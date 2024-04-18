Вальверде и Милитао просили не ставить их на пенальти с «Сити»: Феде устал, а Эдер опасался, что Эдерсон его хорошо знает. Пятым поставили Рюдигера, потому что он «игрок с яйцами»
Карло и Давиде Анчелотти объяснили выбор бьющих на серию пенальти с «Ман Сити».
Давиде Анчелотти, помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, рассказал, как было принято решение о том, кто будет бить в серии пенальти в конце ответного матча с «Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти).
«Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд [Беллингем] – хороший исполнитель пенальти, Лука [Модрич] – хороший исполнитель, Лукас [Васкес] – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио [Рюдигер] – игрок с яйцами.
Федерико [Вальверде] должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб», – сказал Давиде Анчелотти.
Карло Анчелотти, в свою очередь, рассказал, что был еще один игрок, который просил не ставить его бить пенальти – Эдер Милитао. Защитник объяснил это тем, что Эдерсон, вратарь «Манчестер Сити» и соотечественник Милитао, слишком хорошо его знает и может прочесть его намерения.
«Игроки сказали мне, что хотят победить, Лунин сказал, что отобьет... В итоге все получилось. Мы очень хорошо исполняли пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В этом сезоне мы не очень хорошо бьем пенальти, но у нас все получилось», – сказал Анчелотти.
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Андрюха просто космос вчера исполнил.
А вообще, Рюдигер мог все закончить намного раньше, в овертайме
Но ах, да :)
А кому еще было бить, если Феде был не в состоянии? Каме? Браиму? Менди? В итоге пробили или лучшие игроки, или самые опытные. Все логично) Были бы Родриго или Вини на поле, пробили бы они вместо защитников.
Кепа, действительно, великий тренер
На ЧМ-2018 чуть не подставил своих, не забив пенальти
Игрок шикарный, а бить пенки как Роналду или Рамос в своё время (на силу и высоко) - не умеет
И надо запомнить - " игрок с яйцами Рюдигер".