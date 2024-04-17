Владимир Быстров: «Зенит» полностью доминировал. «Спартак» смирился, что нужно проходить через нижнюю сетку – даже не пытались устроить «последний штурм»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров прокомментировал игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Таким образом, «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, а «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов, где встретится с «Динамо».

«Спартак» после Абаскаля – лучше или хуже? Никак. Видимо, они смирились, что им нужно проходить через нижнюю сетку.

«Зенит» полностью доминировал. Даже не увидел, что «Спартак» пытается устроить «последний штурм», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров.

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22 комментария
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Ответ Павел Ермаков
А зачем?Это же вы всё хотите унизить Спартак.Так что праздник снова не удался.))))
Ну если такая игра для вас не унижение, то я даже не знаю...
+24
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+21
Максименко максимально спасал Спартак от прожарки.
+17
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+16
Просто уровень команд на данный момент разный.
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Даже не попытался устроить мясной штурм
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За всю историю кубковых футбольных турниров не было такого идиотского формата! Красота матча и непредсказуемость результата была обусловлена именно тем, что любая из команд - участниц, невзирая на ранг, выходила на последний свой бой. То, что происходит на поле сегодня в рамках данного недотурнира - это недоразумение и к кубковым матчам никакого отношения не имеет. В кубковых единоборствах не должно быть варианта Б! И именно это определо зрелищность противостояния!
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Ответ ТрактоПоктер
У дельфина мяч с ноги свалился, только поэтому рядом с девяткой пролетел)
там скорее чирк от Нино. А так удар 100% шел куда-то по воробьям.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ну ничего, стоило проиграть зениту чтобы вынести динамо из кубка
Я правильно понимаю, что Спартак УЖЕ вынес Динамо из кубка? ;) Или, все-таки, "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"?
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Как они могли устроить последний штурм, если им в конце матча мяч потрогать не давали.
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Ответ Groznyi2024
У Спартака хоть один удар по воротам был?
Был один в створ, но там по центру несложный.
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Мы слишком сыты сегодня. Впереди - Оренбург и Рубин. Дома надо брать 6 очков.
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И прыжок джикиии)
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Пустое от пустых ...
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Володя, похоже разобрался в схеме кубка ...! Не то что большинство из нас)
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Надо убрать этот клоунский кубок, а за лето-осень сыграть 30 туров. А на следующий год перейти на весна-осень. Также можно увеличть число команд до 18. Кубок сделать на вылет как положена. Нынешняя клоунада никому не нужна. Зенит и Спартак уже тошнит друг от друга по 4-5 раз друг с другом играть, отсюда такой унылый футбол. Это вам не хоккей. Тупо обесценили дерби...
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Ответ Groznyi2024
У Спартака хоть один удар по воротам был?
У дельфина мяч с ноги свалился, только поэтому рядом с девяткой пролетел)
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Ответ БолельщикСоСтажем
Вынесет, понятно что обе команды слабые, но спартачок уж как-нибудь постарается
Был бы я поазартнее, возможно, заключил бы пари на результат этого противостояния )) Впрочем... Динамо сейчас настолько нестабильно, что ставить на него даже кружку пива как-то стрёмно ))
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