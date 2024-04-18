Беллингем о победе «Реала»: «Перед игрой все списывали нас со счетов и отправляли «Сити» в финал»
Джуд Беллингем высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.
«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3). В следующем раунде турнира мадридцы встретятся с «Баварией».
«Я бы не сказал, что волнуюсь, мы всегда уверены в своих силах.
Перед этой игрой все списывали нас со счетов, говоря, что «Сити» – фаворит. Практически все отправляли их в финал. Нам не о чем беспокоиться, но мы уважаем талант и качество [«Баварии»], и нам придется подходить к этому противостоянию с таким же вниманием.
Чтобы обыграть «Сити», нужно очень много работать, и в концовке я уже еле стоял на ногах, так что победа в матче – это огромная награда.
Я и мечтать не мог [о таком старте карьеры в «Реале»]. Не только из-за голов, игры и тому подобного, но и из-за ощущения, которое испытываешь, играя за этот клуб. Каждый день, надевая футболку с этой эмблемой на груди, я испытываю огромную благодарность», – сказал полузащитник «Мадрида».
В статистику идёт только основное время
Свою роль он выполнил, в голе поучаствовал, функции поставленные Анчелотти, выполнял на отлично, не ленился и отрабатывал на каждом участке поля. Под конец конечно подустал, но после такой интенсивной игры , оно и понятно.
Комментировал Генич, он открыто за Барселону болеет вообще-то :)
Итальянцы лохи, что с таким недоразумением не разобрались.
Челси к примеру 1 голом декласировали проект как детей)