Вальверде и Милитао просили не ставить их на пенальти с «Сити»: Феде устал, а Эдер опасался, что Эдерсон его хорошо знает. Пятым поставили Рюдигера, потому что он «игрок с яйцами»

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Карло и Давиде Анчелотти объяснили выбор бьющих на серию пенальти с «Ман Сити».

Давиде Анчелотти, помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, рассказал, как было принято решение о том, кто будет бить в серии пенальти в конце ответного матча с «Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти).

«Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд [Беллингем] – хороший исполнитель пенальти, Лука [Модрич] – хороший исполнитель, Лукас [Васкес] – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио [Рюдигер] – игрок с яйцами.

Федерико [Вальверде] должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб», – сказал Давиде Анчелотти.

Карло Анчелотти, в свою очередь, рассказал, что был еще один игрок, который просил не ставить его бить пенальти – Эдер Милитао. Защитник объяснил это тем, что Эдерсон, вратарь «Манчестер Сити» и соотечественник Милитао, слишком хорошо его знает и может прочесть его намерения.

«Игроки сказали мне, что хотят победить, Лунин сказал, что отобьет... В итоге все получилось. Мы очень хорошо исполняли пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В этом сезоне мы не очень хорошо бьем пенальти, но у нас все получилось», – сказал Анчелотти.

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46 комментариев
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Открыт новый персонаж "Яйца Рюдигера"
+72
-3
+69
Лунин сказал, что отобьет
------
Андрюха просто космос вчера исполнил.
+30
-2
+28
Как же радостно за Рюдигера,чел и матч провел топовый ещё и решающую пенку воткнул + помог Лунину отбить удар Ковы ну и по традиции закинул в карман Холанда,мужик💪
+22
-2
+20
было понятно сразу, когда увидел рюдигера, что, видимо, единственный был, кто не труханул в тот момент. Эх, были времена, когда Рамос и Роналду брали на себя ответственность в такие моменты...
А вообще, Рюдигер мог все закончить намного раньше, в овертайме
+17
-1
+16
У Лунина в моменте с ударом Бернарду Силвы биг болс оказались еще больше чем у Рюдигера.
+12
0
+12
Ответ фк кабинет
Открыт новый персонаж "Яйца Рюдигера"
На нормальном сайте был бы "Стержень Рюдигера"

Но ах, да :)
+11
-3
+8
Лунин какое-то открытие сезона в раме, честно говоря
+8
0
+8
Ответ Багамка Москва
Модрича хз зачем ставили На ЧМ-2018 чуть не подставил своих, не забив пенальти Игрок шикарный, а бить пенки как Роналду или Рамос в своё время (на силу и высоко) - не умеет
Да нормально Модрич их бьёт и он был свежим - выбор был абсолютно правильным, просто он пробил слишко низко, надо было поднять мяч. Ну и Эдерсон хорошо сыграл, тот момент, когда нельзя сказать, что бьющий сильно виноват, вратарь угадал направление и хорошо сработал в полёте по удару. Теоретически Браим мог пробить ,но это более худшая опция, чем Модрич.
+9
-2
+7
Не позавидуешь Алабе, у такого Рюди он конкуренцию не выиграет
+6
0
+6
Рюдигер мог закончить всё ещё в дополнительное время, жаль не попал с метра.
+6
-1
+5
Ответ Багамка Москва
Модрича хз зачем ставили На ЧМ-2018 чуть не подставил своих, не забив пенальти Игрок шикарный, а бить пенки как Роналду или Рамос в своё время (на силу и высоко) - не умеет
Лука не забил - Матео подсобил, по-братски, по-хорватски🤝
+7
-2
+5
Рюдигер мужик: как привез гол, так и исправился, забив решающий пенальти в конце. Не каждый сможет сохранять хладнокровность после неудачного эпизода, что привел к голу в свои ворота.
+4
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+4
Ответ oka79410
было понятно сразу, когда увидел рюдигера, что, видимо, единственный был, кто не труханул в тот момент. Эх, были времена, когда Рамос и Роналду брали на себя ответственность в такие моменты... А вообще, Рюдигер мог все закончить намного раньше, в овертайме
Рамос и Роналду один раз взяли ответственность) получилось не очень.

А кому еще было бить, если Феде был не в состоянии? Каме? Браиму? Менди? В итоге пробили или лучшие игроки, или самые опытные. Все логично) Были бы Родриго или Вини на поле, пробили бы они вместо защитников.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Лунин сказал, что отобьет ------ Андрюха просто космос вчера исполнил.
Кепа подсказал, так как Бернарду также бил в финале кубка в ворота Кепы в 19-м году
Кепа, действительно, великий тренер
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Я уже писал об этом, но еще раз скажу. Обратите внимание на истерику Пепа в кружке игроков перед пенальти. Обычно это игрок, капитан заводит остальных. Но тактический фрик даже здесь захотел быть в центре внимания. Футболисты Манси били как школьники, потому что тренер не дал им проявить характер.
+8
-4
+4
Модрича хз зачем ставили

На ЧМ-2018 чуть не подставил своих, не забив пенальти
Игрок шикарный, а бить пенки как Роналду или Рамос в своё время (на силу и высоко) - не умеет
+5
-2
+3
Ответ oka79410
было понятно сразу, когда увидел рюдигера, что, видимо, единственный был, кто не труханул в тот момент. Эх, были времена, когда Рамос и Роналду брали на себя ответственность в такие моменты... А вообще, Рюдигер мог все закончить намного раньше, в овертайме
хорошая замена наследия Пепе и Рамоса.
+4
-1
+3
Ответ Багамка Москва
На нормальном сайте был бы "Стержень Рюдигера" Но ах, да :)
Корень Рюдигера
+2
0
+2
Ответ EmilKB24
Рамос и Роналду один раз взяли ответственность) получилось не очень. А кому еще было бить, если Феде был не в состоянии? Каме? Браиму? Менди? В итоге пробили или лучшие игроки, или самые опытные. Все логично) Были бы Родриго или Вини на поле, пробили бы они вместо защитников.
Один раз получилось "не очень". А сколько раз "очень"?... А Рюдигер - красавчик. Явно хотел исправить свою ошибку - и исправил!
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Ответ VuNePonimaete
Не позавидуешь Алабе, у такого Рюди он конкуренцию не выиграет
А у Менди на левом фланге?
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Ответ Детрит
>> "Эдер опасался, что Эдерсон его хорошо знает." И что? Люлей после матча навалял бы, если бы забил?) Ну, ударь ты не как обычно тогда, раз он знает, как ты бьешь. Тут же всегда лотерея. Даже если ты 10 пенальти пробил в правый угол, это ничего не гарантирует при 11-м ударе
думаю, речь не про то, что знает, куда он бьёт пенальти (сколько вообще Милитао в жизни пробил пенальти в официальных матчах?), а про то, что мог бы прочитать по поведению, куда тот бить собирается
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Ответ Scorpio
Лунин какое-то открытие сезона в раме, честно говоря
да, пора в Спартак или Зенит
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Ответ mootoo
да, пора в Спартак или Зенит
не, ну не настолько. Пусть опыта наберется еще, а то может не выдержать столько резкого скачка
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Рюдигер, конечно, красавчик! Исправил свою ошибку.
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У Рюдигера яйца из титана . Молодец
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Ответ DonaldBrashear 2.0
меня вообще удивили Васкес, Начо и Рюдигер, на такой спокухе пробили пенальти, вообще огонь. по-королевски, может не звезды первой величины, но характер у парней, что надо.
Причем у всех читалось на лице абсолютное спокойствие, Рюдигер так вообще с выражением убийцы вышел исполнять. Поэтому с такими титанами и не страшно терпеть до серии пенальти
+1
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Зато Сити странно исполнителей выбрал. Надо было Родри и Стоунзу бить, а не Бернарду и Ковачичу. Хотя, как говорил Пеп, Бернарду сам попросился бить
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Когда Рюдигер шёл бить, я был уверен, что он промажет. Мне кажется, у него серьезная такая пуля в голове. Но положил идеально, умница!
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Пенальти Реал выполнил просто замечательно.
И надо запомнить - " игрок с яйцами Рюдигер".
+2
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Ответ Багамка Москва
А у Менди на левом фланге?
Так туда Дэвиса собираются покупать
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