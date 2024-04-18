Гюндоган «не хотел никого обидеть или обвинять», говоря о вылете от «ПСЖ». Хавбек «Барсы» поговорит об этом с Араухо и может дать интервью с объяснениями

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Рональд Араухо Футбол

Илкай Гюндоган объяснит Рональду Араухо свои слова после поражения от «ПСЖ».

Напомним, «Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

Как пишет Mundo Deportivo, Илкай «не хотел никого обидеть или обвинять» в своем интервью. Как и в случае с высказыванием после класико, он хотел лишь подчеркнуть допущенные ошибки, не называя имен.

Полузащитник попытается поговорить с Араухо и устранить недопонимание, если оно существует. Кроме того, если у него будет возможность, Гюндоган объяснит свои слова в интервью СМИ, чтобы уладить этот вопрос. 

Большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана про Араухо злого умысла. Несколько человек сочли комментарий неуместным

Араухо о критике Гюндогана за удаление в матче с «ПСЖ»: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»

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37 комментариев
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Ответ Alex.K71
Это по-мужски, Илкай! Моё уважение!✊
Так Илкай вообще красавец. И все он правильно сказал, да возможно не стоило говорить это на публику, но он вполне имеет на это право. Все думали, что немец приедет доигрывать, а он сходу стал лидером Барселоны и на правах опытного партнера вполне имел право высказаться на счет глупейшего поступка Араухо.
+52
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+51
Всё правильно. Ничего ужасного Илкай не сказал. Нужно просто поговорить и закрыть вопрос.
+41
-1
+40
Это по-мужски, Илкай! Моё уважение!✊
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+23
Какие все нежные и ранимые стали.
+15
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+14
Ответ Dimagger
Какие все нежные и ранимые стали.
Ужас какой-то.

По хорошему Араухо оплеуху бы дать, зато что не подумал и подвел команду и все ее труды. А вместо этого старший должен объяснить, что ничего плохого не имел ввиду в максимально корректной фразе после матча.
+12
-2
+10
Опять же, напомнило ситуацию с Черешевым и Смоловым.. Когда второй оскорбился от довольно простых и безобидных слов Дениса..

Араухо, который в соло уничтожил шансы своей команды, ещё и извинений от лучшего игрока команды будет требовать по итогу..
+5
-1
+4
Какие все ранимые стали - ужас ! В иных коллективах - кучерявый мог и отхватить за такую подставу.
+3
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+3
Гюндо высказал мнение большинства,ему не за что извинятся
+2
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+2
Араухо теперь год к психологу будет ходить. Такой стресс получил от Гюндогана.
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Ответ Sarumian
Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. С точки зрения логики, всё правильно сказал. Отыграть один гол в полном составе легче, тем более они выигрывали. Араухо не хватило опыта, чтобы правильно оценить ситуацию.
Да какого блин опыта ему не хватило?!Тут даже ребенку понятно при +2 в твою пользу нафига творить такую дичь,тем более на 30 минуте.Я бы это ещё хоть как-то понял на 85-90,но блин не на 30.
Это не неопытность,это критинизм одного игрока
+2
0
+2
даже играя в меньшенстве большую часть матча,Барса не должна была разваливаться и пропускать 4...и это вина Горетренера,он и Гореухо...безликие Гюндоган и голландский блонд..который 5 лет не оправдывает своих денег
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Так Илкай вообще красавец. И все он правильно сказал, да возможно не стоило говорить это на публику, но он вполне имеет на это право. Все думали, что немец приедет доигрывать, а он сходу стал лидером Барселоны и на правах опытного партнера вполне имел право высказаться на счет глупейшего поступка Араухо.
Там даже не про проступок Араухо, а в целом про посадку обороны команды
+2
-1
+1
Ответ Alex.K71
Это по-мужски, Илкай! Моё уважение!✊
Забрать свои слова обратно?
+1
0
+1
Команду подвёл Араухо, а наехали на Гюндогана за его личное мнение. Какие же токсичные игроки у Барсы, думают впервую очередь о себе и не готовы принять критику, которая к месту.
Илкай видимо впервые за 15 лет карьеры сталкивается с подобным инцидентом. И это не может не удивлять его. В Сити Пеп и в Боруссии Клопп усмиряли эго игроков, чтобы создать гармонию в команде и объединить команду в одно целое. Клопп и Пеп за такое поведение, как у Араухо, могут без церемоний попрощаться игроком.
А с таким высокомерием и токсичностью игроков Барса далеко не уйдёт.
+3
-2
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А что он неправильно сделал, зачем ему на белое говорить черное и наоборот. Побольше бы принципиальных людей как Илкай в Барсе и все бы наладилось. А Хави своей необъективностью разочаровал, лучше бы оборону выстроил, а не устраивал истерику на весь мир.
+1
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+1
В данной ситуации лучше не давать никаких интервью и ещё больше выносить ситуацию на всеобщее обозрение.
+1
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Задним числом все умны, а как бы поступил Гюндоган на месте Араухо в той ситуации(если бы оставался последним в защите и нападающий на пол корпуса опережал его на входе в штрафной) ещё неизвестно.
Можно легко предположить. Это совсем не редкий эпизод в футболе и в начале встречи многие предпочитают не трогать форварда.
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Ответ dr. cage
Опять же, напомнило ситуацию с Черешевым и Смоловым.. Когда второй оскорбился от довольно простых и безобидных слов Дениса.. Араухо, который в соло уничтожил шансы своей команды, ещё и извинений от лучшего игрока команды будет требовать по итогу..
С чего он лучший. Лучшими были Тер Штеген и Рафинья.
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Ответ Barcelona Forever
Да какого блин опыта ему не хватило?!Тут даже ребенку понятно при +2 в твою пользу нафига творить такую дичь,тем более на 30 минуте.Я бы это ещё хоть как-то понял на 85-90,но блин не на 30. Это не неопытность,это критинизм одного игрока
Тогда Хави, если он ставит в основу таких кренделей.
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Ответ chesko10
Действительно, такая мелочь)
Ну, надеюсь, его не выгонят из клуба, как Кариоса в свое время☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну Араухо не первый день в клубе, просто принял неверное решение, из-за которого Барса вылетела из ЛЧ. Именно об этом и говорил Илкай☝️
Действительно, такая мелочь)
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Ответ chesko10
Кто говорит что он был в неадеватном состоянии? Человек просто совершил глупость, учитывая ход игры, счёт и оставшееся время. Тут не опыт ЛЧ нужен а возможность быстро соображать.
Ну Араухо не первый день в клубе, просто принял неверное решение, из-за которого Барса вылетела из ЛЧ. Именно об этом и говорил Илкай☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Все адекватные люди считают, что Араухо не хватило ЛЧ опыта и он наивно полагал, что в середине первого тайма судья удалять не будет - Илкай это озвучил вслух: что не так❓ Араухо не били локтем в голову, как Кариоса, поэтому нельзя считать, что он был в неадекватном состоянии ☝️
Кто говорит что он был в неадеватном состоянии? Человек просто совершил глупость, учитывая ход игры, счёт и оставшееся время. Тут не опыт ЛЧ нужен а возможность быстро соображать.
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Ответ chesko10
Не сказал, но недвусмысленно намекнул. А вообще были где-то новости о том что Араухо сожалеет о сделанной глупости?
Все адекватные люди считают, что Араухо не хватило ЛЧ опыта и он наивно полагал, что в середине первого тайма судья удалять не будет - Илкай это озвучил вслух: что не так❓ Араухо не били локтем в голову, как Кариоса, поэтому нельзя считать, что он был в неадекватном состоянии ☝️
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Ответ zaebarca
Всё правильно. Ничего ужасного Илкай не сказал. Нужно просто поговорить и закрыть вопрос.
Не сказал, но недвусмысленно намекнул. А вообще были где-то новости о том что Араухо сожалеет о сделанной глупости?
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Задним числом все умны, а как бы поступил Гюндоган на месте Араухо в той ситуации(если бы оставался последним в защите и нападающий на пол корпуса опережал его на входе в штрафной) ещё неизвестно.
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Гюндоган очередную базу выдаёт. А некоторые каталонцы умудряются обижаться. Похоже, он один там с характером.
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Кроме того что Араухо обрезался после своего же паса, это уже ошибка! Команда ведёт в счёте, ему нужно было упростить свою игру и делать всё надёжно, но он не сделал этого. Почему? Потому что у него слишком много эмоций, а они могут сожрать игрока морально. Ошибка была им допущена фатальная, посмотрим как он с этой ситуацией справится. И помощь партнёров по команде совсем не помешает, даже наоборот, партнёры должны помочь. Надеюсь что Гюндоган сделает это, поддержит Араухо. А так, очень тяжело будет в класико, с эмоциональной стороны. Справятся, то Хави точно нельзя отпускать.
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Эххх, Илкай, Сити тебя не хватает. Ой как не хватает.
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Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол.

С точки зрения логики, всё правильно сказал. Отыграть один гол в полном составе легче, тем более они выигрывали. Араухо не хватило опыта, чтобы правильно оценить ситуацию.
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