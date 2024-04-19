Клубов АПЛ не будет в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет

Клубы АПЛ не вышли в полуфинал ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов вылетели « » и « ». Выступления в прекратили « » и « ».

Клубы АПЛ не сыграют в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет. Последний раз подобное было в сезоне-2014/15.

Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?