Араухо извинился перед фанатами «Барсы» за удаление с «ПСЖ»: «Футбол, который принес столько радости, теперь сильно ударил по мне»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики соцсети Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо принес извинения за ошибку в матче с «ПСЖ».

«Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 – общий) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

«Футбол, который принес мне столько радости, теперь сильно ударил по мне.

Благодарю всех тех, кто рядом со мной несмотря ни на что, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в эту команду до конца.

Мне так жаль, что я не подарил вам эту радость. Мы попробуем еще раз. Вперед, «Барса»! Все в руках Господа», – написал защитник «Барселоны» Араухо в инстаграме.

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26 комментариев
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Жестко накосячил, практически украл у Барсы полуфинал. Но без ошибок не бывает успехов. Обидно, но не стоит зацикливаться на этом, нужно идти дальше
+51
-4
+47
Главное не опускать голову и извлечь урок из этой ошибки. Все мы люди и все ошибаемся.
+39
-1
+38
Ответ Артур Миллер
Жестко накосячил, практически украл у Барсы полуфинал. Но без ошибок не бывает успехов. Обидно, но не стоит зацикливаться на этом, нужно идти дальше
Можно сказать его игра и затащила в 1/4, против Наполи был в полном порядке и благодаря его хорошей игры у неаполитанцев было всё плохо в атаке
+21
0
+21
хотя бы извинился.молодец.надеюсь больше таких косяков совершать не будет
+15
-2
+13
Я не фанат посыпаний головы пеплом и прилюдных извинений, но где тут извинения? Или это не полный текст? "Мне так жаль, что я не подарил вам эту радость" это в принципе любой футболист может написать, а где тут "извинения за удаление"? Готов наполучать минусов, но надеюсь хоть кто-нибудь ответит)
+11
-2
+9
Ответ yrok77
Не факт, что барса в полном составе выиграла бы. Я думаю, могли 2:1 сделать по итогу и дополнительное. Но в любом случае уважение ему за извинения
Ну по игре до удаления это был факт, причем на 98%. ПСЖ был нулевой, Барса всё перекрывала.
+10
-1
+9
Это футбол. Такое происходит, когда ставки высоки и скачет адреналин. Перегорел. С самого начала сезона при адекватных прогнозах потолком Барсы была 1/4. Затем при жеребьёвке в паре фаворитами были ПСЖ, хоть во время матчей именно Барса была ближе к 1/2. Штош, будет уроком для Араухо. Вся карьера впереди, в его самоотдаче сомнений нет, эта ошибка будет его мотивацией в будущем
+7
-1
+6
Ответ fabr-25
А где извинения то, сказал мне жаль что вам радость не подарил, это как то не особо на извинения тянет
Тебе потом отдельно отправит видео с извинениями
+4
0
+4
Такое чувство, что фолил не специально. Надеемся, что извлечёт урок и станет играть аккуратнее в такие моменты, потому как уж больно надеется на свою физику, не развивая технику.
+3
0
+3
Не пойму нахера было трогать Барколя..он срезал угол и выиграл позицию, ничего было не поделать уже, пусть вратарь тащит. Ведь 2 варика было: Барколя падает и Араухо удаляют; Барколя остается на ногах и выходит 1 на 1. Так нафига его трогать было вообще?
+2
0
+2
норм поступок. респект.
+3
-2
+1
Если выиграете Реал в эл-класико мы тебя немножко простим)
+2
-1
+1
ничего страшного Араухо все бывает в жизни не надо зачикливатся с 2017 года мы уже ко всему привыкли
+1
0
+1
Ответ olzhas.dyuss@icloud.com
Удаления не было желтая максимум
максимум оранжевая
+1
0
+1
Удаления не было желтая максимум
+2
-1
+1
Так где, блин, извинения?! Чел, ты своей глупостью убил Барсу вчера. Надеюсь, найдётся кто-то, кто скажет ему это в лицо, чтобы в будущем сначала думал, а потом делал.
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У псж не было шансов без удаления араухо.
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Ответ Алексей Алекс
максимум оранжевая
🤣🤣🤣
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Не футбол ударил по тебе,а ты по нему,так ближе к истине)
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Ошибся, бывает, молодой! Такой матч тем более!
Все еще впереди!
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А где извинения то, сказал мне жаль что вам радость не подарил, это как то не особо на извинения тянет
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никогда не понимал такого! ну пусть лучше гол забьют чем команду так подвести
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Не позавидуешь конечно его состоянию, никому не пожелаешь оказаться на его месте. Чисто по-человечески жаль парня, будем надеяться что не будет зацикливаться на этом и докажет всем, что это была нелепая случайность.
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