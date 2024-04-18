Глушенков создал 32 голевых момента в сезоне РПЛ – больше всех. Не игравший весной Промес – второй

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Квинси Промес Федор Чалов Иван Обляков Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Максим Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России провел на поле 1702 минуты и создал 32 голевых момента. Он лидирует по этому показателю.

Топ-5 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Локомотив») – 32 голевых момента;

2. Квинси Промес («Спартак») – 28;

3. Константин Тюкавин («Динамо») – 26;

4-5. Федор Чалов (ЦСКА) – 25;

4-5. Иван Обляков (ЦСКА) – 25.

Отметим, что Квинси Промес не играл в весенней части сезона. Футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас он находится в дубайской тюрьме.

40 комментариев
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Но Валера Карпин всё равно считает, что Максиму надо прибавлять во всём, а юзер спортса Юрий Богодаев всё равно обвинит его в нулевой мотивации и пофигизме.
+50
-9
+41
то есть даже без учёта весенних матчей и матча 13 апреля промес был первым? ну а виноват абаскаль конечно))
+41
-6
+35
Ну собственно яркая иллюстрация, сколько Промес значил для этого состава Спартака
+30
-1
+29
Ответ Злодей Спб
Меня больше удивляет статистика Кассьерры. Кто-нибудь в прошлом году мог представить, что у него будет 19 голов во всех турнирах и 25 по системе гол+пас за неполный сезон? -) Я лично его списал, а оно вон как вышло.
Любой, кто видел Кассьерру в федотовском Сочи (14+4 в 20 играх) мог представить.
+15
0
+15
Ответ bedLaM
Ну собственно яркая иллюстрация, сколько Промес значил для этого состава Спартака
Яркая иллюстрация того , какой менеджмент у Спартака !
Купили у Чертаново , занимались огранкой этого бриллианта в Спартаке - 2 и в главной команде , а потом отправили в КС , как игрока без серьёзного будущего )))
+16
-3
+13
Как просрали Глушенкова , не понятно. 100% идиотизм. Нахера тренерам воспитывать игроков. Они уже со своими голами должны прийти в команду. Как парикмахеры. Глушенков , на мой взгляд, один из лучших.
+8
-1
+7
Почему Максим все еще в РПЛ, по влиянию на игру, уже важнее Пиняева, топ 5 лиг ждут
+8
-1
+7
Получше Медины.
+7
-1
+6
Ответ OldRedWhite
Яркая иллюстрация того , какой менеджмент у Спартака ! Купили у Чертаново , занимались огранкой этого бриллианта в Спартаке - 2 и в главной команде , а потом отправили в КС , как игрока без серьёзного будущего )))
Поддерживаю!
+6
0
+6
Надо сказать огромное спасибо спартаковским дебилам, которые мельницу Умарова оставили, а неуживчивого, но талантливого Глушенкова отправили восвояси. Просто песня. В кои веки Спартаку достался талант за дешево и это прсрали
+6
0
+6
Ответ Rafael Yukhananov
Как просрали Глушенкова , не понятно. 100% идиотизм. Нахера тренерам воспитывать игроков. Они уже со своими голами должны прийти в команду. Как парикмахеры. Глушенков , на мой взгляд, один из лучших.
Там агенты...
+5
-1
+4
Зато Спартаку не пригодился ! Поменяли на шлак типа Зины, Соболева ну так далее
+6
-3
+3
Один из лучших игроков РПЛ. А прибавлять всегда есть куда, особенно в 24 года. Максу удачи, роста и без травм. Удивляюсь в очередной раз, как в Спартаке халатно к качественным кадрам относятся
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Яркая иллюстрация того , какой менеджмент у Спартака ! Купили у Чертаново , занимались огранкой этого бриллианта в Спартаке - 2 и в главной команде , а потом отправили в КС , как игрока без серьёзного будущего )))
там были проблемы с тем, что Глушенков не хотел сидеть на лавке и сам по себе имеет не очень приятный характер, по игре он тогда не был лучше конкурентов. Но его продажа была глупой.
+3
-1
+2
Глушенков Сильно прибавил, смотришь на него и радуешься, не хуже бразильцев, наш Русский, а мог играть в Спартаке, Дебилы у руля.
+2
0
+2
Создавай сколько хочешь, главное реализация!!!
+2
0
+2
Свободу Промесу!
+9
-7
+2
Ответ Злодей Спб
Меня больше удивляет статистика Кассьерры. Кто-нибудь в прошлом году мог представить, что у него будет 19 голов во всех турнирах и 25 по системе гол+пас за неполный сезон? -) Я лично его списал, а оно вон как вышло.
Кассьерра ничего выдающегося не показывает в игровом плане, за исключением реализации. Ему преподносят моменты на блюдечке - он их забивает. Но Матео намного слабее Рондона, Кержакова, Азмуна, Дзюбы - тех, кто был лидером в нападении раньше.
Ему не хватает настырности, упрямости, спортивной злости, в розыгрыше он играет слабо, забегания и удары издали - не делает.
В матчах, в которых Кассьерру закрывают или он растворяется, пользы от него практически никакой.

Реализация моментов - навык крутой, но хороший вопрос: не уйдёт ли она со временем.
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+2
Ответ OldRedWhite
Теперь пришло время продать и Игнатова ))
оу да, Игнатов в 1000000 раз полезнее Медины, да и Бонгонда с Зиньковским я бы не сказал, что полезнее Игнатова.
+1
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Ответ OldRedWhite
Яркая иллюстрация того , какой менеджмент у Спартака ! Купили у Чертаново , занимались огранкой этого бриллианта в Спартаке - 2 и в главной команде , а потом отправили в КС , как игрока без серьёзного будущего )))
зато Умярку привозного оставили
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Ответ Сергей Ошлапов
Глушенков Сильно прибавил, смотришь на него и радуешься, не хуже бразильцев, наш Русский, а мог играть в Спартаке, Дебилы у руля.
Им не нужен ни он,ни Промес.Так легче и больше заработаешь на трансферах.
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Ответ Вчера - не сегодня
Карпин раскрыл эту тему, сказал, что нет позиции для Глушенкова в сборной. Посмотрите на ютубе, Это футбол брат. Там спросили с него по этому вопросу.
Уже писал, повторюсь - Черчесова в своё время членососили за то, что он не находил позиции, чтобы одновременно разместить на поле Головина и Миранчука.
Задача тренера - не игроков под схему подбирать, а схему под имеющихся игроков. Глушенков может на разных позициях играть - и на фланге, и "десяткой", и центрофорвардом, и в паре форвардов. И когда тебе доступен игрок, лучший среди полузащитников в РПЛ по гол+пас, а у тебя для него нет места даже на скамейке запасных, но при этом есть место для игроков того же клуба со схожей ролью (креативный полузащитник) - Антона Миранчука, который в данный момент выглядит хуже - это крайне странно, учитывая, что ты декларируешь "мы выбираем сильнейшних в данный момент".
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Ответ Dmitry Orlov
Но Валера Карпин всё равно считает, что Максиму надо прибавлять во всём, а юзер спортса Юрий Богодаев всё равно обвинит его в нулевой мотивации и пофигизме.
Карпин раскрыл эту тему, сказал, что нет позиции для Глушенкова в сборной. Посмотрите на ютубе, Это футбол брат. Там спросили с него по этому вопросу.
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Напомним. Голевым моментом считается момент, после которого был забит гол. Из 38 забитых 32 организовано Глушенковым?
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Промес топ футболист, Максим крут и тащит на себе Локомотив...
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Один из самых интересных игроков в РПЛ, несмотря на унылый Локомотив
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Ответ ISEEDEADPEOPLE
оу да, Игнатов в 1000000 раз полезнее Медины, да и Бонгонда с Зиньковским я бы не сказал, что полезнее Игнатова.
Не могут поступиться принципами !
Как писала незабвенная Нина Андреева !
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Ответ ЗЕНИТ65
Напомним. Голевым моментом считается момент, после которого был забит гол. Из 38 забитых 32 организовано Глушенковым?
Не совсем так.
Голевой момент-это ситуация, когда команда близка к голу.
Например выход один на один, вынос с линии ворот, штанга или перекладина)
Не благодарите)
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Глушенкова Спартаку не хватает-зря отпустили.Да и Пиняева могли прихватиь еще с Крыльев:первый счас ударник и распосовщик,а второй толковый бегунок и заводила....
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