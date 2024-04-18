Араухо о критике Гюндогана за удаление в матче с «ПСЖ»: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Илкай Гюндоган Рональд Араухо Брэдли Барколя Футбол

Рональд Араухо ответил на критику Илкая Гюндогана после матча с «ПСЖ».

«Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры Гюндоган раскритиковал действия Араухо в данном эпизоде: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

«Вылет [из Лиги чемпионов] огорчил меня, как и всех остальных, все было в наших руках. Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, а в случае свистка меня должны были удалить, но мне грустно.

Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует уважать.

Мы знаем, что в воскресенье нам предстоит важный матч-реванш с нашим главным соперником, у нас есть шансы в Ла Лиге. У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. У нас есть возможность, и мы должны бороться до конца. Мы намерены побеждать и набирать очки, это единственный турнир, который у нас остался», – сказал защитник «Барселоны».

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»

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50 комментариев
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>>Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось

Л - логика)
Короче, Араухо ниче не осознал, исправляться не собирается. Будет и дальше надеяться, что ну в этот-то раз судья уж точно не свистнет!
+96
-4
+92
Араухо по прежнему всё перекладывает на судью. У него как будто даже мыслей нет, что он сфолил в данном эпизоде
+69
-3
+66
Кансело о пенальти,,Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, ,,
+15
-1
+14
Ответ Детрит
>>Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось Л - логика) Короче, Араухо ниче не осознал, исправляться не собирается. Будет и дальше надеяться, что ну в этот-то раз судья уж точно не свистнет!
В 2010 судья свистнул "Как надо" и удалил Мотту уже на 28-й минуте, но это не помогло Бадре...

Моуриньо выстроил оборону и Интер пропустив всего 1 мяч за всю игру прошёл дальше👍

Анчелотти, Моуриньо - старая школа грамотных тренеров, способных быстро сориентироваться в сложной ситуации

Хави на это оказался не способен
+19
-11
+8
Ну не у всех такой футбольный интелект как у Гюндогана. Кто то заряжен на борьбу как берсерк и в эпизоде не отдаёт отчёт, ему главное отобрать мяч. А дальше свистнули плохо, не свистнули хорошо.
+6
0
+6
Ответ Black Phoenix
И Араухо привёз гол в ворота своей команды, и Рюдигер. Только первый избалованный и самовлюблённый, инфантильный, эгоистичный человек, а второй мужик. Всё кроется в нюансах.
🤦🏻‍♂️
Араухо не привёз гол. Он получил красную
+11
-5
+6
Согласен. Что бы ты не думал об одноклубниках и тем более их действиях на поле - должно оставаться внутри команды. Всё что тебе не нравится можешь высказать лично, но не в прессу(будто сам идеальный игрок и играет без ошибок) Гюндоган уже не в первый раз показывает своё нутро таким образом.
+7
-1
+6
Ответ Багамка Москва
Комментарий удален модератором
При счёте 1-0 и 4-2 по сумме можно было и автобус ставить безо всякого зазрения. Конечно, задним умом можно всё и на удаление спихнуть, но то, что Хави не сориентировался, тоже со счетов списывать не стоило бы.
+6
-1
+5
Ответ Trey4rch
Хави всю свою жизнь играл в один конкретный футбол, и катеначчо и прочими автобусами в этом футболе никогда не пахло, странно предъявлять ему за это Точно так же, как и "гении" анчи и моур никогда не смогут сыграть в тот футбол, в который играл сам хави всё логично, каждый транслирует то, что знает
Анчелотти играл в много разных футболов скажем так, отталкиваясь от своих игроков и конкретной ситуации.
+5
-1
+4
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Согласен. Что бы ты не думал об одноклубниках и тем более их действиях на поле - должно оставаться внутри команды. Всё что тебе не нравится можешь высказать лично, но не в прессу(будто сам идеальный игрок и играет без ошибок) Гюндоган уже не в первый раз показывает своё нутро таким образом.
Истина! Поддерживаю!
+3
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+3
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Ну разве что только те кому не больше 13 и они ещё толком не разбираются в большом футболе. У остальных мнение об игроке за один матч никак не изменится.
+3
0
+3
Ничего, это жизнь, спорт, бывает. Сделай выводы просто.
+4
-1
+3
И виню и понимаю Араухо.
+2
0
+2
Ответ katalonec.uz
Комментарий скрыт
Араухо не только руками мешал, он коленом бил по задней поверхности бедра Баркольи
+3
-1
+2
Ответ katalonec.uz
Комментарий скрыт
Ситуация была очень похожая, я тоже обратил внимание.
+2
0
+2
Араухо Мегамозг конечно
+1
0
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Я бы посмотрел на Гюндогана в похожем моменте. Это он после матча весь из себя такой гений тактики, а когда все происходит здесь и сейчас - очень сомневаюсь, что Гюндоган поступил бы иначе и просто дал сопернику убежать 1 на 1 )
+2
-1
+1
Ответ Багамка Москва
В 2010 судья свистнул "Как надо" и удалил Мотту уже на 28-й минуте, но это не помогло Бадре... Моуриньо выстроил оборону и Интер пропустив всего 1 мяч за всю игру прошёл дальше👍 Анчелотти, Моуриньо - старая школа грамотных тренеров, способных быстро сориентироваться в сложной ситуации Хави на это оказался не способен
Хави всю свою жизнь играл в один конкретный футбол, и катеначчо и прочими автобусами в этом футболе никогда не пахло, странно предъявлять ему за это
Точно так же, как и "гении" анчи и моур никогда не смогут сыграть в тот футбол, в который играл сам хави
всё логично, каждый транслирует то, что знает
+12
-11
+1
Ответ katalonec.uz
Комментарий скрыт
Да блин надоели уже. Араухо ногой ударил, поэтому и фол!!
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
Араухо по прежнему всё перекладывает на судью. У него как будто даже мыслей нет, что он сфолил в данном эпизоде
Типичный игрок под тренерством Хави. Во всем виноваты судьи и что угодно еще, но не сами игроки )
+1
0
+1
Ответ katalonec.uz
Комментарий скрыт
На такой скорости любое касание мешает, рука на плече вообще меняет всё, ты видимо в футбол сам не играл
+3
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Ответ Farrux Egamnazarov
Так вчера играл Реал Мадрид
В полном составе, но в гостях, правда. Но это тоже уметь надо, конечно.
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После драки кулаками не машут . Барселона проиграла и на этом точка .
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когда бавария предлагала за него 100-ку надо было соглашаться
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-3
0
Ответ bestvideox
Ну не у всех такой футбольный интелект как у Гюндогана. Кто то заряжен на борьбу как берсерк и в эпизоде не отдаёт отчёт, ему главное отобрать мяч. А дальше свистнули плохо, не свистнули хорошо.
Гюндоган страдает без Сити ,
Сити страдает без Гюндогана !
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0
0
Ответ katalonec.uz
Комментарий скрыт
коколонец, так ты из тех, кто считает что нарушения не было ? ))
+1
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Ответ katalonec.uz
Комментарий скрыт
а надо было падать. был бы минус Уокер и пенка в основное время
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Я уже сколько читаю выдержек из интервью после этого матча, но так и не увидел каких-то извинений от Араухо, ведь именно он подставил команду
Ощущение, что чел даже не думает об этом и не хочет исправляться, принять вину на себя и сказать это публично, этого ждут болельщики
Понятно короч с ним всё
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Ответ d.xoxlov
При счёте 1-0 и 4-2 по сумме можно было и автобус ставить безо всякого зазрения. Конечно, задним умом можно всё и на удаление спихнуть, но то, что Хави не сориентировался, тоже со счетов списывать не стоило бы.
Так вчера играл Реал Мадрид
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Комментарий удален модератором
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