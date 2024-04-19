«Ливерпуль» за месяц вылетел из Кубка Англии и ЛЕ, а также лишился лидерства в АПЛ

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«Ливерпуль» за месяц вылетел из двух турниров.

В четверг команда тренера Юргена Клоппа вылетела из Лиги Европы, уступив «Аталанте» по сумме двух встреч.

Напомним, 17 марта «Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» (3:4) и покинул Кубок Англии. Затем, 31 марта, мерсисайдцы обыграли «Брайтон» и возглавили таблицу АПЛ.

В следующем туре «Ливерпуль» победил «Шеффилд» (3:1) и остался на 1-м месте. «Арсенал» отставал на 2 очка, «Ман Сити» – на 3.

Однако затем «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), утратив лидерство.

Сейчас в таблице АПЛ лидирует «Ман Сити», а «Ливерпуль» и «Арсенал» отстают на два очка.

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55 комментариев
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Скоро и тренера лишиться
И от лишнего мягкого знака
+99
-8
+91
Ливерпуль: от квадрупла до зеробла
+71
-11
+60
Ответ Alexey Burkin
Команда тупо ослабла Очень скучаю по праймовым Фирмино, Мане, Вейналдуму, Фабиньо, да даже Пяткинсон. А Оригинал каков был? Только Жота более менее, и то травматичен Нуньес конечно трансфер мимо. Гакпо вообще никакой. Соболаи, Мак ну это не то. Мимо трансферы. Вот и все. Новички не усилили, кто остался - постарел. Этот Ливер всё. Будем ждать новый. Всем спасибо.
Прикол конечно, ребята тупо в первом сезоне на третьем месте команду держат, боролись за чемпионство ( ты ждал такого в начале сезона ?) и все еще в гонке формально
Пару матчей проиграли на спаде и ушат помоев полился
+40
-2
+38
Скоро и тренера лишиться
+43
-12
+31
Две игры против МЮ сломали Ливерпуль морально .
+33
-4
+29
Поддержали тренера… красавцы
+22
0
+22
Ответ Alexey Burkin
Команда тупо ослабла Очень скучаю по праймовым Фирмино, Мане, Вейналдуму, Фабиньо, да даже Пяткинсон. А Оригинал каков был? Только Жота более менее, и то травматичен Нуньес конечно трансфер мимо. Гакпо вообще никакой. Соболаи, Мак ну это не то. Мимо трансферы. Вот и все. Новички не усилили, кто остался - постарел. Этот Ливер всё. Будем ждать новый. Всем спасибо.
Могу сказать что Эндо и особенно Мак - попадание в точку! Собослаи очень сильно сдал, Гравен - лавка. Не хватает мужиков типа - Милли и Джини, которые будут таскать рояль
+13
-2
+11
По моему и Арсеналу и Ливеру ресурсов не хватает в этом сезоне. Есть классная молодежь, но не тянет на всех фронтах. Мс в этом плане покруче, но такой машиной, как в прошлом году, они не выглядят. Еще и пенальти Силва бить не умеет, пежон
+12
-2
+10
Отрицательный требл
+10
-2
+8
Я в такие моменты перезагружал карьеру в фм 😅
+8
-1
+7
Типичный Ливерпуль
+7
-1
+6
Какой же Клопп отовсюду вылетающий
+8
-3
+5
Ответ jeckk
По моему и Арсеналу и Ливеру ресурсов не хватает в этом сезоне. Есть классная молодежь, но не тянет на всех фронтах. Мс в этом плане покруче, но такой машиной, как в прошлом году, они не выглядят. Еще и пенальти Силва бить не умеет, пежон
Я не помню, когда Сити, кого-то выигрывал по пенальти. Если Сити доиграл до пробития пенальти, то с очень большой вероятностью, что это проигрыш.
Было странное решение Пепа, в доп время, когда уже стало понятно, что будет ничья поменять КДБ и чуть раньше Холланда. Норвежец, хоть и бесполезен в больших матчах, но пенальти бьет лучше Бернарду или Ковачича.
+6
-2
+4
К сожалению в ближайшее несколько лет Ливерпуль будет выглядеть точно таким , как и в последний месяц . Тренер уходит и пол команды летом разбегутся кто куда , это 100% .
+6
-3
+3
Спад и у Ливерпуля , и у Арсенала пришелся на решающие матчи в Европе и в АПЛ .
У Сити спада нет , но они далеко не так хороши , как в прошлом сезоне
+4
-1
+3
Ответ Vadiay
А вы что взяли?
Так его и взяли) болею за Ливерпуль всей душой, но перегорели парни в апреле(
+3
0
+3
Ответ IRON MAN
Ливерпуль: от квадрупла до зеробла
Ну хоть кубок лиги взяли 😁
+5
-3
+2
Ответ Alexey Burkin
Команда тупо ослабла Очень скучаю по праймовым Фирмино, Мане, Вейналдуму, Фабиньо, да даже Пяткинсон. А Оригинал каков был? Только Жота более менее, и то травматичен Нуньес конечно трансфер мимо. Гакпо вообще никакой. Соболаи, Мак ну это не то. Мимо трансферы. Вот и все. Новички не усилили, кто остался - постарел. Этот Ливер всё. Будем ждать новый. Всем спасибо.
Если сравнивать с праймовым составом,то конечно слабее состав( особенно в атаке). Но по сравнению с прошлым сезоном это большой шаг вперёд. Я не ожидал гонки в этом сезоне,он казался переходным. Но к счастью чемпионская гонка ( которая все ещё идёт) вселила надежду на хорошее будущее клуба .
Когда только пришел Клопп,то он вроде бы на первой пресс конференции сказал что за 4 сезона выиграет какой нибудь кубок, тогда я не верил в такое . Казалось с таким составом это нереально,но в первый же сезон :финал Кубка английской лиги,где проиграли Ман Сити в серии пенальти, а также финал ЛЕ. На третий год в клубе Ливерпуль дошел финала ЛЧ,что казалось невероятным событием, а ещё через год уже победа в ЛЧ!
Конечно вспоминать те сезоны очень приятно,но в тоже время очень страшно за будущее клуба без него.
Надеюсь клуб не уйдет в глубокий пост-Клопповский кризис.
+2
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+2
Особо не смотрю Ливерпуль, в основном слежу за результатами и читаю про них, но оба матча с Аталантой смотрел. Ни в одном не увидел обычно присущий команде огонек, искру. Не хватает страсти. На контрасте с вчерашней игрой сити вообще другой уровень футбола, к сожалению. Понимаю, почему клопп уходит, но очень жаль, что это происходит именно так…
+3
-1
+2
вообще полное ощущение что функциональная яма которая обычно, все последние годы была в январе - феврале в этом сезоне сместилась на весну.
+2
0
+2
Видимо не зря Клопп решил уйти в отставку, чувствует что порой его уже где-то не хватает, есть недоработки с его стороны которых раньше было заметно меньше.
+2
-1
+1
Это не отменяет того факта что Ливерпуль сейчас очень сильная команда, вот когда клоп уйдёт будет мю версия 2.0
+1
0
+1
это издержки стиля да и темперамента самого Клоппа. Игроки тем более новички не тянут играть в таком темпе весь сезон.
+1
0
+1
Ответ Даши Будаев
Я не помню, когда Сити, кого-то выигрывал по пенальти. Если Сити доиграл до пробития пенальти, то с очень большой вероятностью, что это проигрыш. Было странное решение Пепа, в доп время, когда уже стало понятно, что будет ничья поменять КДБ и чуть раньше Холланда. Норвежец, хоть и бесполезен в больших матчах, но пенальти бьет лучше Бернарду или Ковачича.
Холланд и КДБ сами замены попросили из-за усталости.
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0
0
Ответ Даши Будаев
Я не помню, когда Сити, кого-то выигрывал по пенальти. Если Сити доиграл до пробития пенальти, то с очень большой вероятностью, что это проигрыш. Было странное решение Пепа, в доп время, когда уже стало понятно, что будет ничья поменять КДБ и чуть раньше Холланда. Норвежец, хоть и бесполезен в больших матчах, но пенальти бьет лучше Бернарду или Ковачича.
Про бесполезность Холланда можно спорить. Не всегда забивает -да. Но он никогда из игры не выключается- рвёт, давит, нагнетает, даже если игра не идёт.
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Ответ Gani
Это уже квадрупл?
Нет. Это свежая шутка
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Ответ jeckk
Про бесполезность Холланда можно спорить. Не всегда забивает -да. Но он никогда из игры не выключается- рвёт, давит, нагнетает, даже если игра не идёт.
Это понятно, что Холланд создает угрозу соперникам, иногда прессингует, но его основная специализация забивать голы, а вот с этим у него в этом сезоне точно проблемы, точнее с реализацией голевых моментов. Если ты "десятка", то должен реализовывать выходы один на один с вратарем.
А еще он в последнее время принимает мяч спиной к воротам, понятно, что он габаритами берет, но вот с обработкой мяча жуткие проблемы.
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Ответ swerh
Холланд и КДБ сами замены попросили из-за усталости.
Да, понятно, что устали все... Особенно было забавно наблюдать, как изнеможённые игроки Реала в конце только блокировали и уже даже не пытались отобрать мяч у игроков Сити, пытавшихся разыграть мяч на двух квадратных метрах в площади штрафной.
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Ответ arisstopane
юрген принял ливерпуль с гомесом...с ним и оставит... полагаю клуб выставлен на продажу... ах, какое было время!
поразительно бредовый вывод
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Ответ Iamliam
Комментарий удален модератором
Именно поэтому на спортсе на тег Мадрида подписано 250 тысяч человек, а на Барселону более 400 тысяч.
+3
-3
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