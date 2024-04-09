Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025-го. Предыдущий истекал зимой 2024-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА.

Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25. Срок предыдущего контракта был рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Фото: @pfccskamoscow

Чалов – воспитанник ЦСКА, за основу он выступает с 2016 года. С тех пор он провел 251 матч за клуб, в которых забил 85 голов.

Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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26 комментариев
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Хм, продлили контракт всего лишь на полгода по сравнению с предыдущим.
Видимо, руководство клуба вместе с представителями Чалова все таки приняли решение, что летом будут искать вариант в Европе и за относительно небольшие деньги.

Теперь главное, чтобы Федя вернул мысли только о футболе и снова начал радовать болельщиков клуба своей игрой, отыгрыв свой «дембельский аккорд» )
+55
-4
+51
Хорошо придумали на полгода, похоже будут пытаться пропихнуть в Европу, и это здорово
+15
-2
+13
Ответ Кирилл
Хм, продлили контракт всего лишь на полгода по сравнению с предыдущим. Видимо, руководство клуба вместе с представителями Чалова все таки приняли решение, что летом будут искать вариант в Европе и за относительно небольшие деньги. Теперь главное, чтобы Федя вернул мысли только о футболе и снова начал радовать болельщиков клуба своей игрой, отыгрыв свой «дембельский аккорд» )
Да просто будут продлевать каждые полгода, чтоб бесплатно не ушёл.
Понятно, что мешать перейти в Европу никто не станет, а в России Федя сам не уйдёт
Да и было бы куда
+14
-3
+11
Ответ Мысли Стетхема
Это хорошо или плохо ?
это компромисс - и от нас не уйдет в течении года бесплатно, и игроку хорошо, тк летом 25ого точно будет уезжать.
+10
-1
+9
Легенда Кристал Пэлас
+17
-11
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Конкретно Фёдор нацелился уйти из ЦСКА. Продление на полгода - это смех. Не даром в последнее время выходит на замены, голова занята не только игрой, а поиском будущего клуба.
продление на полгода смех? кони хоть какие-то деньги смогут заработать благодаря продлению контракта до лета 25 года, ибо, если бы он заканчивался зимой 24, Чалов мог тупо свободным агентом в другую команду уйти уже зимой без уведомления клуба об этом
+7
-1
+6
Ответ Egobrain
Да просто будут продлевать каждые полгода, чтоб бесплатно не ушёл. Понятно, что мешать перейти в Европу никто не станет, а в России Федя сам не уйдёт Да и было бы куда
Думаю, что попытка продать его в Европу будет только этим летом, если не срастётся, то Федя продлится надолго.
+2
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+2
Давай, Федя, за полтора сезона обязан добить до 100 голов за ЦСКА, а потом можно и к мечте!
+2
-1
+1
Ответ Британский шпион
Летом больше 15 за него не отдадут. Гинер в 2019 слил уникальную возможность выгоды для обоих, в той форме Чалов бы закрепился в середняке АПЛ, и возможно сейчас мы бы наблюдали его в клубе посерьезнее. Большую роль в его игре роляет психологический фактор, аренда в базель вышла серой, он вернулся и наколотил здесь почти 20, летом предложений не поступило — он снова заскучал.
Если летом за него отдадут 15 , то расстроится примерно никто. Все будут довольны
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Ответ Британский шпион
Летом больше 15 за него не отдадут. Гинер в 2019 слил уникальную возможность выгоды для обоих, в той форме Чалов бы закрепился в середняке АПЛ, и возможно сейчас мы бы наблюдали его в клубе посерьезнее. Большую роль в его игре роляет психологический фактор, аренда в базель вышла серой, он вернулся и наколотил здесь почти 20, летом предложений не поступило — он снова заскучал.
Там сумма меньше 5 мультов, я уверен
Здесь всё просто, в Европу его продают за любые деньги, иначе Федя просто продливается надолго
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Ответ Влад Безруков
Думаю, что попытка продать его в Европу будет только этим летом, если не срастётся, то Федя продлится надолго.
Тоже рабочая теория
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Рад за Федора. Надеюсь, нервяк пройдёт и игра наладится.
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Чалов сдал в последнее время, может уже отпустить его.
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Чалов своеобразный игрок, который не в каждую систему подойдет. Переход в хороший европейский клуб может закончится не очень хорошо. Но, конечно, всем нам хотелось бы, чтобы он попытался
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Может сотку за клуб оформить! Понятно, что это компромисс, когда Федя будет спокойно подыскивать клуб в Европе, а ЦСКА замену Феде, с возможностью продажи, а не бесплатного ухода футболиста.
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Летом больше 15 за него не отдадут. Гинер в 2019 слил уникальную возможность выгоды для обоих, в той форме Чалов бы закрепился в середняке АПЛ, и возможно сейчас мы бы наблюдали его в клубе посерьезнее. Большую роль в его игре роляет психологический фактор, аренда в базель вышла серой, он вернулся и наколотил здесь почти 20, летом предложений не поступило — он снова заскучал.
+1
-1
0
Конкретно Фёдор нацелился уйти из ЦСКА.
Продление на полгода - это смех.
Не даром в последнее время выходит на замены, голова занята не только игрой, а поиском будущего клуба.
+3
-3
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Это хорошо или плохо ?
+1
-1
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