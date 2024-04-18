«Монако» интересовался Чаловым в феврале

Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Федор Чалов Футбол

«Монако» интересовался Федором Чаловым в феврале.

«Помимо «Монако» еще два европейских клуба активно изучали игру Чалова. Сейчас все будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», – сообщил источник «Чемпионата».

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года, предыдущее соглашение было рассчитано до зимы 2024-го. Сообщалось, что отступные для европейских клубов составляют 4,2 млн евро.

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25 комментариев
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Кто бы это мог в Монако рассказать про Чалова )
+51
-3
+48
Ответ Kull3r
Комментарий скрыт
Бен йедер далеко не деревянный
+27
0
+27
за 4,2 ляма целого Чалова отдаём, а они ещё и думают!)) мы за такие бабки берём не глядя, кого ни попадя...
+18
0
+18
Федя, двигай к Сашке)
+18
-2
+16
Руководство Монако,прочитав эту новость:
- Зачем нам Чалов в Моонаакоо...
+11
-3
+8
Главное,что-бы в июле продолжали интересоваться
+4
0
+4
Ответ Kull3r
Комментарий скрыт
Бен Йеддер в своё время был лучшим нападающим по реализации
+4
0
+4
Ответ N N
за 4,2 ляма целого Чалова отдаём, а они ещё и думают!)) мы за такие бабки берём не глядя, кого ни попадя...
👍
+3
0
+3
Хороший вариант для Фёдора. Держим кулачки)
+2
0
+2
Я интересовался вами в феврале,
А вы мной не...
+3
-1
+2
Не путайте интерес и любопытство…
+7
-5
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Ну как интересовался?
- Чалов? Кто это?
+2
-1
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Ну за 4 ляма Монако может себе позволить взять игрока на подмену. У Федора есть шанс заиграть, игра нападающего во многом зависит от партнеров
+1
0
+1
Ответ _FoX-
Я интересовался вами в феврале, А вы мной не...
Смотрели Чалова в Монако
И вот, как результат:
Был Чалов в клуб Монако
Не взят
+1
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Плюшевому Феденьке бороться со здоровенными неграми самое то.
+7
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Только на полгода продлили, не густо.
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В Монако Чалову со скамейки не выбраться, надо искать клуб по проще.
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Будем надеяться всё сложиться хорошо, и Чалов перейдёт в Монако. 4 млн. для них ерунда, по любому отобьют, а вот шанс заиграть в сильном клубе из топ-5 чемпионата у Чалова появиться.
Удачи Фёдору!
0
0
0
Ответ За веру! царя!... и ЦСКА!
Кто бы это мог в Монако рассказать про Чалова )
Зачем кому-то(Головину) рассказывать про Чалова, когда там владелец клуба россиянин?
+2
-2
0
Сообщил источник....
0
0
0
Ответ alexis2020
Бен Йеддер в своё время был лучшим нападающим по реализации
А сейчас? Забивает 1 раз в 10 моментах
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