Муниз – первый за 14 лет футболист «Фулхэма», ставший лучшим игроком месяца в АПЛ. Ранее это удавалось лишь Шварцеру и Саа

Теги Луи Саа Марк Шварцер Фулхэм премьер-лига Англия Родриго Муниз Футбол

Родриго Муниз признан лучшим игроком марта в АПЛ.

У форварда «Фулхэма» 4 гола в 4 матчах Премьер-лиги. 22-летний бразилец дважды забил «Тоттенхэму», по разу «Брайтону» и «Шеффилду».

Муниз стал лишь третьим футболистом «Фулхэма», выигравшим приз лучшему игроку месяца.

Ранее это удавалось вратарю Марку Шварцеру в феврале 2010 года и форварду Луи Саа в августе 2001-го.

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5 комментариев
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Ответ quaterbackathome
Ну напишите кто 14 лет назад в составе Фулхэма был! Моя версия Демпси. Пальцем в небо)
Щварцер брал в 2010
+5
0
+5
Ну напишите кто 14 лет назад в составе Фулхэма был!
Моя версия Демпси.
Пальцем в небо)
+2
0
+2
Ответ Артур Артур
Щварцер брал в 2010
Чекнул, вы правы)
+1
0
+1
Ответ quaterbackathome
Ну напишите кто 14 лет назад в составе Фулхэма был! Моя версия Демпси. Пальцем в небо)
Погребняк возможно
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Погребняк возможно
Не уверен я, что Паша в 2010 был в Лондоне, мне кажется попозже.
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