Муниз – первый за 14 лет футболист «Фулхэма», ставший лучшим игроком месяца в АПЛ. Ранее это удавалось лишь Шварцеру и Саа

Родриго Муниз признан лучшим игроком марта в АПЛ.

У форварда « » 4 гола в 4 матчах Премьер-лиги. 22-летний бразилец дважды забил «Тоттенхэму», по разу «Брайтону» и «Шеффилду».

стал лишь третьим футболистом «Фулхэма», выигравшим приз лучшему игроку месяца.

Ранее это удавалось вратарю Марку Шварцеру в феврале 2010 года и форварду Луи Саа в августе 2001-го.