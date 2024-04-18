Большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана про Араухо злого умысла. Несколько человек сочли комментарий неуместным

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Рональд Араухо Футбол

Стало известно, как игроки «Барсы» отнеслись к высказываниям Илкая Гюндогана.

«Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира.

На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры Гюндоган раскритиковал действия Араухо в данном эпизоде: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

По данным Diario Sport, большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана злого умысла. При этом несколько футболистов считают комментарии Илкая неуместными, так как не стоит подчеркивать индивидуальные ошибки.

При этом опытные игроки «Барсы» не видят ничего неправильного в словах Гюндогана, поскольку в футболе приходится сталкиваться с давлением и критикой.

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»

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30 комментариев
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Какие все там ранимые.)) По хорошему поджопников ему бы дать от всей команды. Реально подвёл. Чего тут обижаться?
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Обычный комментарий, Гюндоган наемник и не обязан грудью прикрывать глупые решения своих коллег. Его спросили, он ответил. Ничего личного.
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Поддерживаю Гюндогана, по делу сказал, да и на правах старшего.
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Ответ Михаил Сафонов
Обычный комментарий, Гюндоган наемник и не обязан грудью прикрывать глупые решения своих коллег. Его спросили, он ответил. Ничего личного.
Правильно. Это 100 % вина Араухо.
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Ответ Amalfitano
Какие все там ранимые.)) По хорошему поджопников ему бы дать от всей команды. Реально подвёл. Чего тут обижаться?
Да тут даже не с этого кек ловить надо. Диарио (не будем коверкать) откуда все эти мнения раздобыла? Они либо прячутся за усами и шарфами в душе раздевалки, либо научились читать мысли🤓
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По больше бы Гюндоганов в Барсе.
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Ответ Scorpio
что за времена? он весьма корректно высказался по эпизоду, обозначив что он предпочел бы даже гол, чем фол. А какие-то малолетние пижоны-тиктокеры-аутисты находят повод для ущемления. Где Пуйоль в этой тиме, что даст в жбан клоунам?
Пуйоль никогда никого в своей команде не опускал и не щемил за ошибки
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что за времена?
он весьма корректно высказался по эпизоду, обозначив что он предпочел бы даже гол, чем фол. А какие-то малолетние пижоны-тиктокеры-аутисты находят повод для ущемления.
Где Пуйоль в этой тиме, что даст в жбан клоунам?
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Ответ Rockfeller_92
Это кто там такой нежный?
те,кто чувствует свою вину тоже,в это позорное поражение,но не признаётся в этом даже самому себе.вед не только удаление Араухо стало причиной провала.удаления часто случаются,но это далеко не всегда оборачивается катастрофой для команд в меньшинстве.хороший пример Челси,против той же Барселоны(праймовой)в сезоне 11/12,или Итера,опять же с Барсой в сезоне 09/10
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Как по мне Илкай - лучший игрок сезона с большим отрывом.
Многие думали что едет с пляжа в хороший климат, а по факту до сих пор боец на самом высоком уровне.
В плане авторитета ему может что то может сказать МАТШ или Лева. Остальные не доросли.
Но о чем серьезно обсуждать? Тренер - истеричка. Президент - популист. Рыба гниет с головы.
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Вот и посмотрим теперь, как сам Араухо справится с этой ситуацией. Правда в словах Гюндогана есть.
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Похоронил команду Араухо, но злой умысел - у Гюндогана. Логика)
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Гюндоган абсолютно прав, каждый кто в раздевалке заныл насчёт этого - выпороть
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Смотрел футбол с друзьями. Даже я, не профессиональный футболист сказал, что лучше было бы пропустить гол, чем получить КК на 30-й минуте матча. Гюндоган, честно говоря, очень даже мягко выразился.
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Это кто там такой нежный?
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мне так нравятся эти прямые включения из раздевалки
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Так Араухо сам виноват, сам накосячил - должен и критику как мужик принимать, а не сваливать ответственность на судей, что такие-сякие, плохие и немазаные свистнули за фол последней надежды, а могли простить и не свистеть, ироды.

Гюндоган абсолютно по делу прошёлся, и остальным добавить бы не помешало.
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Ответ Растиньяк
Арауха привыкла, что в Испании карманные судьи кабинета такое вообще не свистят, гюндогану надо это понять
мчк реал же вроде судейский проект?
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Ответ Растиньяк
Арауха привыкла, что в Испании карманные судьи кабинета такое вообще не свистят, гюндогану надо это понять
https://www.instagram.com/reel/C3hzu58MCT6/?igsh=MWRjZzltcnVnZDVmbg==
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Чтобы прямо "раскритиковал"?
Просто высказал авторитетное мнение. А обиды какие-то детские на него.
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Ответ FNT
Не очень понимаю восторги Гюндоганом в этой ситуации. Да, критиковать нормально, но не в прессе. Для этого есть внутрикомандные разборы, там и высказывайся. А так немножко попахивает выпячиванием своего эго.
А кто сказал, что он не высказывается?
Да и не вижу смысла защищать этого клоуна Араухо в прессе.
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