Вальверде и Милитао просили не ставить их на пенальти с «Сити»: Феде устал, а Эдер опасался, что Эдерсон его хорошо знает. Пятым поставили Рюдигера, потому что он «игрок с яйцами»

Карло и Давиде Анчелотти объяснили выбор бьющих на серию пенальти с «Ман Сити».

Давиде Анчелотти, помощник главного тренера « » Карло Анчелотти, рассказал, как было принято решение о том, кто будет бить в серии пенальти в конце ответного матча с «Сити» в 1/4 финала чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти).

«Когда оставалось четыре или пять минут до конца, я начал думать. Джуд [ – хороший исполнитель пенальти, [Модрич] – хороший исполнитель, Лукас [ – очень хороший исполнитель. У Начо есть опыт и характер, и на тренировках мы видели, как он исполняет пенальти. А Антонио [Рюдигер] – игрок с яйцами.

Федерико [Вальверде] должен был быть пятым бьющим, но он сказал мне, что очень устал, и он действительно был мертв, поэтому мы решили, что бить будет Рюдигер. Решение о пенальтистах принимает тренерский штаб», – сказал Давиде Анчелотти.

Карло Анчелотти, в свою очередь, рассказал, что был еще один игрок, который просил не ставить его бить пенальти – Эдер Милитао. Защитник объяснил это тем, что Эдерсон, вратарь «Манчестер Сити» и соотечественник Милитао, слишком хорошо его знает и может прочесть его намерения.

«Игроки сказали мне, что хотят победить, Лунин сказал, что отобьет... В итоге все получилось. Мы очень хорошо исполняли пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В этом сезоне мы не очень хорошо бьем пенальти, но у нас все получилось», – сказал Анчелотти.