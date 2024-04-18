Беллингем о победе над «Ман Сити»: «Анчелотти зевал перед матчем и сказал: «Вам придется разбудить меня своей игрой»
Джуд Беллингем рассказал о беседе с Карло Анчелотти перед матчем с «Ман Сити».
«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).
«Испытываю облегчение. В игру приходится так много вкладывать... В матчах с «Сити» ты думаешь, что близок к победе, и вдруг они забирают ее у тебя из рук... Это очень сложно. Они не переставали двигаться, болельщики не замолкали, но мы смогли их победить, мы работали очень хорошо.
Наша самая сильная сторона в том, что Анчелотти дает нам играть свободно. Многие команды очень строго придерживаются своего стиля игры. Я думаю, что наша хорошая работа заключается в том, что мы играем без оков.
Карло вселяет в окружающих спокойствие и уверенность. Перед игрой я заметил, что он зевал. Я спросил: «Тренер, вы утомились?» Он сказал: «Да, вам придется разбудить меня своей игрой», – заявил полузащитник «Реала» в эфире TNT Sports.
Его Милан мог пижонить, сливая всякому очку в сериале, а через 3 дня выходил и наваливал за щеку какому-нибудь маню, который на родине считался биг боссом
По части еврокубков Анчелотти это реально отец
Отлично в сравнении с менее опытным Хави, который только добавляет своим поведением неуверенности игрокам
— Как ты это делаешь?
— А *** его знает. Не бери в голову
Грилиш, конечно, уступает Доку в обострении игры на фланге, но он хорош в удержании и контроле мяча, иногда неплохо смещается в центр.
Так что это словно уравнение, которое нужно решить и в котором изначально есть одна постоянная (убогая тики-така) и одна переменная (игра соперника МС).
Иными словами, все абсолютно логично и правильно, и львиная доля ответственности на антифутбольной тики-таке, которую Гвардьола ставит всем своим командам и пытается доводить ее до максимального уровня.
И, кстати, никакого нарушения на симулянте Уолкере не было - и это еще одна типичная черта команд Гвардьолы: не просто упасть, а упасть и симулировать якобы травму правой ноги, якобы же полученную от контакта с ногой Менди, при условии, что Менди чистейше сыграл в мяч, а контакт был через мяч с левой ногой:))
2) Реал много раз играл с позиции силы с самыми разными клубами, но что еще важнее - Реал умеет играть по разному, в том числе от соперника, учитывая его слабые и сильные стороны.
Я вот прекрасно помню шикарнейший матч Реала против Барсы на КН, когда Барса с трудом выбиралась на другую половину поля, эпохи первого прибытия Анчелотти в Реал, однако при этом результат был, мягко скажем, "так себе". А сколько людей помнит ту игру?
3) В отличие от диванно-клавиатурных войск, Анчелотти учитывает реальные риски и шансы, а потому действует, исходя из текущего состояния игроков, их готовности, травм и т.п.
4) Ливерпуль играет с МС гораздо чаще в АПЛ, где даже два поражения от одной команды еще не означают потерю всех шансов на титул, в отличие от кубкового формата, где цена ошибки несоизмеримо выше.
Реал сыграл в автобус потому что в без автобуса бы проиграл .
Это в Ла Лиге Реал гранд и может играть с позиции силы против всяких Бетисов .
Ливерпуль как то может играть с Сити в открытый футбол так что после матча говорят что Ливерпуль был ближе к победе ( это о последней игре их ) .
Анчелотти сыграл автобусом, потому что Гвардьола играет в тики-таку, а не наоборот! Когда уже эта простая истина осядет в умах глоров МС и Пепа?
МС уныло катает мяч, делая огромное количество бессмысленных пасов с одной только идеей - держать мяч у себя = в таком случае нам не забьют. Это и есть антифутбол 80 уровня.
Футбол Гвардьолы - это типичный формат "спойлер", когда команде не столько важно добиться победы в честной битве, сколько максимально испортить игру соперника, бессмысленно и беспощадно удерживая мяч.