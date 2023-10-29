Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Илкай Гюндоган Класико Футбол

Илкай Гюндоган был зол после поражения от «Реала» в класико со счетом 1:2.

«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Я пришел из раздевалки, и, очевидно, люди разочарованы, но после такой важной игры и такого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования. 

Когда ты проигрываешь, должно быть больше эмоций. Когда ты знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, но не реагируешь.

Команде нужно сделать большой шаг вперед, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, потому что в противном случае «Реал» и «Жирона» нас обойдут.

Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать в таких матчах или допускать такие провалы. На мне, как на старшем игроке, лежит ответственность за то, чтобы этого не происходило. Мы должны быть более устойчивыми», – сказал хавбек «Барсы».

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40 комментариев

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Ложный Латераль
Спроси у Левандовского) Он в Барсу за Золотым Мячом переходил)
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corazón blanco
Хорошие слова от опытного игрока, послужат дополнительной мотивацией для молодых.
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Кирилл
Ответ 72bp4cq2tr
ага, но уже многократно продырявленные Мадридом и унижениями в Лиге Европы😎
Интересно, а после трех поражений подряд от Барселоны в прошлом сезоне и проигранных Суперкубка и чемпионства от этих молодых игроков вы так же говорили ?)
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Футбольный экспертъ
Думаю фанатам Барсы не стоит переживать по поводу этого поражения, по игре смотрелись предпочтительнее, просто одному игроку сейчас прет, но это весь сезон не продлится)
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72bp4cq2tr
Ответ Экспертное мнение
0 моментов 2 гола, вся суть кабинета наёмников. Хотя по самой игре Гави и Фермин деклассировали центр Реала.
вообще над вами ржут уже абсолютно все нейтральные болельщики)
Называть кого-то кабинетом, при том, что сама барса под следствием по поводу подкупа судейского корпуса и с уже доказанным фактом перечисления денег главе судей. Вот реально жто же нужно быть по-настоящему сказочным ********* 😸
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cam
Видно что по игре нехватает Педри и де Йонга. В оптимальном составе 💯 победили бы. Нужно решать проблему с травмами
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GibsonFlyingV
Нельзя быть лучшим,подписывая неликвид из других топ-клубов
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Бронислав Каминский
Ответ 72bp4cq2tr
Так игроки барсы просто уже привыкли, что их Мадрид постоянно дырявит, и с тем, что у клуба туманное будущее: огромные долги, доказанный факт подкупа судейского комитета, полностью убитый имидж. Хотя ещё не так давно клуб мог позволить себе вместо лого титульного спонсора носить лого УНИСЕФ. В общем, деградация неоспоримая и крайне стремительная.
Постоянно?))В прошлом сезоне серия была у мадрида из трех поражений подряд)
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rej1sta
Ответ My Channels To Watch
Так говори это команде, если видишь безразличие, а не в интервью после игры
Так он может и сказал это в раздевалке тоже?
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72bp4cq2tr
Ответ GibsonFlyingV
Нельзя быть лучшим,подписывая неликвид из других топ-клубов
так это их текущий удел.
Никто из топ футболистов не готов идти в коррупционное болото, которое могут выкинуть в сегунду.
С огромными долгами, с балаболом президентом и вечно ноющим барбером газонов))
Вот и приходится брать неликвид и объедки…
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72bp4cq2tr
Ответ Экспертное мнение
0 моментов 2 гола, вся суть кабинета наёмников. Хотя по самой игре Гави и Фермин деклассировали центр Реала.
деклассировали только в том, как эти два бруска могут кукарекать на поле))
Но просто в футболе ценятся голы, а не лай))
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Экспертное мнение
Ответ 72bp4cq2tr
ага, но уже многократно продырявленные Мадридом и унижениями в Лиге Европы😎
0 моментов 2 гола, вся суть кабинета наёмников. Хотя по самой игре Гави и Фермин деклассировали центр Реала.
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Бронислав Каминский
Ответ 72bp4cq2tr
а до этого барса 5 лет подряд не могла обыграть Мадрид. Если у тебя iq выше, чем средний по болельщикам барсы (а это в районе ~ 25-30), то ты сможешь соотнести эти две величины. + локальные кубковые игры не играют такой роли, как победы в самом чемпионате и тем более в ЛЧ.
Болельщика реала сразу легко определить,когда он начинает выдумывать какие-то факты
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Бехруз Ахмадкулов
Гюндогану объесните что релу все равно кто он
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Квадратное личико
"Потому что в противном случае Реал и Жирона нас обойдут".
До сих пор не могу привыкнуть, что Жирона так высоко!
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гюндоган, нужно было сказать прямо, что Реал отскочил, как обычно, что им просто повезло, и с этим ничего не поделать. Все бы тебя поняли.
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falkao2013
Когда к тебе в помощь выходит Ромеу тут само собой будешь злиться.
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Falco27
Дайте ему капитанскую повязку (или вице). Вот с таким характером должен быть кэп
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Люблю осень
В Сити Гюндоган больше играл, меньше говорил. Перешёл в больше чем рычаг - сразу стал балаболить.
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Экспертное мнение
Молодые еще совсем ребята в Барсе, не до конца осознают важность моментов и что нужно не попадать в штанги в таком матче, а забивать
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