«Ливерпуль» за месяц вылетел из Кубка Англии и ЛЕ, а также лишился лидерства в АПЛ
«Ливерпуль» за месяц вылетел из двух турниров.
В четверг команда тренера Юргена Клоппа вылетела из Лиги Европы, уступив «Аталанте» по сумме двух встреч.
Напомним, 17 марта «Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» (3:4) и покинул Кубок Англии. Затем, 31 марта, мерсисайдцы обыграли «Брайтон» и возглавили таблицу АПЛ.
В следующем туре «Ливерпуль» победил «Шеффилд» (3:1) и остался на 1-м месте. «Арсенал» отставал на 2 очка, «Ман Сити» – на 3.
Однако затем «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), утратив лидерство.
Сейчас в таблице АПЛ лидирует «Ман Сити», а «Ливерпуль» и «Арсенал» отстают на два очка.
Пару матчей проиграли на спаде и ушат помоев полился
Было странное решение Пепа, в доп время, когда уже стало понятно, что будет ничья поменять КДБ и чуть раньше Холланда. Норвежец, хоть и бесполезен в больших матчах, но пенальти бьет лучше Бернарду или Ковачича.
У Сити спада нет , но они далеко не так хороши , как в прошлом сезоне
Когда только пришел Клопп,то он вроде бы на первой пресс конференции сказал что за 4 сезона выиграет какой нибудь кубок, тогда я не верил в такое . Казалось с таким составом это нереально,но в первый же сезон :финал Кубка английской лиги,где проиграли Ман Сити в серии пенальти, а также финал ЛЕ. На третий год в клубе Ливерпуль дошел финала ЛЧ,что казалось невероятным событием, а ещё через год уже победа в ЛЧ!
Конечно вспоминать те сезоны очень приятно,но в тоже время очень страшно за будущее клуба без него.
Надеюсь клуб не уйдет в глубокий пост-Клопповский кризис.
А еще он в последнее время принимает мяч спиной к воротам, понятно, что он габаритами берет, но вот с обработкой мяча жуткие проблемы.