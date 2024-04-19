Клубов АПЛ не будет в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет

Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Клубы АПЛ не вышли в полуфинал ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов вылетели «Манчестер Сити» и «Арсенал». Выступления в Лиге Европы прекратили «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Клубы АПЛ не сыграют в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет. Последний раз подобное было в сезоне-2014/15.

Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?

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35 комментариев
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Там все будут следить за рязвязкой в чемпионате.
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Ответ Анри Карлайл
Комментарий скрыт
Набрали бы АПЛ больше очков в рейтинге, получили бы они.
Какие проблемы? Все честно.
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Астон Вилла тоже на тоненького прошла.
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Ответ TheFrosty
Комментарий скрыт
Я тебе секрет, наверное, сейчас открою.
Больше половины очков, что набрали команды АПЛ в этом сезоне, принесли Ливерпуль, Вест Хем и Астон Вилла как раз из ЛЕ и ЛК.
И от Италии в ЛК, как и от Англии была и есть только дна команда - Фиалки.

И главная разница в очках как раз в ЛЧ.
У АПЛ две команды не вышли из группы, заняв последние места.
МЮ и Сороки прекратили свое участие в еврокубках осенью.
У Италии в евровесну вышли все. Причем три команды в лигочемпионскую весну.

Так что, есть, что есть.
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Ответ Vatikan
ахахаахххахаха, лучшая лига в мире, говорили они.
То есть, если ПСЖ выигрывает ЛЧ, то Франция лучшая лига в мире? По-моему, лушесть лиги определятся по интересу зрителей, количеству просмотров, уровню доходов, конкуренции внутри лиги, а не по выступлению в стороннем турнире. Хз, может быть местные эксперты считают иначе, но это самый объективный способ.
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Ответ Анри Карлайл
Комментарий скрыт
Ну а что, честно набили рейтинг себе. В чем проблема? Так-то Астон Вилла в ЛЧ тоже особо никому неинтересна. А групповой этап новом формате всех пассажиров выкинет, сильнейшие останутся.
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Ньюкасл и МЮ сильно подвели, не выйдя из группы. Ну ладно ещё сороки с первым сезоном после возвращения в ЛЧ с группой смерти, но МЮ - полный провал. Потом, естественно, Арсенал был в ЛЧ до первого сильного соперника и в принципе не мог много принести.
+8
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Ответ Биомеханоид
Астон Вилла тоже на тоненького прошла.
там воротчик обхаркал мяч при первом ударе соперника, танцы еще вокруг соперника и судьи
кулдун
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Такое случается каждый раз когда Ливерпуль не играет в ЛЧ ))
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Ответ Kahn01
У вратарей и так куча ограничений. Еще не хватало новых
наказание за неспортивное поведение и неуважение к сопернику это ограничение?
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Ответ Дима
там воротчик обхаркал мяч при первом ударе соперника, танцы еще вокруг соперника и судьи кулдун
У вратарей и так куча ограничений. Еще не хватало новых
+4
-3
+1
Ответ Mihail0910
Там все будут следить за рязвязкой в чемпионате.
Какой? 6 титул хромающего Сити за последние 7 лет?
+1
0
+1
лучшая лига в Мире
+3
-2
+1
Коммент про лучшую лигу
+3
-2
+1
ахахаахххахаха, лучшая лига в мире, говорили они.
+8
-7
+1
По логике поклонников апл если условный Челси выиграет ЛЧ а все остальные вылетят в групповой стадии разных турниров , а испанцы например ничего не выиграют но 4 команды дойдут до полуфинала то в рейтинге должна быть выше АПЛ, у вас проблемы с математикой такие же как и с реализацией угловых
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Эхх, Лилль...
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Астон вилла разве не прошла?
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прочитал клубов РПЛ. пойду спать, пожалуй
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АПЛ вернулась до Романовский период
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Этим уже никого не удивить
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Ответ Подкат Мальдини
По логике поклонников апл если условный Челси выиграет ЛЧ а все остальные вылетят в групповой стадии разных турниров , а испанцы например ничего не выиграют но 4 команды дойдут до полуфинала то в рейтинге должна быть выше АПЛ, у вас проблемы с математикой такие же как и с реализацией угловых
По логике людей, умеющих считать хотя бы до 4-х, если в полуфинале ЛЧ будут 4 испанских клуба, Челси ЛЧ выиграть никак не сможет.
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Ответ slavik12345
По логике людей, умеющих считать хотя бы до 4-х, если в полуфинале ЛЧ будут 4 испанских клуба, Челси ЛЧ выиграть никак не сможет.
Там все про все турниры читай внимательно ))) не будь посмешищем
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Ответ Акер
То есть, если ПСЖ выигрывает ЛЧ, то Франция лучшая лига в мире? По-моему, лушесть лиги определятся по интересу зрителей, количеству просмотров, уровню доходов, конкуренции внутри лиги, а не по выступлению в стороннем турнире. Хз, может быть местные эксперты считают иначе, но это самый объективный способ.
верно. несомненно АПЛ лучшая лига в мире. там нет лёгких матчей
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Ответ Акер
Ньюкасл и МЮ сильно подвели, не выйдя из группы. Ну ладно ещё сороки с первым сезоном после возвращения в ЛЧ с группой смерти, но МЮ - полный провал. Потом, естественно, Арсенал был в ЛЧ до первого сильного соперника и в принципе не мог много принести.
Ньюкаслу ещё с пенкой судьи подмешали против ПСЖ. По итогу ПСЖ в полуфинале
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