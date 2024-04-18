Беллингем о победе над «Ман Сити»: «Анчелотти зевал перед матчем и сказал: «Вам придется разбудить меня своей игрой»

Джуд Беллингем рассказал о беседе с Карло Анчелотти перед матчем с «Ман Сити».

«Реал» вышел в полуфинал , одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

«Испытываю облегчение. В игру приходится так много вкладывать... В матчах с « » ты думаешь, что близок к победе, и вдруг они забирают ее у тебя из рук... Это очень сложно. Они не переставали двигаться, болельщики не замолкали, но мы смогли их победить, мы работали очень хорошо.

Наша самая сильная сторона в том, что дает нам играть свободно. Многие команды очень строго придерживаются своего стиля игры. Я думаю, что наша хорошая работа заключается в том, что мы играем без оков.

Карло вселяет в окружающих спокойствие и уверенность. Перед игрой я заметил, что он зевал. Я спросил: «Тренер, вы утомились?» Он сказал: «Да, вам придется разбудить меня своей игрой», – заявил полузащитник « » в эфире TNT Sports.