«Рома» выходит в полуфинал еврокубка 4-й сезон подряд, выиграв 10 из 10 двухматчевых противостояний

Теги Байер Рома Милан Фейеноорд Витесс Реал Сосьедад серия А Италия Лига Европы УЕФА Лестер Ред Булл Зальцбург Брайтон Буде-Глимт Лига конференций УЕФА Футбол

«Рома» вышла в полуфинал еврокубка в 3-м сезоне подряд.

В четверг римляне обеспечили себе место в 1/2 финала Лиги Европы, обыграв «Милан» по сумме двух матчей – 1:0, 2:1.

В прошлом сезоне «Рома» доходила до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье». В позапрошлом сезоне римский клуб взял Лигу конференций.

В сезоне-2020/21 «Рома» доходила до полуфинала ЛЕ, но вылетела.

В нынешнем сезоне «Рома» прошла 3 двухматчевых противостояния на вылет – с «Фейеноордом» (1:1, 1:1, пенальти – 4:2), «Брайтоном» (4:0, 0:1) и «Миланом» (1:0, 2:1), в прошлом сезоне – 4 – с «Ред Булл Зальцбург» (0:1, 2:0), «Реал Сосьедад» (2:0, 0:0), «Фейеноордом» (0:1, 4:1) и «Байером» (1:0, 0:0), а в сезоне-2021/22 – 3 – с « Витессом» (0:1, 1:1), «Буде-Глимт» (1:2, 4:0) и «Лестером» (1:1, 1:0).

Всего за три последних сезона римляне прошли 10 из 10 двухматчевых противостояний. В последний раз это не получилось в сезоне-2020/21, когда в полуфинале Лиги Европы дальше прошел «Манчестер Юнайтед» (2:6, 3:2).

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13 комментариев
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Обидно, что две такие симпатичные команды играют в полуфинале. А вторая пара гораздо слабее
+17
-3
+14
Есть чуйка, что эта Рома с ДДР возьмёт ЛЕ!
+13
-3
+10
- avanti Roma ❤️💛
+8
-1
+7
Сейчас Моуринью в интервью появится, и скажет, что на его багаже)
+7
-2
+5
Ответ Roman
Сейчас Моуринью в интервью появится, и скажет, что на его багаже)
И отчасти будет прав, я думаю что сегодня были видны его конспекты, именно в плане обороны, хоть я и рад что пришел Де Росси
+8
-5
+3
Хотел видеть Милан в полуфинале, но признаю, что Рома победила вполне заслуженно!
Как здорово они играли в меньшинстве!
Жду итальянский финал, хоть и понимаю, что Байер фаворит.
+1
0
+1
Ответ Roman
Сейчас Моуринью в интервью появится, и скажет, что на его багаже)
Я думаю пора уже это прекращать, оба заслуживают уважения, оба любят эту команду
+1
-1
0
Ответ Roman
Сейчас Моуринью в интервью появится, и скажет, что на его багаже)
Он создал костяк этой команды ,Дибала и Лукаку приехали в Рим ради него так что так и есть
0
0
0
Ответ S. A.
Обидно, что две такие симпатичные команды играют в полуфинале. А вторая пара гораздо слабее
Почему же, Марсель - Бенфика очень красивое противостояние! Два великих клуба с историей и с характером
+2
-2
0
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