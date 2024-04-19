Астон Вилла — Борнмут: прогноз на матч 21 апреля 2024, АПЛ

21 апреля 2024 года в английском городе Бирмингем состоится матч 34 тура Чемпионата Англии между командами «Астон Вилла» и «Борнмут». Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк». Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Астон Вилла» провела в четверг очень упорный энергозатратный матч в рамках Лиги Европы, в котором добилась успеха. Сможет ли команда быстро восстановиться и на эйфории прохода в полуфинал европейского турнира, победить и в чемпионате, это мы узнаем совсем скоро.

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

Рекомендованная ставка: П1, ТБ (2,5).

Астон Вилла

В текущем сезоне АПЛ «Астон Вилла» себя хорошо показывает и по праву сейчас команда идет на 4 строчку в таблице, замыкая места в ЛЧ на следующий сезон. Они всего на 3 очка опережают пятый «Тоттенхэм», который имеет 1 игру в запасе и в 8 очках отставания от «Ливерпуля» с «Арсеналом». Всего же в копилке команды 63 набранных баллов 33 турах АПЛ, за счет 19 побед и 6 ничейных исходов. А уступила оппонентам команда в 8 встречах чемпионата.

Клуб из Бирмингема показывает неплохую результативность в чемпионате и забила 68 мячей и это 5 показатель среди всех команд. А нападающий Уоткинс отличился 19 голами и отдал 10 голевых передач, тем самым занимает сейчас 3 место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

В последних 3 матчах английского первенства клуб из Бирмингема набрал 4 балла. Сначала они проиграли в гостевой встрече лидеру чемпионата «Сити» (1:4), где неплохо смотрелись в 1 тайме, почти до конца которого был ничейный счет (1:1). А вот потом команда Гвардиолы полностью взяла игру под свой контроль и парализовала соперника.

Следом была ничья с боевитым «Брентфордом» (3:3). До 59 минуты встречи «Астон Вилла» вела в счете (2:0), но потом резко в их игре случился провал и они в течение 10 минут пропустили в свои ворота 3 мяча и уже проигрывали в матче. Благо Уоткинс потом все же забил свой 2 мяч в игре и свел встречу вничью.

А в последнем сыгранном 33 туре АПЛ «Астон Вилле» неожиданно удалось обыграть в гостях одного из лидеров таблицы «Арсенал» (2:0). Все шло к ничейному исходу, но вот клуб из Бирмингема не согласился с этим и в отрезке с 84 по 87 минуту забил 2 гола усилиями Бэйли и Уоткинса и вырвал победу.

Последний свой матч «Астон Вилла» проводила в рамках ответного матча плей-офф 1/4 финала Лиги Конференций, в котором в гостях уступила французскому «Лиллю» (1:2), где в основное время игры смогла забить спасительный гол в концовке встречи и свести игру в дополнительное время. В овертаймах забить у команд не получилось и все решила серия пенальти, в которой сильнее оказались англичане (4:3).

Из-за проблем со здоровьем и дисквалификации матч пропустят у «Астон Виллы» следующие игроки: Буэндия, Дуглас Луис, Камара, Мингс, Морено и Рэмзи.

Результаты «Астон Виллы» в 5 последних сыгранных матчах:

18.04.24 «Лилль» — «Астон Вилла» 2 :1, в серии пенальти (3: 4 );

— «Астон Вилла» :1, в серии пенальти (3: ); 14.04.24 «Арсенал» — «Астон Вилла» 0: 2 ;

0: ; 11.04.24 «Астон Вилла» — «Лилль» 2 :1;

— «Лилль» :1; 06.04.24 «Астон Вилла» — «Брентфорд» 3:3;

03.04.24 «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 4:1.

Интересные статические факты последних матчей «Астон Виллы»:

В 2 из 3 последних встречах команда побеждает;

В 3 последних домашних играх были виктории;

В 4 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 8 последних поединках.

Борнмут

В текущем сезоне АПЛ у команды из Борнмута дела идут в целом неплохо и задачу минимум по сохранению прописки в элитном дивизионе команда уже выполнила. Сейчас у клуба есть гандикап в 17 баллов от зоны вылета, при том, что 18 «Лутон Таун» осталось играть еще 5 туров. На еврокубки уже тоже рассчитывать не приходится, ведь 18 очков отставания от пятого «Тоттенхэма». Единственное, клуб может побороться за место в ТОП-10 лучших команд, но для этого им нужно в финишной части сезона стабильно набирать очки. В 32 сыгранных турах у «Борнмута» в активе 42 набранных балла, при 11 победах и 9 ничейных исходах. Результативность у них не самая мощная, но при этом 47 мячей они отгрузили соперникам. Но пропускают многовато и 57 пропущенных мячей — это лишь 14 показатель в АПЛ. Хорошо в этом сезоне себя проявляет Соланке, который идет пятым в списке лучших бомбардиров АПЛ и отличился 17 раз.

В последних 3 встречах английского чемпионата клуб из Борнмута набрал в свою копилку 4 балла. Сначала им удалось обыграть дома соседа ниже по таблице «Кристал Пэлас» (1:0). «Борнмут» выглядел неплохо в этой встрече и заслуженно п итогу забрал эти 3 очка, не дав почти ничего создать у своих ворот оппоненту. А самим победный мяч удалось забить в концовке встречи, где на 79 минуте встречи отличился Клюйверт.

Следом был выигрыш от одного из аутсайдеров чемпионата «Лутон Таун» (1:2). «Борнмут» первым открыл счет в начале 2 тайма, но не смог удержать его позволив концовке встречи сопернику вырвать волевую победу.

А в последнем сыгранном 33 туре АПЛ «Борнмут» разошелся в мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2), где дважды вел в счете и был более острее в атаке, но реализация моментов их немного подвела. В этом матче Соланке и Клюйверт отметились по голу.

Из-за травм у «Борнмута» игру пропустят у следующие футболисты: Тавернье и Фредерикс. Под вопросом участие: Адамса, Мефама и Семеньо, у которых тоже есть проблемы со здоровьем.

Результаты «Борнмута» в 5 последних сыгранных матчах:

13.04.24 «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 2:2;

06.04.24 «Лутон Таун» — «Борнмут» 2 :1;

— «Борнмут» :1; 02.04.24 «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 1 :0;

— «Кристал Пэлас» :0; 30.03.24 «Борнмут» — «Эвертон» 2 :1;

— «Эвертон» :1; 13.03.24 «Борнмут» — «Лутон Таун» 4:3.

Интересные статические факты последних матчей «Борнмута»:

В 6 из 7 последних встречах команда не проигрывает, при этом одерживает 4 виктории;

В последнем гостевом матче было поражение;

В 5 из 6 последних матчах клуба обе команды забивали, в том числе и в двух последних;

В 5 из 6 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча, в том числе и в 2 последних;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 2 гола за игру;

Команда отличается голом в 7 последних поединках.

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Вест Хэм

Астон Вилла – Борнмут: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 10 встреч. По 4 победы в них было в активе каждой из команд. И 2 игры закончились ничейным результатом.

«Астон Вилла» в этих матчах забивала в среднем 1,40 голов (14 мячей), а «Борнмут» 1,30 (13 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа «Астон Виллы» (3:0), в 2023 году в рамках Премьер-Лиги. «Борнмут» победил максимально с разницей в 2 мяча (2:0), в 2022 году в матче АПЛ.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

03.12.23 «Борнмут» – «Астон Вилла» (2:2).

18.03.23 «Астон Вилла» – «Борнмут» ( 3 :0).

– «Борнмут» ( :0). 06.08.22 «Борнмут» – «Астон Вилла» ( 2 :0).

– «Астон Вилла» ( :0). 01.02.20 «Борнмут» – «Астон Вилла» ( 2 :1).

– «Астон Вилла» ( :1). 17.08.19 «Астон Вилла» – «Борнмут» (1:2).

В последних 5 сыгранных очных поединках «Борнмут» 3 раза обыгрывал соперника, на что он ответил 1 викторией. Но вот в последних 2 матчах клуб из Бирмингема не проигрывал.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 4 из 5 последних встречах было забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Астон Вилла – Борнмут

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Астон Виллы» — 1.89;

Ничья — 4.14;

Победа «Борнмута» — 3.74;

Ф1 (-1) — 2.54;

Ф2 (1) — 1.53;

ТБ (2,5) — 1.45;

ТМ (2,5) — 2.81;

ТБ (3) — 1.70;

ТМ (3) — 2.20;

ОЗ (да) — 1.42;

ОЗ (нет) — 2.93.

Если для «Борнмута» эта игра практически ничего не решает с точки зрения турнирной мотивации, то для «Астон Виллы» в борьбе за место в ТОП-4 сейчас каждое очко очень важно, ведь любая осечка может спустить их ниже в таблице. Да и клуб из Бирмингема в последнем матче с «Арсеналом» был очень хорош и показал, что достоин большего в этом сезоне. Да и в последней очной домашней встрече «Астон Вилла» победила клуб из Борнмута.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на П1, за приличный кэф 1.89.

Обе команды в этом сезоне достаточно результативны, и в своих последних встречах они зачастую не уходят без забитых голов. Да и 4 из 5 последних сыгранных очных матчах было забито 3 и более мячей. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.45.

Где смотреть матч Астон Вилла – Борнмут

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰