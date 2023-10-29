Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»
Илкай Гюндоган был зол после поражения от «Реала» в класико со счетом 1:2.
«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Я пришел из раздевалки, и, очевидно, люди разочарованы, но после такой важной игры и такого результата я хотел бы видеть больше гнева и разочарования.
Когда ты проигрываешь, должно быть больше эмоций. Когда ты знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, но не реагируешь.
Команде нужно сделать большой шаг вперед, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, потому что в противном случае «Реал» и «Жирона» нас обойдут.
Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать в таких матчах или допускать такие провалы. На мне, как на старшем игроке, лежит ответственность за то, чтобы этого не происходило. Мы должны быть более устойчивыми», – сказал хавбек «Барсы».
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Называть кого-то кабинетом, при том, что сама барса под следствием по поводу подкупа судейского корпуса и с уже доказанным фактом перечисления денег главе судей. Вот реально жто же нужно быть по-настоящему сказочным ********* 😸
Никто из топ футболистов не готов идти в коррупционное болото, которое могут выкинуть в сегунду.
С огромными долгами, с балаболом президентом и вечно ноющим барбером газонов))
Вот и приходится брать неликвид и объедки…
Но просто в футболе ценятся голы, а не лай))
До сих пор не могу привыкнуть, что Жирона так высоко!