Караваев о российской и европейской провинции: «Там другая культура. В Нидерландах есть маленькие городишки, но уровень жизни – космос»
Вячеслав Караваев поделился мыслями о разнице городов в России и Европе.
До перехода в «Зенит» Караваев играл в чешских «Дукле», «Яблонце» и «Спарте», а также нидерландском «Витессе».
– Скучно сейчас без постоянных поездок по Европе?
– Этой зимой я вообще никуда не ездил, а летом мы отдыхали в Карелии. Спокойный и тихий отдых, леса, природа.
Из Петербурга на машине всего четыре часа. На Валаам съездили, в Сортавалу. На лодочке покатались по Ладоге. Очень понравилось, природа у нас космическая!
Сейчас появился шанс больше узнать Россию. Мне хочется еще в Мурманск съездить и на Дальний Восток. Посмотрим, может быть, летом получится.
– Наша провинция сильно отличается от европейской?
– В остальной Европе все равно другая культура.
Я жил в Яблонце с населением 30 тысяч человек. Обычный маленький городок: несколько домов, центральная площадь, единственное кафе, где вся команда сидит. Больше сходить некуда.
В Нидерландах тоже есть маленькие городишки, но уровень жизни там – космос. Все удобно, везде можно картой расплатиться, хорошо налажена логистика.
Хотя и в Москве с Питером с этим хорошо: в отпуске спускался в метро – удобно, что тоже можно картой платить, когда через турникет проходишь, – сказал защитник «Зенита».
Так что Караваев вполне себе прав. Если Москва реально способна задвинуть большинство европейских городов за пазуху, то вот мелкие города условной Голландии или Австрии(или скандинавских стран) без проблем уделают по уровню жизни мелкие города России. У нас даже в крупных провинциальных городах все так себе(Нижний, Казань, Екатеринбург, Краснодар), а уж в городах реально маленьких... Ну...
И пгт Пряжа в Карелии, которая и того меньше.
Это совсем не показатель уровня жизни