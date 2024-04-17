Владимир Быстров: «Зенит» полностью доминировал. «Спартак» смирился, что нужно проходить через нижнюю сетку – даже не пытались устроить «последний штурм»

Владимир Быстров прокомментировал игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла « » со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Таким образом, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

«Спартак» после – лучше или хуже? Никак. Видимо, они смирились, что им нужно проходить через нижнюю сетку.

« » полностью доминировал. Даже не увидел, что «Спартак» пытается устроить «последний штурм», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров.