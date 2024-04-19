«Рома» выходит в полуфинал еврокубка 4-й сезон подряд, выиграв 10 из 10 двухматчевых противостояний

«Рома» вышла в полуфинал еврокубка в 3-м сезоне подряд.

В четверг римляне обеспечили себе место в 1/2 финала , обыграв « » по сумме двух матчей – 1:0, 2:1.

В прошлом сезоне « » доходила до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье». В позапрошлом сезоне римский клуб взял Лигу конференций.

В сезоне-2020/21 «Рома» доходила до полуфинала ЛЕ, но вылетела.

В нынешнем сезоне «Рома» прошла 3 двухматчевых противостояния на вылет – с «Фейеноордом» (1:1, 1:1, пенальти – 4:2), « » (4:0, 0:1) и «Миланом» (1:0, 2:1), в прошлом сезоне – 4 – с «Ред Булл Зальцбург» (0:1, 2:0), «Реал Сосьедад» (2:0, 0:0), «Фейеноордом» (0:1, 4:1) и « » (1:0, 0:0), а в сезоне-2021/22 – 3 – с « Витессом» (0:1, 1:1), «Буде-Глимт» (1:2, 4:0) и «Лестером» (1:1, 1:0).

Всего за три последних сезона римляне прошли 10 из 10 двухматчевых противостояний. В последний раз это не получилось в сезоне-2020/21, когда в полуфинале Лиги Европы дальше прошел «Манчестер Юнайтед» (2:6, 3:2).