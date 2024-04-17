Гол Кассьерры «Спартаку» отменен из-за офсайда у Сантоса, ассистировавшего форварду
Гол «Зенита» «Спартаку» отменен из-за офсайда.
На 86-й минуте хавбек Клаудиньо перевел мяч защитнику Дугласу Сантосу, тот сделал навес в штрафную площадь соперника, и форвард Матео Кассьерра замкнул его головой.
Главный судья Алексей Сухой не засчитал гол и, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение. В качестве причины был назван офсайд.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Тоже Джикия: Привозит пенальти (судья простил🤡) и проигрывает второй этаж в моменте с незасчитанным голом (тоже судья простил🤡)
Других причин я не вижу
Ему не 2 минуты надо давать, а 2 пинка из команды.