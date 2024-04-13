Широков о Чалове: «Отдай все, что есть, родному клубу, а потом можешь чесать за рубеж. Надо в России себя зарекомендовать более ярко»

Роман Широков прокомментировал продление контракта Федора Чалова с ЦСКА.

«То, что продлили – молодцы, пришли к компромиссу. Но не очень понимаю того, что его якобы страстно хотят купить в Европе. Желания может быть много, но придерживаюсь точки зрения Игоря Акинфеева – отдай все, что есть, родному клубу, выиграй титулы, а потом можешь чесать за рубеж.

Пока Чалов меня не убедил, что его очень хотят видеть в Европе. Он с ЦСКА не выиграл чемпионат, выиграл только Кубок. Надо в России себя зарекомендовать более ярко», – сказал экс-футболист сборной России.