Араухо извинился перед фанатами «Барсы» за удаление с «ПСЖ»: «Футбол, который принес столько радости, теперь сильно ударил по мне»

Рональд Араухо принес извинения за ошибку в матче с «ПСЖ».

« » уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов « » (1:4, 4:6 – общий) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

«Футбол, который принес мне столько радости, теперь сильно ударил по мне.

Благодарю всех тех, кто рядом со мной несмотря ни на что, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в эту команду до конца.

Мне так жаль, что я не подарил вам эту радость. Мы попробуем еще раз. Вперед, «Барса»! Все в руках Господа», – написал защитник «Барселоны» Араухо в инстаграме.

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