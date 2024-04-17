Гюндоган о фоле Араухо на Барколя: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру»
Илкай Гюндоган раскритиковал действия Рональда Араухо в эпизоде с удалением.
Защитник «Барселоны» получил прямую красную карточку на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4) за лишение соперника явной возможности забить. В метре от штрафной уругваец сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с Марк-Андре тер Стегеном.
«Трудно сказать. Думаю, в такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным.
Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол.
Я предпочту дать вратарю возможность остановить атаку или даже позволить забить, честно говоря. Красная карточка в начале матча убивает игру», – сказал полузащитник «Барселоны».
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Все таки, Барселоне невероятно повезло, что смогли подписать такого игрока себе - в этом сезоне, на мой взгляд, лучший игрок команды.
Задним умом каждый понимает и видит, а в игре, в горячке - всякое бывает, даже у великих.
А так .. замена Ямаля ( единственного кто обыгрывал 1 в 1) , автобус и шансы мизерные .
Нужно Хави и руководству сделать выводы , а не истерики закатывать
Красная карточка - визитная карточка хави
А ещё постоянное нытьё и жалобы
Тот кто хочет чтоб хави остался вы глаза разуйте,это эпик когда у тренера больше удалений чем у игроков в команде вместе взятых🤦