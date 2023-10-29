Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»

Илкай Гюндоган был зол после поражения от «Реала» в класико со счетом 1:2.

«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Я пришел из раздевалки, и, очевидно, люди разочарованы, но после такой важной игры и такого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования.

Когда ты проигрываешь, должно быть больше эмоций. Когда ты знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, но не реагируешь.

Команде нужно сделать большой шаг вперед, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, потому что в противном случае «Реал» и «Жирона» нас обойдут.

Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать в таких матчах или допускать такие провалы. На мне, как на старшем игроке, лежит ответственность за то, чтобы этого не происходило. Мы должны быть более устойчивыми», – сказал хавбек «Барсы».

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