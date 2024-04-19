Хаби Алонсо: «Вест Хэм» был лучше в 1-м тайме, а «Байер» чувствовал себя не в своей тарелке. Изменили ситуацию в перерыве»

Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (1:1).

По сумме двух матчей немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

«Мы готовились к тому, что соперник будет давить очень сильно. Нам было не очень в нашей расстановке, мы не могли найти свою игру. Честно говоря, в первом тайме они были лучше, а мы чувствовали себя не в своей тарелке. К счастью, мы изменили ситуацию в перерыве.

Я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают сложные моменты.

У «Вест Хэма» хорошие футболисты и энергия. Надо отдать им должное, они играли очень сильно, совсем не так, как в Леверкузене. Нужно справляться с трудными моментами, не всегда удается контролировать игру все 90 минут. Очень важно, что мы не пропустили второй или третий гол.

Рекорды – это следствие хорошей работы. Это очень приятно, и мы рады этому», – сказал тренер «Байера» в эфире TNT Sports.