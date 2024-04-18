Глушенков создал 32 голевых момента в сезоне РПЛ – больше всех. Не игравший весной Промес – второй

Максим Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне РПЛ.

Полузащитник « » в текущем розыгрыше чемпионата России провел на поле 1702 минуты и создал 32 голевых момента. Он лидирует по этому показателю.

Топ-5 выглядит так:

1. («Локомотив») – 32 голевых момента;

2. Квинси Промес (« ») – 28;

3. Константин Тюкавин (« ») – 26;

4-5. (ЦСКА) – 25;

4-5. Иван Обляков (ЦСКА) – 25.

Отметим, что Квинси Промес не играл в весенней части сезона. Футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас он находится в дубайской тюрьме.