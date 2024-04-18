Глушенков создал 32 голевых момента в сезоне РПЛ – больше всех. Не игравший весной Промес – второй
Максим Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России провел на поле 1702 минуты и создал 32 голевых момента. Он лидирует по этому показателю.
Топ-5 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Локомотив») – 32 голевых момента;
2. Квинси Промес («Спартак») – 28;
3. Константин Тюкавин («Динамо») – 26;
4-5. Федор Чалов (ЦСКА) – 25;
4-5. Иван Обляков (ЦСКА) – 25.
Отметим, что Квинси Промес не играл в весенней части сезона. Футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас он находится в дубайской тюрьме.
Купили у Чертаново , занимались огранкой этого бриллианта в Спартаке - 2 и в главной команде , а потом отправили в КС , как игрока без серьёзного будущего )))
Ему не хватает настырности, упрямости, спортивной злости, в розыгрыше он играет слабо, забегания и удары издали - не делает.
В матчах, в которых Кассьерру закрывают или он растворяется, пользы от него практически никакой.
Реализация моментов - навык крутой, но хороший вопрос: не уйдёт ли она со временем.
Задача тренера - не игроков под схему подбирать, а схему под имеющихся игроков. Глушенков может на разных позициях играть - и на фланге, и "десяткой", и центрофорвардом, и в паре форвардов. И когда тебе доступен игрок, лучший среди полузащитников в РПЛ по гол+пас, а у тебя для него нет места даже на скамейке запасных, но при этом есть место для игроков того же клуба со схожей ролью (креативный полузащитник) - Антона Миранчука, который в данный момент выглядит хуже - это крайне странно, учитывая, что ты декларируешь "мы выбираем сильнейшних в данный момент".
Как писала незабвенная Нина Андреева !
Голевой момент-это ситуация, когда команда близка к голу.
Например выход один на один, вынос с линии ворот, штанга или перекладина)
Не благодарите)