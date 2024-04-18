Быстров о детском футболе в России: «Мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. Они дыр-дыром занимаются, больше с мячом, но я не заметил, что у нас Месси с Роналду выпустились»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия детский футбол Чемпионат.com Футбол

Владимир Быстров раскритиковал систему детского футбола в России.

«Мне не нравится, что к детям относятся так, будто им все что-то должны. Я вспоминаю как было раньше. У нас была конкуренция, я попал в школу «Смена» не просто так. Надо было для этого что-то сделать.

А сейчас они попадают куда-то, и им все обязаны. Тренеры ничего не требуют. У нас же – две тренировки, потом двор. Круглосуточный футбол. А они круглосуточно играют в PlayStation. О чем тут говорить?

У меня вопрос к академии, которая сейчас выдает лицензии. Прежде всего к ним. В 11 лет мы не можем выйти на большое поле. В наше время мы все время там играли. Окей, они там дыр-дыром занимаются, больше с мячом, какая-то техника, но я не заметил, что у нас бразильцы или Месси с Роналду выпустились.

То есть мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. И то, за счет чего мы могли конкурировать с сильнейшими. И теперь оставили непонятно что», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.

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16 комментариев
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Денис Давыдов: а вот щас обидно было...
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Алло, дыр-дыр? Это Володька Быстров
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То есть мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось.
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Вот я не понял сейчас, когда это у нас физика хорошо получалась?
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Напомните с какими сильнейшими конкурировал Володя Быстров.

Помню как в ранге звезды вышел за молодёжную сборную против датчан и отоварился, но там судья-скандинав им помешал. Больше не помню.
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Зачем в детском футболе уделять особое внимание физике?Как раз правильный подход уделять сейчас внимание технике.Быстров это какой то недотренер.
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Ну правильно, к детям надо относиться, как в Спарте! Не пробежал норматив - в яму!
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Ответ Анатолий Смирнов
Значит вы молоды и не видели, как сборная СССР побеждала сильных соперников всегда только за счет физики, ибо в технике уступала не только бразильцам, аргентинцам, уругвайцам, испанцам, итальянцам, французам, немцам, англичанам, но и чехам, венграм, румынам, полякам...
Не думаю, что Быстров имел в виду этот период.
Вы, с одной стороны, правы: я не застал годы побед сборной СССР. С другой стороны, спасибо за упоминание моей молодости, но мне уже пятый десяток)
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Алло, это Володька. Вы там кроме дыр-дыра чем-нибудь ещё занимаетесь?
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Всегда играли в этом возрасте на пол поля
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Владимир Быстров: Нужно изучать не только изящное искусство, но еще и физику!
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Ответ Кирилл.С-Пб
Всегда играли в этом возрасте на пол поля
в Мск, по крайней мере, кубок Качалина с 10 лет проводился среди дюсш, это уже полноценно на всё поле, по 30 минут, с обратными заменами, дальше с 11и лет уже чемпионат Москвы, без обратных замен
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Ответ kaimussen
То есть мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. ------------------------ Вот я не понял сейчас, когда это у нас физика хорошо получалась?
Значит вы молоды и не видели, как сборная СССР побеждала сильных соперников всегда только за счет физики, ибо в технике уступала не только бразильцам, аргентинцам, уругвайцам, испанцам, итальянцам, французам, немцам, англичанам, но и чехам, венграм, румынам, полякам...
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Ответ kaimussen
То есть мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. ------------------------ Вот я не понял сейчас, когда это у нас физика хорошо получалась?
даже из последнего. в 2008 команда Хидинка тупо перебегала голландцев. Даже самый наш техничный игрок - Юра Жирков именно за счёт физики исключительно за 120 минут сожрал и Куйта и ван Перси
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Ответ Анатолий Смирнов
Значит вы молоды и не видели, как сборная СССР побеждала сильных соперников всегда только за счет физики, ибо в технике уступала не только бразильцам, аргентинцам, уругвайцам, испанцам, итальянцам, французам, немцам, англичанам, но и чехам, венграм, румынам, полякам...
как сборная СССР побеждала сильных соперников(с).Самого Быстрова киким это боком касалось?
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