Широков о Чалове: «Отдай все, что есть, родному клубу, а потом можешь чесать за рубеж. Надо в России себя зарекомендовать более ярко»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Роман Широков премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Роман Широков прокомментировал продление контракта Федора Чалова с ЦСКА.

«То, что продлили – молодцы, пришли к компромиссу. Но не очень понимаю того, что его якобы страстно хотят купить в Европе. Желания может быть много, но придерживаюсь точки зрения Игоря Акинфеева – отдай все, что есть, родному клубу, выиграй титулы, а потом можешь чесать за рубеж.

Пока Чалов меня не убедил, что его очень хотят видеть в Европе. Он с ЦСКА не выиграл чемпионат, выиграл только Кубок. Надо в России себя зарекомендовать более ярко», – сказал экс-футболист сборной России.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Роман всю карьеру так яйца почесал, бабла поднял и при этом никакому клубу ничего не дал. Всех киданул на бабки, ещё и ссорился со всеми. А теперь учит как кому играть.
+25
-3
+22
Пусть дома сидит *пт
+7
0
+7
Это Широков, побегавший по клубам, такие советы раздает?
+7
-1
+6
Широков, собравший комбо Зенит-Спартак-ЦСКА, шарит за преданность, ага
+5
-1
+4
Уж Широков все отдал клубу его воспитавшему, ага.
+2
0
+2
Рома какой ты всё-таки kretin😒..... Прям аж в лицо ему хочется это сказать, после подобных слов из его уст....
+1
0
+1
- Федор, кубок России в студию пожалуйста и уедешь с почестями
0
0
0
Прошлый сезон видимо Широков не смотрел. 19+5 отличная статистика для РПЛ. Год назад надо было уезжать в Европу.
0
0
0
А "всё" это что именно? Когда понять что "отдал всё"?
0
0
0
Федя в 26 потенциально может войти в клуб Федотова в следующем сезоне
Этим он себя не зарекомендовал ?
Шанс уехать один , может два, если сильно повезёт
Нужно пользоваться
0
0
0
Какого сидельца зона теряет! У Широкова что не предложение - то пир духа!
0
0
0
Иди поучи жену щщи варить, увалень!
0
0
0
Не Широкому учить Чалова, сам то чего добился?
0
0
0
Ответ Товарищ Наркотик
Широков, собравший комбо Зенит-Спартак-ЦСКА, шарит за преданность, ага
Локо ишшо
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий