Гюндоган о фоле Араухо на Барколя: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Илкай Гюндоган Иштван Ковач судья Рональд Араухо Брэдли Барколя Футбол

Илкай Гюндоган раскритиковал действия Рональда Араухо в эпизоде с удалением.

Защитник «Барселоны» получил прямую красную карточку на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4) за лишение соперника явной возможности забить. В метре от штрафной уругваец сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с Марк-Андре тер Стегеном.

«Трудно сказать. Думаю, в такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным.

Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол.

Я предпочту дать вратарю возможность остановить атаку или даже позволить забить, честно говоря. Красная карточка в начале матча убивает игру», – сказал полузащитник «Барселоны».

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110 комментариев
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Другими словами, назвал Араухо идиотом.
+196
-5
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Ответ &_Bishep_&
Другими словами, назвал Араухо идиотом.
Не первый раз уже критикует партнёров по команде, но при этом нельзя сказать, что не по делу. Хоть и проводит первый сезон в Барсе, но на мой взгляд больше всех достоин капитанской повязки, учитывая насколько стабильно высокий уровень игры он показывает на протяжении всего сезона. Один из тех, кто пришёл выиграв с Сити всё и хочет (и делает) всё, чтобы сделать то же и в Барсе.
+94
-2
+92
Ну у Гюндонана достаточно опыта и интеллекта для этого, у Араухо не хватило
+51
-2
+49
Араухо просто слишком туп, чтобы понимать такие вещи.
+66
-20
+46
Ответ d35pa1r
Не первый раз уже критикует партнёров по команде, но при этом нельзя сказать, что не по делу. Хоть и проводит первый сезон в Барсе, но на мой взгляд больше всех достоин капитанской повязки, учитывая насколько стабильно высокий уровень игры он показывает на протяжении всего сезона. Один из тех, кто пришёл выиграв с Сити всё и хочет (и делает) всё, чтобы сделать то же и в Барсе.
Абсолютно согласен. Гюндоган настоящий профессионал и большой мастер, без лишних медиа-самораскруток Как думает так сказал, прямо и честно.
+36
-2
+34
Ответ Инсаф Галиуллинн
Что то глоры Барсы перестали кричать ыыы Винисиус в кармане Араухо.... как то даже душно без этого
винисиус не за псж потому что выступает вроде
+33
-2
+31
Ответ SWS
Араухо просто слишком туп, чтобы понимать такие вещи.
Вы сами умом не блещете оскорбляя здесь топ защитника
+54
-28
+26
Илкай все верно и рационально сказал.

Все таки, Барселоне невероятно повезло, что смогли подписать такого игрока себе - в этом сезоне, на мой взгляд, лучший игрок команды.
+25
0
+25
Гюндоган всё правильно говорит, но далеко не каждый игрок так всё разложит по полочкам непосредственно в игре.
Задним умом каждый понимает и видит, а в игре, в горячке - всякое бывает, даже у великих.
+26
-2
+24
Ответ people people
Топ защитник так глупо не удаляется
Рамос передает привет
+22
-5
+17
Собственно нечего и добавить , в речи Илкая досада за результат . Париж приехал играть первым номером , Барса с самого начала играла на контратаках. Открыли счет каталонцы . По сумме вели в 2 мяча . Не допусти ужасную ошибку Араухо -перспективы еще раз поймать ПСЖ в контратаке были велики .
А так .. замена Ямаля ( единственного кто обыгрывал 1 в 1) , автобус и шансы мизерные .
Нужно Хави и руководству сделать выводы , а не истерики закатывать
+13
0
+13
Пацан зеленый учить его надо. Мало опыта в таких матчах он всех спасти хотел а в итоге всех подвел.
+12
0
+12
Ответ Николай Утюжов
Пацан зеленый учить его надо. Мало опыта в таких матчах он всех спасти хотел а в итоге всех подвел.
Этот зеленый уже лет 5 играет на высшем уровне. Может пора уже созреть, или будет до 40 ходить в подающих надежды талантах, как наши паспортисты?
+6
0
+6
Как же умно сказал Гюндоган! Так и должно было быть.Араухо все испортил. в равных составах игра была бы абсолютно другой. Да и до удаления Барселона начала хорошо.
+5
0
+5
Ответ Alex1104
Гюндоган всё правильно говорит, но далеко не каждый игрок так всё разложит по полочкам непосредственно в игре. Задним умом каждый понимает и видит, а в игре, в горячке - всякое бывает, даже у великих.
В том-то и дело, что горячки не было. Уверенная игра команды, комфортный результат, просто переклинило в моменте Араухо, такие эпизоды и отличают великих от простых смертных.
+4
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+4
Стратегия здорового человека.
+3
0
+3
Ну Илкай на опыте смолвил. Рональду до него как до Луны, защитник хороший, но голову нужно включать иногда.
+3
0
+3
Единственный игрок Барсы, который трезво оценил ситуацию, Араухо очень сильно подвел команду в самый важный момент, на ошибках учиться, в первом матче он был шикарен и сдерживал атаку парижан. Надеюсь извлечет из этой ошибки урок и станет сильнее.
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Бред несёшь
+4
-2
+2
Серьёзную ошибку допустил Араухо. Никак не оправдываю его действие, но это тоже опыт
+2
0
+2
Ответ Алексей Дустов
Вы сами умом не блещете оскорбляя здесь топ защитника
топ защитник остался в прошлом сезоне, в этом это просто Араухо, которого возили во всех серьезных матчах лалиги и лч
+4
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+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
конечно: у одного из них дреды по полю летают)
+2
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+2
я вам с точки зрения математики игры разложу. Удаление в начале игры и гол в начале игры существенно меняют шансы команд. Удаление даже больше. Если коэффициент был 1.4 на фаворита и после гола андердога он вырастит до 1.8 , при удалении до 2-х. Тут же даже не гол , а возможность гола, вероятность забить с той позиции не выше 40%. Даже если б гол случился, при 1-1 Барса была бы фаворитом в игре, не говоря уже о проходе. Я все перевел в проценты, чтоб вас не грузить. В-общем , если б он его не трогал, то Барса побеждала бы в ответной игре с вероятностью 52%(+-2%). После его удаления, вероятность победы Барселоны в игре упала до 35% . Но тут еще надо учитывать, что мог быть и пенальти , всё решило несколько сантиметров. Это тоже надо учесть. В итоге решение было такое: оставить шансы на победу в игре 52% или 29%. Покерным языком скажу: решил колоть All in на терне с Флэш дро , когда в банке было немного денег.
+2
0
+2
Ответ melmi
Собственно нечего и добавить , в речи Илкая досада за результат . Париж приехал играть первым номером , Барса с самого начала играла на контратаках. Открыли счет каталонцы . По сумме вели в 2 мяча . Не допусти ужасную ошибку Араухо -перспективы еще раз поймать ПСЖ в контратаке были велики . А так .. замена Ямаля ( единственного кто обыгрывал 1 в 1) , автобус и шансы мизерные . Нужно Хави и руководству сделать выводы , а не истерики закатывать
Хави уже никаких выводов делать не надо, он докатывает этот сезон и пакует чемоданы, а вот руководству не позавидуешь в данной ситуации.
+2
0
+2
Ответ SWS
Араухо просто слишком туп, чтобы понимать такие вещи.
Араухо первый раз ошибся. Гюндо пусть подумает почему он не забил в убойном моменте. Лёва тоже 2 раза промазал. Араухо тащил весь сезон🤫
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После дичи от араухо команда просто развалилась, ещё бы,никто не ожидал такой подставы.Привоз Кансело,это уже следствие безнадёги.Но вот то что опять хави удалился это уже ни в какие ворота не лезет.
Красная карточка - визитная карточка хави
А ещё постоянное нытьё и жалобы
Тот кто хочет чтоб хави остался вы глаза разуйте,это эпик когда у тренера больше удалений чем у игроков в команде вместе взятых🤦
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Ответ Антоша Спирин
Может оно и так, но критиковать прилюдно действия партнера по команде не следует. А Гюндоган слишком много разговаривает для первого сезона в новом (великом) клубе.
по делу все сказал Гюндоган
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Ответ Николай Утюжов
Пацан зеленый учить его надо. Мало опыта в таких матчах он всех спасти хотел а в итоге всех подвел.
вот именно,учить его надо.при установке на игру,в такой схватке надо строго настрого запретит футболистам идти на риск с удалением.Гюндоган говорит что лучше бы пропустили тот гол,я ещё добавлю:лучше бы пропустили даже два гола,но только не удаление,но увы...нету в команде человека,кто объяснил бы всё это игрокам
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Все правильно. Просто тупо выбил команду из турнира и лишил ее так необходимых денег. Если еще к этому приплюсовать то, что команды не будет на клубном ЧМ, то убытки дойдут до ста лямов. Очень обидно, учитывая нынешнее положение команды. Это обстоятельство вновь отбросит команду назад. Теперь надо продавать игроков основы
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Все правильно. Просто тупо выбил команду из турнира и лишил ее так необходимых денег. Если еще к этому приплюсовать то, что команды не будет на клубном ЧМ, то убытки дойдут до ста лямов. Очень обидно, учитывая нынешнее положение команды. Это обстоятельство вновь отбросит команду назад. Теперь надо продавать игроков основы
Он конечно подставил, но он не один виноват. Есть еще Канселу. И да уметь держать нужный счет тоже надо уметь (гол и даже 2 можно было пропустить).
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