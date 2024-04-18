Анчелотти о победе «Реала» над «Ман Сити»: «Незабываемый вечер. Горжусь командой»

Карло Анчелотти выложил пост в честь выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

« » победил « » (1:1, 4:3 по пенальти) в ответном матче 1/4 финала чемпионов.

«Еще один незабываемый вечер, снова в полуфинале.

Как я горжусь командой», – сказано в социальных сетях тренера мадридцев .

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!