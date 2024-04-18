Беллингем о победе над «Ман Сити»: «Анчелотти зевал перед матчем и сказал: «Вам придется разбудить меня своей игрой»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ахахаха Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал о беседе с Карло Анчелотти перед матчем с «Ман Сити».

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3). 

«Испытываю облегчение. В игру приходится так много вкладывать... В матчах с «Сити» ты думаешь, что близок к победе, и вдруг они забирают ее у тебя из рук... Это очень сложно. Они не переставали двигаться, болельщики не замолкали, но мы смогли их победить, мы работали очень хорошо.

Наша самая сильная сторона в том, что Анчелотти дает нам играть свободно. Многие команды очень строго придерживаются своего стиля игры. Я думаю, что наша хорошая работа заключается в том, что мы играем без оков.

Карло вселяет в окружающих спокойствие и уверенность. Перед игрой я заметил, что он зевал. Я спросил: «Тренер, вы утомились?» Он сказал: «Да, вам придется разбудить меня своей игрой», – заявил полузащитник «Реала» в эфире TNT Sports.

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46 комментариев
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Очень хочется, чтобы Папа Карло как можно дольше оставался в большем футболе!
+75
-4
+71
можно угорать над бусом, но папа Карло вертел соперников по еврокубкам на кое чем, когда остальные еще в школу ходили, ирония в том что он продолжает это делать

Его Милан мог пижонить, сливая всякому очку в сериале, а через 3 дня выходил и наваливал за щеку какому-нибудь маню, который на родине считался биг боссом
+76
-14
+62
Папа Карло стендапер ещё тот )
+54
-4
+50
Ответ Вадим Полищук
совершенно верно, я тоже вчера очень много видел похожего в игре того же Милана 2000х, для болельщика это смотреть валидольно, но какая разница, если ты в итоге проходишь?
как болельщик Милана с 25-летним стажем скажу, что папа слил много скудетто на дистанции, хотя там состав был даже лучше Юве, меня прямо бесило по молодости это, сливали причем всякому подвалу, а потом в ЛЧ по-хозяйски рвали.
По части еврокубков Анчелотти это реально отец
+39
-3
+36
Ответ Scorpio
можно угорать над бусом, но папа Карло вертел соперников по еврокубкам на кое чем, когда остальные еще в школу ходили, ирония в том что он продолжает это делать Его Милан мог пижонить, сливая всякому очку в сериале, а через 3 дня выходил и наваливал за щеку какому-нибудь маню, который на родине считался биг боссом
совершенно верно, я тоже вчера очень много видел похожего в игре того же Милана 2000х, для болельщика это смотреть валидольно, но какая разница, если ты в итоге проходишь?
+12
-2
+10
Ответ Кирилл.С-Пб
Папа Карло стендапер ещё тот )
Это вы еще диалог с Пепом после матча не видели🤣
+9
0
+9
кстати,что такого в грилише,не пойму)я простотне все матчи смотрю,но в тех,чтотсмотрел он в основном берет мяч и с ним стоит несколько секунд,ничего не придумывает,абсолютно,и пасует поперек или назад🤔👀
+7
-1
+6
Не знаю как получится насчёт кубка ЛЧ, но права категории D Карло можно вручать уже сейчас.
+12
-6
+6
Одному только поведению на бровке,должны поучится все тренера.. Культурен,тактичен,немногословен..
+5
0
+5
В итоге его разбудила игра Сити)))
+10
-6
+4
Ответ Darkhan Zhakybaldin
Лукавит! Было видно как Анчелотти нервничал в самом конце второго тайма потому что была чуйка что вот-вот Реал пропустит. Он даже недоумевал почему судья не свистит об окончании основного времени.
Его задача, что бы игроки не нервничали.
Отлично в сравнении с менее опытным Хави, который только добавляет своим поведением неуверенности игрокам
+4
0
+4
🧐 Специалисты чтения по губам расшифровали диалог Пепа и папы Карло после матча:

— Как ты это делаешь?
— А *** его знает. Не бери в голову
+5
-1
+4
Ответ Scorpio
как болельщик Милана с 25-летним стажем скажу, что папа слил много скудетто на дистанции, хотя там состав был даже лучше Юве, меня прямо бесило по молодости это, сливали причем всякому подвалу, а потом в ЛЧ по-хозяйски рвали. По части еврокубков Анчелотти это реально отец
подписываюсь под каждым словом, даже стаж совпадает. Удивляло, как можно слить условному Кьево потом полностью переиграть условный МЮ, а потом снова скатать унылые 0:0 с Бари
+3
0
+3
Да ему просто скучно уже. Чувак прошёл стамбульский финал, а до и после выиграл по одному Ушастому. Что он в жизни то не видел? Он вчера наверно иногда просыпался между бесконечными угловыми сити и не понимал, почему картинка не меняется)))))
+4
-1
+3
Ответ Денис Ширинов
Это вы еще диалог с Пепом после матча не видели🤣
А что там было?
+2
0
+2
Ответ Scorpio
можно угорать над бусом, но папа Карло вертел соперников по еврокубкам на кое чем, когда остальные еще в школу ходили, ирония в том что он продолжает это делать Его Милан мог пижонить, сливая всякому очку в сериале, а через 3 дня выходил и наваливал за щеку какому-нибудь маню, который на родине считался биг боссом
Помню в 00х он обещал Шеве подарить яхту, если тот 25 мячей положит за сезон :D
+2
0
+2
Карло не выспался перед игрой, вероятно мало спал) и очень удачно сумел это переиграть, как будто ему скучно))
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Вот не вызывает Анчелоти отвращения, как риго и роман!))
+2
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+1
Ответ Ashan Sorokin
Пеп угробил его как игрока ,в Вилле он решал матчи ,вёл игру
Боюсь, что даже сам Грилиш так не считает. Если Вы смотрели хотя несколько матчей Сити и Виллы, то возможно бы заметили, что стиль игры этих команд, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. В Астон Вилле Грилиш играл на контратаках, а когда Сити владеет мячом 70% так не поиграешь.
Грилиш, конечно, уступает Доку в обострении игры на фланге, но он хорош в удержании и контроле мяча, иногда неплохо смещается в центр.
+1
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Ответ Lavinka
А что делать надо было Сити против такого автобуса , расскажите ?
Разкажу -счет на табло менять !
+1
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у кверти боли очка, со времен когда Милан папы Карло давал уроки футболу судейскому сэру красноносу (я не утрирую, лично видел его подгорания тут много лет назад), стоит сделать ему скидку
+2
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+1
Ответ Lavinka
Такой автобусный футбол от Реала кого угодно заставит зевать , не только Анчелотти .
То ли дело бесконечные пасы игроков МС на дистанции 2-5 метров:)) Ну прям вершина футбольного экшна:))
+2
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Ты тоже в ЧС у этой девки?)
+2
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Ответ Lavinka
Я об этом и говорю - Реал поставил автобус что бы не проиграть .
Вот только ты неправильно расставляешь акценты с точки зрения ответственности: Реал поставил автобус, потому что МС катает вату и убивает футбол, не позволяя соперникам играть гораздо активнее. В этом вся "философия" "футбола" команд Гвардьолы. Ни в какой другой "футбол" его команды почти никогда не играют. Можно вспомнить лишь пару исключений, которые лишь подтверждают правило.

Так что это словно уравнение, которое нужно решить и в котором изначально есть одна постоянная (убогая тики-така) и одна переменная (игра соперника МС).

Иными словами, все абсолютно логично и правильно, и львиная доля ответственности на антифутбольной тики-таке, которую Гвардьола ставит всем своим командам и пытается доводить ее до максимального уровня.

И, кстати, никакого нарушения на симулянте Уолкере не было - и это еще одна типичная черта команд Гвардьолы: не просто упасть, а упасть и симулировать якобы травму правой ноги, якобы же полученную от контакта с ногой Менди, при условии, что Менди чистейше сыграл в мяч, а контакт был через мяч с левой ногой:))
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Ответ soulsick
1) Для нефаната Пепки от тебя слишком много стенаний и жалоб сразу в нескольких темах, насколько я заметил. 2) Реал много раз играл с позиции силы с самыми разными клубами, но что еще важнее - Реал умеет играть по разному, в том числе от соперника, учитывая его слабые и сильные стороны. Я вот прекрасно помню шикарнейший матч Реала против Барсы на КН, когда Барса с трудом выбиралась на другую половину поля, эпохи первого прибытия Анчелотти в Реал, однако при этом результат был, мягко скажем, "так себе". А сколько людей помнит ту игру? 3) В отличие от диванно-клавиатурных войск, Анчелотти учитывает реальные риски и шансы, а потому действует, исходя из текущего состояния игроков, их готовности, травм и т.п. 4) Ливерпуль играет с МС гораздо чаще в АПЛ, где даже два поражения от одной команды еще не означают потерю всех шансов на титул, в отличие от кубкового формата, где цена ошибки несоизмеримо выше.
Я об этом и говорю - Реал поставил автобус что бы не проиграть .
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Ответ Lavinka
Я фанат Пепа ? Вы бы хотя бы профиль глянули . Реал сыграл в автобус потому что в без автобуса бы проиграл . Это в Ла Лиге Реал гранд и может играть с позиции силы против всяких Бетисов . Ливерпуль как то может играть с Сити в открытый футбол так что после матча говорят что Ливерпуль был ближе к победе ( это о последней игре их ) .
1) Для нефаната Пепки от тебя слишком много стенаний и жалоб сразу в нескольких темах, насколько я заметил.
2) Реал много раз играл с позиции силы с самыми разными клубами, но что еще важнее - Реал умеет играть по разному, в том числе от соперника, учитывая его слабые и сильные стороны.
Я вот прекрасно помню шикарнейший матч Реала против Барсы на КН, когда Барса с трудом выбиралась на другую половину поля, эпохи первого прибытия Анчелотти в Реал, однако при этом результат был, мягко скажем, "так себе". А сколько людей помнит ту игру?
3) В отличие от диванно-клавиатурных войск, Анчелотти учитывает реальные риски и шансы, а потому действует, исходя из текущего состояния игроков, их готовности, травм и т.п.
4) Ливерпуль играет с МС гораздо чаще в АПЛ, где даже два поражения от одной команды еще не означают потерю всех шансов на титул, в отличие от кубкового формата, где цена ошибки несоизмеримо выше.
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Ответ soulsick
Очередной чел с наглухо убитой футбольной логикой. Анчелотти сыграл автобусом, потому что Гвардьола играет в тики-таку, а не наоборот! Когда уже эта простая истина осядет в умах глоров МС и Пепа? МС уныло катает мяч, делая огромное количество бессмысленных пасов с одной только идеей - держать мяч у себя = в таком случае нам не забьют. Это и есть антифутбол 80 уровня. Футбол Гвардьолы - это типичный формат "спойлер", когда команде не столько важно добиться победы в честной битве, сколько максимально испортить игру соперника, бессмысленно и беспощадно удерживая мяч.
Я фанат Пепа ? Вы бы хотя бы профиль глянули .
Реал сыграл в автобус потому что в без автобуса бы проиграл .
Это в Ла Лиге Реал гранд и может играть с позиции силы против всяких Бетисов .

Ливерпуль как то может играть с Сити в открытый футбол так что после матча говорят что Ливерпуль был ближе к победе ( это о последней игре их ) .
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Ответ Lavinka
А что делать надо было Сити против такого автобуса , расскажите ?
Очередной чел с наглухо убитой футбольной логикой.
Анчелотти сыграл автобусом, потому что Гвардьола играет в тики-таку, а не наоборот! Когда уже эта простая истина осядет в умах глоров МС и Пепа?

МС уныло катает мяч, делая огромное количество бессмысленных пасов с одной только идеей - держать мяч у себя = в таком случае нам не забьют. Это и есть антифутбол 80 уровня.

Футбол Гвардьолы - это типичный формат "спойлер", когда команде не столько важно добиться победы в честной битве, сколько максимально испортить игру соперника, бессмысленно и беспощадно удерживая мяч.
0
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Ответ soulsick
То ли дело бесконечные пасы игроков МС на дистанции 2-5 метров:)) Ну прям вершина футбольного экшна:))
А что делать надо было Сити против такого автобуса , расскажите ?
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Ответ Роман Ромашка
Вот не вызывает Анчелоти отвращения, как риго и роман!))
Как семак))
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