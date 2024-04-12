Муниз – первый за 14 лет футболист «Фулхэма», ставший лучшим игроком месяца в АПЛ. Ранее это удавалось лишь Шварцеру и Саа
Родриго Муниз признан лучшим игроком марта в АПЛ.
У форварда «Фулхэма» 4 гола в 4 матчах Премьер-лиги. 22-летний бразилец дважды забил «Тоттенхэму», по разу «Брайтону» и «Шеффилду».
Муниз стал лишь третьим футболистом «Фулхэма», выигравшим приз лучшему игроку месяца.
Ранее это удавалось вратарю Марку Шварцеру в феврале 2010 года и форварду Луи Саа в августе 2001-го.
Моя версия Демпси.
Пальцем в небо)