Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025-го. Предыдущий истекал зимой 2024-го
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА.
Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25. Срок предыдущего контракта был рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Фото: @pfccskamoscow
Чалов – воспитанник ЦСКА, за основу он выступает с 2016 года. С тех пор он провел 251 матч за клуб, в которых забил 85 голов.
Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.
Видимо, руководство клуба вместе с представителями Чалова все таки приняли решение, что летом будут искать вариант в Европе и за относительно небольшие деньги.
Теперь главное, чтобы Федя вернул мысли только о футболе и снова начал радовать болельщиков клуба своей игрой, отыгрыв свой «дембельский аккорд» )
Понятно, что мешать перейти в Европу никто не станет, а в России Федя сам не уйдёт
Да и было бы куда
Здесь всё просто, в Европу его продают за любые деньги, иначе Федя просто продливается надолго
Продление на полгода - это смех.
Не даром в последнее время выходит на замены, голова занята не только игрой, а поиском будущего клуба.