Гюндоган «не хотел никого обидеть или обвинять», говоря о вылете от «ПСЖ». Хавбек «Барсы» поговорит об этом с Араухо и может дать интервью с объяснениями
Илкай Гюндоган объяснит Рональду Араухо свои слова после поражения от «ПСЖ».
Напомним, «Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.
После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».
Как пишет Mundo Deportivo, Илкай «не хотел никого обидеть или обвинять» в своем интервью. Как и в случае с высказыванием после класико, он хотел лишь подчеркнуть допущенные ошибки, не называя имен.
Полузащитник попытается поговорить с Араухо и устранить недопонимание, если оно существует. Кроме того, если у него будет возможность, Гюндоган объяснит свои слова в интервью СМИ, чтобы уладить этот вопрос.
Большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана про Араухо злого умысла. Несколько человек сочли комментарий неуместным
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По хорошему Араухо оплеуху бы дать, зато что не подумал и подвел команду и все ее труды. А вместо этого старший должен объяснить, что ничего плохого не имел ввиду в максимально корректной фразе после матча.
Араухо, который в соло уничтожил шансы своей команды, ещё и извинений от лучшего игрока команды будет требовать по итогу..
Это не неопытность,это критинизм одного игрока
Илкай видимо впервые за 15 лет карьеры сталкивается с подобным инцидентом. И это не может не удивлять его. В Сити Пеп и в Боруссии Клопп усмиряли эго игроков, чтобы создать гармонию в команде и объединить команду в одно целое. Клопп и Пеп за такое поведение, как у Араухо, могут без церемоний попрощаться игроком.
А с таким высокомерием и токсичностью игроков Барса далеко не уйдёт.
С точки зрения логики, всё правильно сказал. Отыграть один гол в полном составе легче, тем более они выигрывали. Араухо не хватило опыта, чтобы правильно оценить ситуацию.