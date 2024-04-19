«Ливерпуль» за месяц вылетел из Кубка Англии и ЛЕ, а также лишился лидерства в АПЛ

«Ливерпуль» за месяц вылетел из двух турниров.

В четверг команда тренера вылетела из , уступив «Аталанте» по сумме двух встреч.

Напомним, 17 марта «Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» (3:4) и покинул . Затем, 31 марта, мерсисайдцы обыграли «Брайтон» и возглавили таблицу .

В следующем туре « » победил «Шеффилд» (3:1) и остался на 1-м месте. «Арсенал» отставал на 2 очка, «Ман Сити» – на 3.

Однако затем «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), утратив лидерство.

Сейчас в таблице АПЛ лидирует «Ман Сити», а «Ливерпуль» и «Арсенал» отстают на два очка.