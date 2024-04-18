«Монако» интересовался Чаловым в феврале

«Монако» интересовался Федором Чаловым в феврале.

«Помимо «Монако» еще два европейских клуба активно изучали игру Чалова. Сейчас все будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», – сообщил источник «Чемпионата».

9 апреля Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года, предыдущее соглашение было рассчитано до зимы 2024-го. Сообщалось, что отступные для европейских клубов составляют 4,2 млн евро.