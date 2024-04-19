Фулхэм – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Фулхэм и Ливерпуль в 34 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фулхэм – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Последние матчи Фулхэм
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
- Ноттингем Форест – Фулхэм : 3 – 1
- Шеффилд Юнайтед – Фулхэм : 3 – 3
- Фулхэм – Тоттенхэм : 3 – 0
Последние матчи Ливерпуль
- Аталанта – Ливерпуль : 0 – 1
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
- Ливерпуль – Аталанта : 0 – 3
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль : 2 – 2
- Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед : 3 – 1
Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль
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