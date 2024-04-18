Быстров о детском футболе в России: «Мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. Они дыр-дыром занимаются, больше с мячом, но я не заметил, что у нас Месси с Роналду выпустились»

Владимир Быстров раскритиковал систему детского футбола в России.

«Мне не нравится, что к детям относятся так, будто им все что-то должны. Я вспоминаю как было раньше. У нас была конкуренция, я попал в школу «Смена» не просто так. Надо было для этого что-то сделать.

А сейчас они попадают куда-то, и им все обязаны. Тренеры ничего не требуют. У нас же – две тренировки, потом двор. Круглосуточный футбол. А они круглосуточно играют в PlayStation. О чем тут говорить?

У меня вопрос к академии, которая сейчас выдает лицензии. Прежде всего к ним. В 11 лет мы не можем выйти на большое поле. В наше время мы все время там играли. Окей, они там дыр-дыром занимаются, больше с мячом, какая-то техника, но я не заметил, что у нас бразильцы или Месси с Роналду выпустились.

То есть мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. И то, за счет чего мы могли конкурировать с сильнейшими. И теперь оставили непонятно что», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» .