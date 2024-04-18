Араухо о критике Гюндогана за удаление в матче с «ПСЖ»: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»

Рональд Араухо ответил на критику Илкая Гюндогана после матча с «ПСЖ».

« » уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан .

После игры раскритиковал действия Араухо в данном эпизоде: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

«Вылет [из Лиги чемпионов] огорчил меня, как и всех остальных, все было в наших руках. Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, а в случае свистка меня должны были удалить, но мне грустно.

Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует уважать.

Мы знаем, что в воскресенье нам предстоит важный матч-реванш с нашим главным соперником, у нас есть шансы в . У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. У нас есть возможность, и мы должны бороться до конца. Мы намерены побеждать и набирать очки, это единственный турнир, который у нас остался», – сказал защитник «Барселоны».

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»