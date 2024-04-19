Фулхэм – Ливерпуль, прогноз на матч 21 апреля 2024, АПЛ

АПЛ приближается к концу, но похоже, что для «Ливерпуля» все будет кончено еще до заключительного тура. Вылет из четвертьфинала Лиги Европы перечеркивает многие надежды Юргена Клоппа уйти победителем из ряда «красных». Следующий матч против «Фулхэма» обретает особую ценность: малейшая потеря очков, и мечты о чемпионстве растают в воздухе. «Фулхэм» завершает сезон где-то в середине таблицы, не находясь по традиции в районе зоны вылета, и не подозревает о трепыханиях мерсисайдцев. С чем же подойдут эти команды к очной встрече?

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Фулхэм

«Дачники» в этом сезоне, скорее всего, завершат выступления где-то в середине таблицы. После 33 сыгранных матчей они занимают 12-е место в турнирной таблице с 42 очками: до 5-го места «Тоттенхэма» страшные 18 очков. То есть даже математически «дачникам» ничего не светит. Впрочем, попытаться поиграть в свое удовольствие им никто не мешает: в предыдущем туре был обыгран 2:0 «Вест Хэм». Впереди их ждет тяжелый матч против «Ливерпуля», однако еще большой вопрос, у кого будут трястись поджилки. «Фулхэму» от результата будет ни жарко ни холодно, в отличие от противника.

Еще одним плюсом для команды с «Крэйвен Коттедж» стало то, что забивший 4 гола в 4 матчах АПЛ Родриго Муниз стал лучшим игроком месяца Премьер-лиги впервые за 14 лет: до него этот приз получал голкипер Марк Шварцер в феврале 2010 года, а в августе 2001 года – Луи Саа. Подобные награды абы кому не раздают, поэтому Муниз может гордиться. Впрочем, вручение награды предполагает, что команда доиграет сезон в том же духе…

Ливерпуль

На ливерпульцев обрушилась просто лавина несчастий: «Сити» посягает на их надежду на чемпионство (отставание всего два очка, но какой же ценой дается каждая победа), «МЮ» отомстил за все унижения и выкинул их из Кубка (те самые 4:3, которые еще спасают тен Хаага от вылета), а «Аталанта» уже в первом матче четвертьфинала Лиги Европы забила трижды, ограничив пространство для маневра «Ливерпулю». Разве так хотел закончить свой сезон Юрген Клопп? Конечно нет, но его мечты просто рушатся на глазах у мерсисайдцев. Более того, впервые с сезона 2014/2015 в полуфиналах Лиги чемпионов и Лиги Европы не будет ни одной английской команды. Теперь за Англию отдуваться будет только «Астон Вилла» в полуфинале Лиге конференций.

Ну и теперь можно сказать: еще в первом матче стало ясно, что полуфинал Клоппу и компании не светит. В ворота Куивина Келлехера залетели три безответных мяча: игры не наблюдалось, шансов отыграться не было. И как показал ответный матч, у «Ливерпуля» с игры что-то уже слишком долго ничего не заходит. Колоссальная надежда возлагалась на вторую встречу, ведь кому как не «Ливерпулю» выбираться из ям и совершать камбэки? Уже на 7-й минуте Мохаммед Салах благодаря пенальти дал повод для оптимизма болельщикам. Но этот самый оптимизм испарялся с каждой последующей минутой: превосходивший по владению мячом «бергамасков» (30% против 70%) английский клуб сподобился от силы на десять ударов. Не помог даже вернувшийся Трент Александр-Арнольд, через которого шли все атаки: «Аталанта» умело сыграла в обороне и проводила контратаки при первой же возможности.

Прогноз на матч Астон Вилла – Борнмут

Еврокубковой кампании конец. Теперь остается только АПЛ, где у «Ливерпуля» предстоят шесть важных встреч, решающих исход сезона. У «красных» возникает еще одна проблема: Алексис Макаллистер, который отбегал 540 минут игрового времени за последние три недели, может и не попасть в стартовый состав. Клопп употребил в его адрес словечко «insane» и даже назвал его «crazy»: то ли похвала такая, то ли попытка упрекнуть… Но не будем отрицать, что слишком много сил отняла игра против «Аталанты» и у Макаллистера, и у всех его одноклубников. Однако, несмотря на то, что команда морально и физически измотана, ей придется доиграть матчи, чтобы достойно завершить сезон. Ведь в этом и есть весь «Ливерпуль».

Прогноз

Стадион «Крэйвен Коттедж», 21 апреля, 18:30 по московскому времени. И коэффициенты от BetBoom. Перефразируем высказывание из одного выпуска легендарной программы «Футбольный клуб» на НТВ и скажем так: для «Ливерпуля» сейчас начинается марафон с шестью промежуточными финишами, любой из которых может оказаться роковым в случае, если «Ливерпуль» не возьмет три очка. Номинально «красные» являются фаворитами с коэффициентом 1.58, на ничью предлагается кэф 4.7, на победу «Фулхэма» 5.2. Нет нужды повторять еще раз, что все это значит, поэтому идем дальше.

Предлагаются тоталы больше 3.5 за 2.05 и меньше 3.5 за 1.81. Обращаемся к нашим традиционным анализам предыдущих встреч и начнем с «Фулхэма», у которого все матчи сугубо в АПЛ.

16 марта. Фулхэм 3:0 Тоттенхэм

30 марта. Шеффилд Юнайтед 3:3 Фулхэм

2 апреля. Ноттингем Форест 3:1 Фулхэм

6 апреля. Фулхэм 0:1 Ньюкасл

14 апреля. Вест Хэм 0:2 Фулхэм

Да, веселенькие матчи у «дачников», отсюда и тоталы больше 3.5 (хотя технически там три тотала больше 2.5 за 1.43). И крайности: от разноса «Тоттенхэма» и Постекоглу дома до ничьи с никакущим «Шеффилдом». Впрочем, веселье закончилось на «Ньюкасле», у которого мотивация на сезон тоже уже испарилась: далее были два тотала меньше 2.5 (кэф 2.9). Впереди будут еще четыре встречи после «Ливерпуля»: домашняя с «Пэласом», гостевая с «Брентфордом», домашняя с «Манчестер Сити» (о ужас!) и гостевая с «Лутоном».

Ну а вот результат апрельских матчей «Ливерпуля» во всех турнирах.

4 апреля. АПЛ. Ливерпуль 3:1 Шеффилд Юнайтед

7 апреля. АПЛ. Манчестер Юнайтед 2:2 Ливерпуль

11 апреля. Лига Европы. Ливерпуль 0:3 Аталанта

14 апреля. АПЛ. Ливерпуль 0:1 Кристал Пэлас

18 апреля. Лига Европы. Аталанта 0:1 Ливерпуль

И «Аталанту» пройти не удалось, и с расхлябанным «МЮ» всего одно очко взято, и «Кристал Пэласу» дома проиграли… Ошибки в подготовке к важным матчам сыграли свою роль. Впереди, как уже говорилось, шесть туров: будут сложнейшие гостевые матчи против «Фулхэма», «Эвертона» и «Вест Хэма», затем домашняя игра с «Тоттенхэмом», гостевая с «Астон Виллой»… и завершит сезон домашний матч против «Вулвз». Что касается тоталов, то и здесь веселье закончилось как раз на первом матче против «Аталанты»: три тотала подряд больше 2.5 (в том числе два тотала больше 3.5), а далее два унылых меньше 1.5 (кэф 6.61).

В матче ожидаются голы от обеих команд (1.47 против 2.73). В частности, от «Фулхэма» BetBoom ждёт выпадение тотала либо больше 1 за 1.78, либо меньше 1 за 2.07; у «Ливерпуля» возможна реализация тотала больше 2.25 за 1.98 или меньше 2.25 за 1.86. Разница в классе очевидна, однако слепо доверять цифрам не стоит: «Аталанту» тоже мало кто считал противником, равноценным «Ливерпулю». Что касается фор, то есть варианты форы (+1) на хозяев за 1.95 и гостей (-1) за 1.91.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 за 1.81.

«Ливерпулю» нужно прийти в себя, им вполне по силам одержать победу над таким противником… даже несмотря на горький опыт «Пэласа». Однако на фоне усталости вряд ли они забьют много. Скорее, тотал не превысит 3.5.

Где смотреть матч Фулхэм – Ливерпуль

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