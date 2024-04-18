Анчелотти о победе «Реала» над «Ман Сити»: «Незабываемый вечер. Горжусь командой»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети Футбол

Карло Анчелотти выложил пост в честь выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Реал» победил «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Еще один незабываемый вечер, снова в полуфинале.

Как я горжусь командой», – сказано в социальных сетях тренера мадридцев Карло Анчелотти.

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!

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60 комментариев
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Не являясь болельщиком Реала, надо признать что пройти Манчестер сити это почти невыполнимая миссия. И Реалу это удалось. И сейчас уже неважно каким образом. Мои поздравления!
+58
-1
+57
Ответ Potapson
Не являясь болельщиком Реала, надо признать что пройти Манчестер сити это почти невыполнимая миссия. И Реалу это удалось. И сейчас уже неважно каким образом. Мои поздравления!
Вот мало кто это понимает. Хотя у многих подгорело от того, что Реал прошёл дальше вот таким образом, но когда они остынут может тогда до них дойдёт.
+25
0
+25
Карло Анчелотти — единственный тренер, выбивший Гвардиолу из Лиги Чемпионов 3 раза.

В их личном противостоянии счёт 3:1 в пользу папы Карло. 💪👌👏
+28
-4
+24
Ответ No Howard No Party
Комментарий скрыт
Не надоело одну и ту же чушь нести?
Атлетико так играет даже против середняков
Реал так сыграл только с сити,или ты сюда за + зашла?)
+18
-3
+15
по вчерашнему матчу можно сказать, что Реалу вряд ли нужен Хааланд. это ни разу не Роналду, и он не в состоянии решать и тащить в больших матчах.
по сути, если бы не рыжий гений, то сити вчера установил бы мировой рекорд, по перепасам вдоль и поперек.
+15
-3
+12
Ответ No Howard No Party
Комментарий скрыт
В отдельно взятом матче с Сити Пепа на Этихаде не грех
+10
-1
+9
великая победа, войдёт в анналы
+6
0
+6
Ответ Алексей Демченко
Ты считал Эвертон , когда Карло рулил ?)) Да и вчера ничья была так скажем по исходу 2 встреч . В матчах с Гвардьолой Вам может повезти , но чтобы 100 % обыграть его хм - это вряд ли )
Эвертон в ЛЧ когда играл в последний раз?
+5
0
+5
Ответ Любезный Коссутий
по вчерашнему матчу можно сказать, что Реалу вряд ли нужен Хааланд. это ни разу не Роналду, и он не в состоянии решать и тащить в больших матчах. по сути, если бы не рыжий гений, то сити вчера установил бы мировой рекорд, по перепасам вдоль и поперек.
КДБ, конечно, вчера зарешал так зарешал, только вот на допвремя его не хватило, всё отдал без остатка в основные 90 минут. Все эти Родри с их бесконечными навесами ему и в подмётки не годятся.
+4
0
+4
Героическая игра
+4
0
+4
Кстати надо отметить физику обоих команд. Сити с его графиком носились как мутанты какие то 120 минут. Реал хоть и отдыхал больше, но обороняться так интенсивно 120 минут нужно ещё больше сил. Браво командам. Мне вчерашний матч понравился гораздо больше первой игры
+3
0
+3
ест чем гордиться!
+3
0
+3
Все думали, что "Реалу" конец, но с "Реалом" никогда не бывает покончено. Карло Анчелотти.
+2
0
+2
Ответ Мертвый
Автобус любой другой команды: "Отстой, антифутбол, мерзкий и скучный стиль игры😡😡" Автобус Реала: "О боже, это гениально, просто магия на поле, как они это делают??!?!?!🤩🤩🤩🤯🤯🤯"
Реал сыграл на результат в гостях, Барселона к примеру у себя на спотифае выставила против ПСЖ двухэтажный автобус, причем до удаления и ведя в 2 мяча все равно вылетела с позором
+6
-4
+2
Ответ Алексей Демченко
Ты считал Эвертон , когда Карло рулил ?)) Да и вчера ничья была так скажем по исходу 2 встреч . В матчах с Гвардьолой Вам может повезти , но чтобы 100 % обыграть его хм - это вряд ли )
Реал Бавария 2014.....5-0 общий счет. Анчи тогда в сухую обыграл Гвардиолу. Там даже на 110% было....да и в сезоне 21/22, везения не было никакого, Реал и на Этихаде 3 отгрузил Сити....а то что в конце 2 гола от Родриго в ответке, это уже была закономерность от Реала в том сезоне, причем Родриго имел отличный еще и 3ий сразу положить. А гол везение это как раз был от Бернарду, в первом матче, когда все вокруг встали, думая что судья назначил фол.
+2
0
+2
Ответ Автобус Папы Карло
Реал поддерживает свою паству тем, что игры нет уже лет 7, и каждый отскок они выдают за перемогу Игру Атлетико в автобус паства осуждала, а при этом отскоки от Лейпцига с отмененными голами и автобус против МС - вверх игры в обороне)))) Вот где клиника Трофеи в ЛЧ не пахнут
Простите, а причём здесь отменённый гол Лейпцига? В эпоху ВАР офсайдные голы никто больше не засчитывает, или барсуки снова свои правила придумали на этом сайте? Ещё и на клинику какую-то ссылается)))
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Ответ No Howard No Party
Комментарий скрыт
Да не перепутай, Атлетико которые так лет 10 играют и ещё гасят всех по ногам. И многим нравится. Но одна игра, это не десять лет назад. Прикинь
+2
0
+2
Ответ Мирослав Ковальский
Реал сыграл на результат в гостях, Барселона к примеру у себя на спотифае выставила против ПСЖ двухэтажный автобус, причем до удаления и ведя в 2 мяча все равно вылетела с позором
самому не стыдно так нагло врать?
+2
-1
+1
Ответ No Howard No Party
Комментарий скрыт
Сыграть Мадриду удобно для Сити = проиграть.
Вы в условном смертельном бою против Тайсона будете с ним драться по правилам бокса, надеясь, что он у вас лучше или возьмете нож или пистолет и попытаетесь его порезать/застрелить?
+1
0
+1
Ответ No Howard No Party
Комментарий скрыт
Конечно матч в исполнении Мадрида не понравился. Первый тайм еще пытали счастья в контратаках, во втором как только переходили чужую половину поля, возвращали мяч и теряли его. Но по-другому просто было бы не добиться положительного результата. Сити показали невероятный прессинг, при том, что Мадрид играет отлично под прессингом, но вчера их задавили, словно игроков Сити было на два-три больше из-за чего было много брака в игре Мадрида. Тем не менее раз команда прошла дальше- значит цель достигнута. Конечно в плохом стиле, но Мадрид идет дальше и это главное.
+2
-1
+1
Результат на табло как сказал наш Чави после 1:4 от ПСЖ.
+4
-3
+1
Ответ alireal
Вот мало кто это понимает. Хотя у многих подгорело от того, что Реал прошёл дальше вот таким образом, но когда они остынут может тогда до них дойдёт.
Сезон лесных пожар начался?
+3
-2
+1
Автобус любой другой команды:
"Отстой, антифутбол, мерзкий и скучный стиль игры😡😡"
Автобус Реала:
"О боже, это гениально, просто магия на поле, как они это делают??!?!?!🤩🤩🤩🤯🤯🤯"
+9
-8
+1
Ответ Автобус Папы Карло
Футбол в глубоком кризисе. Прошло уже 15 лет, а автобус Моуриньо дает результат в ЛЧ. Если правила не изменят, то никому не нужна будет ЛЧ с такой игрой У все полуфиналистов, кроме Дортмунда, игра очень низкого качества. Поэтому уровень ЛЧ под сомнением.
Ахахахах, смотрите кто вылупился у нас
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Ответ KeriLLo
А вот играй он условно вчера в Реале у него было бы много свободного пространства, а в такой игре Холланд как рыба в воде. А играть ярко против автобуса любому игроку сложно, с Баварией вот Реал как раз и помучается (там Тухель свой прагматизм на макс выкрутит и хвалёные Винисиусу с Родриго ой как сложно будет, но я думаю болелы Реала так отзываться не будут о них).
Прагматичному Тухелю Реал сколько забил в 2022-м?

С Баварией Реалу явно удобнее играть, чем с Сити.
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Ответ s_kapa
У Родри - другой функционал, и он, и КДБ - элита среди элиты. Но КДБ конечно универсальнее, может выполнять абсолютно любые функции созидательного пз на экстроординарном уровне, и конечно принятие решений на невероятном уровне, просто биоробот
В моём понимании Родри провалил это противостояние, особенно первый матч, он там был ужасен. Глобально он провалился, как опорник, это его основная функция и для атаки кроме этих его бесконечных навесов на удачу тоже ничего не создал. Ну и есть же с чем сравнивать его с ним же самим. Понятно, что в сравнении c его оппонентом в Реале с 21-летним Камавингой он выглядел приемлимо, даже наверное получше, хотя, например, Камавинга жёлтой карточки смог избежать на Этихаде, но по сравнению с собой лучших образцов, разве он выглядел хорошо?
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Ответ Автобус Папы Карло
Комментарий удален модератором
Ну запусти опрос на тему своих замечательных мыслей и ознакомься с результатом))

Реал играл с Сити с момента появления шейха и после того, как они стали наконец чемпионами, 5 раз в плове (3 победы, 2 поражения) и один раз в группе (в группе выиграл, Сити тогда вылетел из ЛЧ из группы). Т. е. никак не 50%, а 66%. Почему проиграли 2 раза? Ну, Сити это ТОП-клуб, с Челси, например, в еврокубка в новую эпоху 4 раза встречался Реал - 2 противостояния выиграл, 2 проиграл. Т. е. у Челси, например, лучше статистика с Реалом, чем у Сити.
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Ответ Автобус Папы Карло
Голосование большинства на спортсе - не истина. Есть цифры по просмотрам за предыдущие года и там НБА, АПЛ выше по популярности чем ЛЧ и ЛА Лига. МС сильнее Реала уже лет 5. Вылеты МС - стечение обстоятельства,а не сила Реала (2022, и вчера): судейские ошибки в пользу Реала, плохая Реализация МС. МС плохо реализует свои моменты, поэтому вылетают. По игре Реал не может переиграть МС в последних 4 ЛЧ в личных встречах. По игре Реал - примитивная команда А ЛЧ это не показатель силы из-за дефекта турнира Был бы нормальный плей-оф до 3 побед, например, то можно было бы судить о силе. А так Реал опять отскочил. И это факт.
1) Я с Вами согласен по поводу НБА и АПЛ и уже неоднократно писал о причинах, почему так, они тоже известны - клубы не управляют своими соревнованиями, как в АПЛ и НБА, а управляют непонятные бюрократические структуры, которые создали коммерчески несостоятельные турниры.

2) МС не сильнее Реала хотя бы потому, что у него уже 5 поражений в сезон, а у Реала только 2. И Реал был единственным клубом, который мог выбить Сити из ЛЧ в эти 5 лет в двухматчевом противостоянии, что доказывает и тот факт, что Реал выбивал не только сам Сити, но и постоянно его главного конкурента в Англии, Ливерпуль, - больше на это никто был не в состоянии сделать в двухматчевом противостоянии. В один матч Сити проигрывал, а вот в 2 матча никому кроме Реала.

3) Сити "плохо реализовывает свои моменты" исключительно с Реала и только с ним, да?)))

4) Ок, противостояние до 3 побед. Что было на Бернабеу в допвремя? Реал пошёл добивать и добил Сити. Что было на Этихаде вчера? Сити стал катать вату и за 30 минут не создал ни одного настоящего голевого момента, согласившись на лотерею. Если из 3 матчей 2 в Мадриде, то какие шансы на проход у Сити? Ниже, чем у Реала.

5) Отскочил Сити, потому что на 75 минуте матча вчера он вылетал, Сити вылетал из турнира в основное время около 100 минут из 180, а Реал вылетал только 20!!!, дав фактически Сити фору в 1 мяч сразу же в первом матче! Так кто тут оскочил?
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Ответ Автобус Папы Карло
С Папой Карло и Мбаппе будет стоять в штрафной в следующем сезоне))))
Регина?
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Ответ Верховный Лорд
Ахахахах, смотрите кто вылупился у нас
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