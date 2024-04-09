Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025-го. Предыдущий истекал зимой 2024-го

Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА.

Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25. Срок предыдущего контракта был рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Фото: @pfccskamoscow

– воспитанник , за основу он выступает с 2016 года. С тех пор он провел 251 матч за клуб, в которых забил 85 голов.

Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.