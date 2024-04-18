Гюндоган «не хотел никого обидеть или обвинять», говоря о вылете от «ПСЖ». Хавбек «Барсы» поговорит об этом с Араухо и может дать интервью с объяснениями

Илкай Гюндоган объяснит Рональду Араухо свои слова после поражения от «ПСЖ».

Напомним, « » уступила в ответном матче 1/4 финала «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

Как пишет Mundo Deportivo, «не хотел никого обидеть или обвинять» в своем интервью. Как и в случае с высказыванием после класико, он хотел лишь подчеркнуть допущенные ошибки, не называя имен.

Полузащитник попытается поговорить с Араухо и устранить недопонимание, если оно существует. Кроме того, если у него будет возможность, Гюндоган объяснит свои слова в интервью СМИ, чтобы уладить этот вопрос.

Большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана про Араухо злого умысла. Несколько человек сочли комментарий неуместным

Араухо о критике Гюндогана за удаление в матче с «ПСЖ»: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»