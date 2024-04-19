«Ливерпуль» не забивает с игры четыре матча – 389 минут. «Аталанте» забили с пенальти, «МЮ» – с точки и после розыгрыша углового

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Мохамед Салах Луис Диас Футбол

«Ливерпуль» не забивает с игры четыре матча подряд.

Английский клуб победил «Аталанту» (1:0, общий счет – 1:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

Единственный мяч мерсисайдцы забили с пенальти – отличился Мохамед Салах.

До этого команда тренера Юргена Клоппа не забила «Кристал Пэлас» (0:1) и «Аталанте» (0:3).

В матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2) «Ливерпуль» забил второй гол с пенальти (отличился также Салах), первый – после розыгрыша углового, автором мяча стал Луис Диас.

Таким образом, команда в последний раз забила с игры в матче против «Шеффилд Юнайтед» (3:1): на 90-й минуте отличился Коди Гакпо.

В общей сложности Ливерпуль не забивает с игры 389 минут с учетом добавленного времени.

Мерсисайдцы продолжат сезон 21 апреля матчем против «Фулхэма» в АПЛ.

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Roman
Клопп не виноват! у него в атаке одни школьники! Сами посмотрите, Нуньес за 90 лямов, Гакпо, Диас и Жота каждый по 45 И как тут забивать? 🧐
Доку 60млн , Грилиш 117млн, Хааланд 125 млн которые не смогли забить Реалу , котороый купил бразильцев за 90 миллион
+24
-6
+18
Ответ Леопардыш
А угловой это с каких пор не с игры? Новость ради новости.
Угловой это всегда не с игры.
+11
-1
+10
Клопп не виноват! у него в атаке одни школьники! Сами посмотрите, Нуньес за 90 лямов, Гакпо, Диас и Жота каждый по 45
И как тут забивать? 🧐
+21
-15
+6
Всё на Спарту потратили.
+6
0
+6
Удивительно что спад формы у них не традиционно в январе пошел
А к концу сезона.
+5
0
+5
Это дно, от которого пора уже сильно оттолкнуться на последний рывок.
+3
-1
+2
Ответ Roman
Клопп не виноват! у него в атаке одни школьники! Сами посмотрите, Нуньес за 90 лямов, Гакпо, Диас и Жота каждый по 45 И как тут забивать? 🧐
Школьники?! Клевета! Там уже полсостава дошколят!!!😱
+6
-4
+2
На самом деле в этом году очень большие проблемы реализацией и не хватает мастерство атакующих игроков, а так команда Клоппа много не пропускают, всегда контролирует матч, созидает моменты больше соперника, но последнем этапе атаки какое то тонкое движение не хватает. Я думаю нападающие Ливерпуля не уровень чемпионской команды.
+1
0
+1
Ответ Roman
Клопп не виноват! у него в атаке одни школьники! Сами посмотрите, Нуньес за 90 лямов, Гакпо, Диас и Жота каждый по 45 И как тут забивать? 🧐
по сравнению с ценниками сити там даже не школьники
+1
0
+1
Ответ umar0701@icloud.com
Доку 60млн , Грилиш 117млн, Хааланд 125 млн которые не смогли забить Реалу , котороый купил бразильцев за 90 миллион
и хваленый Сильва, который не умеет бить пенальти 🤣
не знаю, сколько миллионов, да это и не важно
+2
-1
+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Лузер-тренер и лузер-клуб как полагается заканчивают совместное сотрудничество. Символично, что КАЛ - последний трофей Клопа в составе ливерки
Всем бы такие комнаты трофеев, как этим "лузерам" 🤣
+2
-1
+1
не думал, что наш хромой МЮ так морально сломит некогда грозный Ливер. то ли еще будет, особенно в следующем сезоне, когда не будет ни Клоппа, ни Мухамеда.
+2
-1
+1
Выжатый Ливерпуль в конце сезона. Классика жанра.
+1
0
+1
Салах вообще грузный стал, не бегает так, как в начале сезона, на лавку бы его посадить, новый тренер долженего продать саудитам за 100 млн. наелся что ли он футбол такое ощущение, даже золотую бутсу АПЛ не хочет выиграть хотя цель достижимая, а он перестал бегать и забивать
+2
-1
+1
Сливают тренера...
0
0
0
Первый тайм против Аталанты дает надежду на остальные матчи. Гакпо в роли десятки, и Салах с Диасом впереди.
0
0
0
Ответ Леопардыш
А угловой это с каких пор не с игры? Новость ради новости.
Угловой считается стандартным положением
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий