Быстров о детском футболе в России: «Ввели европейские ценности какие-то. Устал – жалуйся тренеру. Бред! Надо выкладываться, а не бегать на лайте и идти играть в компьютер»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия детский футбол Чемпионат.com Футбол

Владимир Быстров считает, что дети должны с юных лет пахать на футбольном поле.

– Я не говорю, что не надо учиться на тренера. Учиться надо, но это не значит, что они правильно говорят. Надо вырабатывать свой стиль, а не делать все то, что тебе там рассказывают. Если их учат, где правильно располагаться, чтобы видеть всех детей… Знаете, если бы от этого все зависело, то у нас каждый второй футболист был бы топ. Это не основная задача.

Важно научить детей пахать на футбольном поле. Сейчас ввели какие-то европейские ценности. Устал – беги к тренеру и жалуйся. Это же бред! На футбольном поле надо работать, выкладываться, а не приходить побегать на лайте и идти пять часов играть в компьютер. Никакого толка же нет.

Но мы к этому как-то можем вернуться? Время то изменилось.

– Опять же – мы переходим на большое поле в 12 лет. Теряют год. Я сам поработал с этим возрастом – считаю, что в 11 уже можно. Им уже надо давать объемы. А не бегать за мячом туда-сюда.

И работа самих тренеров вызывает вопросы. Должно быть больше индивидуального подхода, больше акцента на развитие каких-то личных навыков. Но этого нет, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.

Быстров о детском футболе в России: «Мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. Они дыр-дыром занимаются, больше с мячом, но я не заметил, что у нас Месси с Роналду выпустились»

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80 комментариев
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Про недопустимость европейских ценностей рассказывает человек избитый в гей-клубе, ок
+182
-5
+177
Действительно, ведь до всех этих европейских ценностей росфутбол воспроизводил десятки Неймаров и не менее трёх десятков Снейдеров. Известная тренерская детская школа.
+114
-3
+111
что за порция отборной дичи в стиле алешки терминатора???
+106
-2
+104
Как этот феноменальный дебил хоть чего-то достиг в жизни
+42
-3
+39
Ответ Дядя ТУРА
что за порция отборной дичи в стиле алешки терминатора???
Так может это и есть Алеша
+35
-1
+34
Если всё действительно так, как говорит Быстров, то наши воспитанные в эпоху до введения "европейских ценностей" профессиональные футболисты должны были бы на голову превосходить своих европейских коллег по атлетизму и морально-волевым качествам. Однако же это не так. Где ошибочка вкралась?
+34
-2
+32
Ох уж эти европейские ценности...включишь ЛЧ и без слез не взглянешь на этих пешеходов. То ли дело РПЛ - пашут, летают по полю - сплошная отрада для глаз
+29
-2
+27
Володька, это самая что ни на есть традиционна русская ценность - доносить, ябедничать и кляузничать)))
+25
-4
+21
Ответ madaev
Как этот феноменальный дебил хоть чего-то достиг в жизни
бегал быстро
+21
0
+21
Ответ bgmt
бегал быстро
Из клуба в клуб?
+19
0
+19
Европейские ценности запрещены в РФ, Володька!
+20
-3
+17
Ответ Илья Савчук
Так может это и есть Алеша
Теперь хоть понятно, почему он тут незаменимый специалист, а не на фронте
+18
-1
+17
Дикарь, вот на таких и держится власть его земляков.
+20
-9
+11
Ну-ну
Мы всех в мире нагинали, а тут пришли европейские ценности в футбол и стали середняками)
+8
0
+8
только почему-то Европа с ее европейскими ценностями из года в год натягивала таких "мужиков", как Быстров в ЛЧ. ну и на ЧМ, ЧЕ, когда наша сборная там иногда появлялась
+6
0
+6
Интересно, много выигрывают команды, чья игра построена на физике, а не технике? Даже современный Атлетико строится вокруг коротких розыгрышей. Контрпример - разве что сборная Марокко.
+8
-2
+6
Ответ Сергей Воловик
Про недопустимость европейских ценностей рассказывает человек избитый в гей-клубе, ок
он предотвращать европейские ценности туда шёл, без вариантов :)
+5
0
+5
Пашут тракторы в колхозе. Ты сначала образование получи, чтобы рассуждать на подобные темы. Уверен, что ни хрена ты не понимаешь ни в физиологии, ни в биохимии, методике ФКиС, про педагогику лучше и не говорить. Бегал по бровке как ошпаренный и вешал в штрафную, вот основной навык. Ещё выступает здесь.
+6
-1
+5
В Европе почему-то с их ценностями постоянно появляются топы(
+4
0
+4
Ответ Marcus-light
Интересно, много выигрывают команды, чья игра построена на физике, а не технике? Даже современный Атлетико строится вокруг коротких розыгрышей. Контрпример - разве что сборная Марокко.
Марокко не особо контрпример, тот же Зиеш или Унахи очень техничны и могли прибрать мяч для своей команды под давлением. Даже в плей-офф были отрезки, с французами и португальцами точно
+4
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+4
Ответ Onion
Комментарий скрыт
И что?
+7
-3
+4
Важно, что бы дети себя хорошо и комфортно чувствовали на тренировке, получали максимум удовольствия. Иначе дети ходить перестанут, а родители соответственно платить.
+4
0
+4
В итоге у таких вырастают игроки с шаблонным мышлением, ориентированные на физику. Для того, чтобы воспитать специалиста высокого класса (не важно в какой области), нужно позволить ему ошибаться. Потому что человек обучается на ошибках, корректируя свое поведение благодаря отрицательной обратной связи, таким образом у него формируются соответствующие навыки и картина мира. Если его ругать, тюкать и бить, процесс обучения будет заблокирован. Ребенок усвоит несколько шаблонов поведения, минимизирующих ошибки в стандартных ситуациях (ведь за ошибки его ругают), но в нестандартных ситуациях эти шаблоны неэффективны и не обеспечивают необходимую гибкость поведения. Такой специалист будет заметно уступать тем, кого воспитывали более свободно, позволяя ошибаться, проявлять эмоции и т.д.
+5
-1
+4
Ответ Кирилл Голивец
Марокко не особо контрпример, тот же Зиеш или Унахи очень техничны и могли прибрать мяч для своей команды под давлением. Даже в плей-офф были отрезки, с французами и португальцами точно
Да, наверное. Чушь, в общем, очередная от Быстрова, тем более, учитывая, что он говорит о детях 11-12 лет.
+5
-2
+3
Ну вот ты бегал, как всадник без головы. Много набегал?
+3
0
+3
Володька правильный парень.Он не
симпатизирует геям из недружественых
стран.С нашими общался в гей клубе.
Пытался донести свою позицию и получил
по морде.Не приняли!!!
+3
0
+3
Ответ Melnikov1968
Пашут тракторы в колхозе. Ты сначала образование получи, чтобы рассуждать на подобные темы. Уверен, что ни хрена ты не понимаешь ни в физиологии, ни в биохимии, методике ФКиС, про педагогику лучше и не говорить. Бегал по бровке как ошпаренный и вешал в штрафную, вот основной навык. Ещё выступает здесь.
Точно подмечено, что ошпаренный. Носился по полю и матом ругался
+3
-1
+2
Так если там Европейские ценности почему их игроки и клубы играют на порядок лучше российских?
+3
-1
+2
Всё через боль и унижение? Что за БДСМ он тут пропагандирует?!
+2
0
+2
Ответ tyabs
только почему-то Европа с ее европейскими ценностями из года в год натягивала таких "мужиков", как Быстров в ЛЧ. ну и на ЧМ, ЧЕ, когда наша сборная там иногда появлялась
А все потому что, судьи там - скандинавы.
+2
0
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