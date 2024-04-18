Большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана про Араухо злого умысла. Несколько человек сочли комментарий неуместным

Стало известно, как игроки «Барсы» отнеслись к высказываниям Илкая Гюндогана.

« » уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира.

На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан .

После игры раскритиковал действия Араухо в данном эпизоде: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру».

По данным Diario Sport, большинство игроков «Барсы» не увидели в словах Гюндогана злого умысла. При этом несколько футболистов считают комментарии Илкая неуместными, так как не стоит подчеркивать индивидуальные ошибки.

При этом опытные игроки «Барсы» не видят ничего неправильного в словах Гюндогана, поскольку в футболе приходится сталкиваться с давлением и критикой.

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»