Анчелотти о победе «Реала» над «Ман Сити»: «Незабываемый вечер. Горжусь командой»
Карло Анчелотти выложил пост в честь выхода в полуфинал Лиги чемпионов.
«Реал» победил «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Еще один незабываемый вечер, снова в полуфинале.
Как я горжусь командой», – сказано в социальных сетях тренера мадридцев Карло Анчелотти.
В их личном противостоянии счёт 3:1 в пользу папы Карло. 💪👌👏
Атлетико так играет даже против середняков
Реал так сыграл только с сити,или ты сюда за + зашла?)
по сути, если бы не рыжий гений, то сити вчера установил бы мировой рекорд, по перепасам вдоль и поперек.
Вы в условном смертельном бою против Тайсона будете с ним драться по правилам бокса, надеясь, что он у вас лучше или возьмете нож или пистолет и попытаетесь его порезать/застрелить?
"Отстой, антифутбол, мерзкий и скучный стиль игры😡😡"
Автобус Реала:
"О боже, это гениально, просто магия на поле, как они это делают??!?!?!🤩🤩🤩🤯🤯🤯"
С Баварией Реалу явно удобнее играть, чем с Сити.
Реал играл с Сити с момента появления шейха и после того, как они стали наконец чемпионами, 5 раз в плове (3 победы, 2 поражения) и один раз в группе (в группе выиграл, Сити тогда вылетел из ЛЧ из группы). Т. е. никак не 50%, а 66%. Почему проиграли 2 раза? Ну, Сити это ТОП-клуб, с Челси, например, в еврокубка в новую эпоху 4 раза встречался Реал - 2 противостояния выиграл, 2 проиграл. Т. е. у Челси, например, лучше статистика с Реалом, чем у Сити.
2) МС не сильнее Реала хотя бы потому, что у него уже 5 поражений в сезон, а у Реала только 2. И Реал был единственным клубом, который мог выбить Сити из ЛЧ в эти 5 лет в двухматчевом противостоянии, что доказывает и тот факт, что Реал выбивал не только сам Сити, но и постоянно его главного конкурента в Англии, Ливерпуль, - больше на это никто был не в состоянии сделать в двухматчевом противостоянии. В один матч Сити проигрывал, а вот в 2 матча никому кроме Реала.
3) Сити "плохо реализовывает свои моменты" исключительно с Реала и только с ним, да?)))
4) Ок, противостояние до 3 побед. Что было на Бернабеу в допвремя? Реал пошёл добивать и добил Сити. Что было на Этихаде вчера? Сити стал катать вату и за 30 минут не создал ни одного настоящего голевого момента, согласившись на лотерею. Если из 3 матчей 2 в Мадриде, то какие шансы на проход у Сити? Ниже, чем у Реала.
5) Отскочил Сити, потому что на 75 минуте матча вчера он вылетал, Сити вылетал из турнира в основное время около 100 минут из 180, а Реал вылетал только 20!!!, дав фактически Сити фору в 1 мяч сразу же в первом матче! Так кто тут оскочил?