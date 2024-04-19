Клубов АПЛ не будет в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет
Клубы АПЛ не вышли в полуфинал ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет.
На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов вылетели «Манчестер Сити» и «Арсенал». Выступления в Лиге Европы прекратили «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
Клубы АПЛ не сыграют в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет. Последний раз подобное было в сезоне-2014/15.
Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?
Какие проблемы? Все честно.
Больше половины очков, что набрали команды АПЛ в этом сезоне, принесли Ливерпуль, Вест Хем и Астон Вилла как раз из ЛЕ и ЛК.
И от Италии в ЛК, как и от Англии была и есть только дна команда - Фиалки.
И главная разница в очках как раз в ЛЧ.
У АПЛ две команды не вышли из группы, заняв последние места.
МЮ и Сороки прекратили свое участие в еврокубках осенью.
У Италии в евровесну вышли все. Причем три команды в лигочемпионскую весну.
Так что, есть, что есть.
кулдун