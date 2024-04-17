Гюндоган о фоле Араухо на Барколя: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру»

Илкай Гюндоган раскритиковал действия Рональда Араухо в эпизоде с удалением.

Защитник «Барселоны» получил прямую красную карточку на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала против «ПСЖ» (1:4) за лишение соперника явной возможности забить. В метре от штрафной уругваец сбил вингера парижан , выбегавшего один на один с Марк-Андре тер Стегеном.

«Трудно сказать. Думаю, в такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным.

Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол.

Я предпочту дать вратарю возможность остановить атаку или даже позволить забить, честно говоря. Красная карточка в начале матча убивает игру», – сказал полузащитник «Барселоны».

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за красной «Барса» и потеряла матч с «ПСЖ»

«ПСЖ» легко реализовал большинство против «Барсы». Удаление Араухо – поворотная точка