Беллингем о победе «Реала»: «Перед игрой все списывали нас со счетов и отправляли «Сити» в финал»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

«Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3). В следующем раунде турнира мадридцы встретятся с «Баварией». 

«Я бы не сказал, что волнуюсь, мы всегда уверены в своих силах. 

Перед этой игрой все списывали нас со счетов, говоря, что «Сити» – фаворит. Практически все отправляли их в финал. Нам не о чем беспокоиться, но мы уважаем талант и качество [«Баварии»], и нам придется подходить к этому противостоянию с таким же вниманием.

Чтобы обыграть «Сити», нужно очень много работать, и в концовке я уже еле стоял на ногах, так что победа в матче – это огромная награда. 

Я и мечтать не мог [о таком старте карьеры в «Реале»]. Не только из-за голов, игры и тому подобного, но и из-за ощущения, которое испытываешь, играя за этот клуб. Каждый день, надевая футболку с этой эмблемой на груди, я испытываю огромную благодарность», – сказал полузащитник «Мадрида». 

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156 комментариев
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сити 40+ матчей не проигрывал на Этихаде. С Родри в составе тоже была победная серия. Если кто-то и мог заткнуть скептиков при таких раскладах, то это Реал.
Ну дык Сити и сегодня не проиграл на Этихаде в основное время
+243
-30
+213
Сити 40+ матчей не проигрывал на Этихаде. С Родри в составе тоже была победная серия. Если кто-то и мог заткнуть скептиков при таких раскладах, то это Реал.
+209
-77
+132
Ответ KING_OF_RUSSIA
Сегодня что один что другой были дном
Я не знаю, как вы смотрите футбол. Беллингем сделал кучу черновой работы, принял очень сложный мяч и начал голевую атаку. 15км отбегал в конце концов, это дно по вашему?
+59
-2
+57
Парниша , тебе то точно нужно прибавить на финальном отрезке сезона. На Бернабеу провалился , сегодня сыграл чуть лучше, но в целом тоже растворился , человек претендующий на лидерство в команде так играть не должен
+66
-23
+43
Ответ Roman
Ну дык Сити и сегодня не проиграл на Этихаде в основное время
Так проиграл в итоге или нет?
+45
-20
+25
Ответ ML26
Так проиграл в итоге или нет?
Нет
В статистику идёт только основное время
+25
-3
+22
Жду Реал-ПСЖ в финале, Реал еще раз покажет Мбаппе на чьей стороне он должен играть.
+24
-5
+19
Ответ PotRon9
Манчестеры приходят и уходят а Мадрид остаётся в моде всегда
Что-то не припомню, чтобы с 2003 по 2014 Реал был в моде)
+23
-10
+13
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Они с трудом,только к 76 минуте смогли забыть один мяч? Какой еле еле?
+24
-11
+13
Ответ Висита Эльмурзаев
позорнейший отскок
Реал забил 4 гола, мог забить и больше, много в Мадриде не реализовал, Реал выигрывал 100 минут из 180 основного времени, а Сити только 25. И это "отскок"? Отскок был у Сити, когда Реал не успел перестроится после замены Сити и счёт стал равным из-за этого. А так Реал вообще стоял в 20 минутах от победы в основное время. Вон Арсенал играл на порядок хуже с Сити 1,5 месяца назад и сыграл тоже в ничью.
+22
-11
+11
Ответ Hans Castorp
Парниша , тебе то точно нужно прибавить на финальном отрезке сезона. На Бернабеу провалился , сегодня сыграл чуть лучше, но в целом тоже растворился , человек претендующий на лидерство в команде так играть не должен
хз вообще о чём вы. Да, в первом матче сыграл не очень, но сегодня какие претензии? Он должен был в соло забивать голы?
Свою роль он выполнил, в голе поучаствовал, функции поставленные Анчелотти, выполнял на отлично, не ленился и отрабатывал на каждом участке поля. Под конец конечно подустал, но после такой интенсивной игры , оно и понятно.
+11
0
+11
Если Тухель и Реал пройдёт, тем более на такой стадии шансы лотерейные у всех команд, то я в шоке буду и побрею усы Газзаева)))
+12
-2
+10
Ответ SoWeTo
Что-то не припомню, чтобы с 2003 по 2014 Реал был в моде)
эти с детства с 2014 болельщики Реала
+10
-1
+9
Ответ Hans Castorp
Парниша , тебе то точно нужно прибавить на финальном отрезке сезона. На Бернабеу провалился , сегодня сыграл чуть лучше, но в целом тоже растворился , человек претендующий на лидерство в команде так играть не должен
Пацан в свои 20 отбегал 15 км и забил пенальти на переполненном чужом стадионе. Ну если если ему ещё надо прибавлять, тогда это вообще будет какое-то вундерваффе
+9
0
+9
Ответ Roman
Ну дык Сити и сегодня не проиграл на Этихаде в основное время
А как же они тогда вылетели ?😂😂😂
+23
-15
+8
Ответ Footballeur
Беллингем провел выдающийся матч хоть и не забил. Физическая подготовка у этого парня нереальная. Я не видел такого атлета в футболе давно.
Вальверде и Камавинга шутка для Вас?
+8
0
+8
Беллингем-красавчик. Как отпахал матч)ппосто нереально! В доп время носился в прессинг в одну дудку! Великолепная игра Джуда👍👍👍👍
+13
-5
+8
Ответ Axs Men
Выиграл и выиграл, зачем ты доказываешь, минуты считаешь. Люди же не слепые видят игру и видели как шла игра
Они видели 2 игры и я не видел нигде их похвалы в адрес Реала после 1 игры. А сыграл Реал очень хорошо и ему не повезло не победить. Надоело, что на пробарсуческом сайте идёт эта постоянная грязь в адрес Реала. Вы считали, что у нас нет шансов, а мы доказали обратное, мы все голы забили с игры и 1 гол мы вам вообще подарили, напомню, что вы фактически стартовали с форой 1-0 над Реалом и всё равно проиграли.
+10
-3
+7
Ответ Real_v_dushe
Реал забил 4 гола, мог забить и больше, много в Мадриде не реализовал, Реал выигрывал 100 минут из 180 основного времени, а Сити только 25. И это "отскок"? Отскок был у Сити, когда Реал не успел перестроится после замены Сити и счёт стал равным из-за этого. А так Реал вообще стоял в 20 минутах от победы в основное время. Вон Арсенал играл на порядок хуже с Сити 1,5 месяца назад и сыграл тоже в ничью.
Выиграл и выиграл, зачем ты доказываешь, минуты считаешь. Люди же не слепые видят игру и видели как шла игра
+10
-3
+7
Ответ Stepnoy Alyosha
Когда матчтв поймет, что нельзя ставить явного глора Реала комментировать такие большие матчи Реала. Вратать МС отбивает удар, ого вау отбил. Лунин отбивает удар - ЛУУУУУУУУУУУУУУУУУНИН АНДРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ РЕАААААААААААААААААААЛ ОГООООООООООООООООО
"Ставить глора Реала на большие матчи Реала"?
Комментировал Генич, он открыто за Барселону болеет вообще-то :)
+6
0
+6
Ответ Бахытжан Садыкбеков
Джуда били все, но свисток в целом игнорировал такое. Карвахалю и Менди дали желтые карточки за обычные нарушения. Когда жестко били Джуда, штрафной удар - это максимальное наказание! Судейка не любит Мадрид, хоть спасибо, что не топил.
У Даниэля хотя бы нарушение было, хотя согласен, что на ЖК не тянуло, а Менди вообще чисто сыграл. При этом горожане активно размахивали руками второй матч подряд + похоже, жесткие блокировки с грубым контактом внезапно перестали считаться нарушением = во всяком случае ни одно из, минимум, трех таких нарушений против Реала Орсато не свистнул.
+6
-1
+5
Ответ Black Phoenix
У Реала это фирменная фишка - быть андердогами в ЛЧ и опровергать провальные ставки камбэками. Сработало и в 2024-ом году.
Вот без обид как можно писать что Реал может быть андердогом в лч? И не важно против кого они играют Ливерпуль Милан Ювентус или Бавария, у меня все эти разговоры вызывают только смех , за счёт чего мс должна была обыгрывать сегодня Реал ? 20 угловых из которых 0 опасности ? Бессмысленные перемещения игроков типо умного Гвардиолы? Я сегодня кайфанул от игры и самоотдачи Реала , но не увидел какой то мысли в игре мс !!! Анчелотти итальянец экс топовый защитник , многие это забывают а Реал сегодня показал классическую игру Милана начала 90х и вообще итальянского футбола , быстрый гол и дальше пусть мс нервничает и вокруг да около бегает
+10
-5
+5
Ответ Висита Эльмурзаев
сриал не играл в футбол, сриал играл в бей беги
Начинать противостояние с Реалом с подарка в виде 1-0 и всё равно прос...ь по итогу 2 матчей и 120 минут дома!!! у нас дома было только 90 минут!!!- круто наверное вам по ощущениям))
+4
0
+4
Ответ Hans Castorp
Парниша , тебе то точно нужно прибавить на финальном отрезке сезона. На Бернабеу провалился , сегодня сыграл чуть лучше, но в целом тоже растворился , человек претендующий на лидерство в команде так играть не должен
Мне кажется желтая давала о себе знать. В полуфинале она сгорает. Думаю будет по раскованней
+6
-2
+4
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
чудом не пропустив? там из моментов 100% только промах кдб и перекладина, гол с неудачной ошибки, остальное время играли так, как и нужно с сити. вам самому не смешно?))
+14
-10
+4
Беллингем провел выдающийся матч хоть и не забил. Физическая подготовка у этого парня нереальная. Я не видел такого атлета в футболе давно.
+6
-2
+4
как прегорает у всех ж...в🤣 Реал умеет веселить
+7
-4
+3
Ответ Axs Men
Наверно поэтому за последние 5 ЛЧ выиграли 3 английские команды, Бавария и Реал 😁
Помним мы их купленный финал. Тряслись в нём как осиновые листки на ветру)
Итальянцы лохи, что с таким недоразумением не разобрались.
Челси к примеру 1 голом декласировали проект как детей)
+3
0
+3
Манчестеры приходят и уходят а Мадрид остаётся в моде всегда
+15
-12
+3
Этот парниша пробежал 15 км, отрабатывал в обороне и был одним из создателей гола, против такой команды как сити, трудно выделится, так что говорить что он ничего не сделал, абсолютно не справедливо
+3
0
+3
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