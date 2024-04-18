Быстров о детском футболе в России: «Ввели европейские ценности какие-то. Устал – жалуйся тренеру. Бред! Надо выкладываться, а не бегать на лайте и идти играть в компьютер»

Владимир Быстров считает, что дети должны с юных лет пахать на футбольном поле.

– Я не говорю, что не надо учиться на тренера. Учиться надо, но это не значит, что они правильно говорят. Надо вырабатывать свой стиль, а не делать все то, что тебе там рассказывают. Если их учат, где правильно располагаться, чтобы видеть всех детей… Знаете, если бы от этого все зависело, то у нас каждый второй футболист был бы топ. Это не основная задача.

Важно научить детей пахать на футбольном поле. Сейчас ввели какие-то европейские ценности. Устал – беги к тренеру и жалуйся. Это же бред! На футбольном поле надо работать, выкладываться, а не приходить побегать на лайте и идти пять часов играть в компьютер. Никакого толка же нет.

– Но мы к этому как-то можем вернуться? Время то изменилось.

– Опять же – мы переходим на большое поле в 12 лет. Теряют год. Я сам поработал с этим возрастом – считаю, что в 11 уже можно. Им уже надо давать объемы. А не бегать за мячом туда-сюда.

И работа самих тренеров вызывает вопросы. Должно быть больше индивидуального подхода, больше акцента на развитие каких-то личных навыков. Но этого нет, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» .

Быстров о детском футболе в России: «Мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. Они дыр-дыром занимаются, больше с мячом, но я не заметил, что у нас Месси с Роналду выпустились»