Владимир Быстров: «Зенит» полностью доминировал. «Спартак» смирился, что нужно проходить через нижнюю сетку – даже не пытались устроить «последний штурм»
Владимир Быстров прокомментировал игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.
Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Таким образом, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».
«Спартак» после Абаскаля – лучше или хуже? Никак. Видимо, они смирились, что им нужно проходить через нижнюю сетку.
«Зенит» полностью доминировал. Даже не увидел, что «Спартак» пытается устроить «последний штурм», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров.