может быть в этом плане продвинутее даже, чем США, не говоря уж об Европейских странах. В карельских лесах конечно, оплата картами наверное не так сильно требуется, но в целом тут есть с чем поспорить. Так что Вячеслав, больше путешествуй по России
+4
-1
+3
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