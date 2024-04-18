Большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана про Араухо злого умысла. Несколько человек сочли комментарий неуместным
Стало известно, как игроки «Барсы» отнеслись к высказываниям Илкая Гюндогана.
«Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира.
На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.
После игры Гюндоган раскритиковал действия Араухо в данном эпизоде: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».
По данным Diario Sport, большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана злого умысла. При этом несколько футболистов считают комментарии Илкая неуместными, так как не стоит подчеркивать индивидуальные ошибки.
При этом опытные игроки «Барсы» не видят ничего неправильного в словах Гюндогана, поскольку в футболе приходится сталкиваться с давлением и критикой.
Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»
он весьма корректно высказался по эпизоду, обозначив что он предпочел бы даже гол, чем фол. А какие-то малолетние пижоны-тиктокеры-аутисты находят повод для ущемления.
Где Пуйоль в этой тиме, что даст в жбан клоунам?
Многие думали что едет с пляжа в хороший климат, а по факту до сих пор боец на самом высоком уровне.
В плане авторитета ему может что то может сказать МАТШ или Лева. Остальные не доросли.
Но о чем серьезно обсуждать? Тренер - истеричка. Президент - популист. Рыба гниет с головы.
Гюндоган абсолютно по делу прошёлся, и остальным добавить бы не помешало.
Просто высказал авторитетное мнение. А обиды какие-то детские на него.
Да и не вижу смысла защищать этого клоуна Араухо в прессе.