Араухо о критике Гюндогана за удаление в матче с «ПСЖ»: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»
Рональд Араухо ответил на критику Илкая Гюндогана после матча с «ПСЖ».
«Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.
После игры Гюндоган раскритиковал действия Араухо в данном эпизоде: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».
«Вылет [из Лиги чемпионов] огорчил меня, как и всех остальных, все было в наших руках. Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, а в случае свистка меня должны были удалить, но мне грустно.
Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует уважать.
Мы знаем, что в воскресенье нам предстоит важный матч-реванш с нашим главным соперником, у нас есть шансы в Ла Лиге. У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. У нас есть возможность, и мы должны бороться до конца. Мы намерены побеждать и набирать очки, это единственный турнир, который у нас остался», – сказал защитник «Барселоны».
Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»
Л - логика)
Короче, Араухо ниче не осознал, исправляться не собирается. Будет и дальше надеяться, что ну в этот-то раз судья уж точно не свистнет!
Моуриньо выстроил оборону и Интер пропустив всего 1 мяч за всю игру прошёл дальше👍
Анчелотти, Моуриньо - старая школа грамотных тренеров, способных быстро сориентироваться в сложной ситуации
Хави на это оказался не способен
Араухо не привёз гол. Он получил красную
Точно так же, как и "гении" анчи и моур никогда не смогут сыграть в тот футбол, в который играл сам хави
всё логично, каждый транслирует то, что знает
Сити страдает без Гюндогана !
Ощущение, что чел даже не думает об этом и не хочет исправляться, принять вину на себя и сказать это публично, этого ждут болельщики
Понятно короч с ним всё