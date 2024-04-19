«Ливерпуль» не забивает с игры четыре матча – 389 минут. «Аталанте» забили с пенальти, «МЮ» – с точки и после розыгрыша углового
«Ливерпуль» не забивает с игры четыре матча подряд.
Английский клуб победил «Аталанту» (1:0, общий счет – 1:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
Единственный мяч мерсисайдцы забили с пенальти – отличился Мохамед Салах.
До этого команда тренера Юргена Клоппа не забила «Кристал Пэлас» (0:1) и «Аталанте» (0:3).
В матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2) «Ливерпуль» забил второй гол с пенальти (отличился также Салах), первый – после розыгрыша углового, автором мяча стал Луис Диас.
Таким образом, команда в последний раз забила с игры в матче против «Шеффилд Юнайтед» (3:1): на 90-й минуте отличился Коди Гакпо.
В общей сложности Ливерпуль не забивает с игры 389 минут с учетом добавленного времени.
Мерсисайдцы продолжат сезон 21 апреля матчем против «Фулхэма» в АПЛ.
И как тут забивать? 🧐
А к концу сезона.
не знаю, сколько миллионов, да это и не важно