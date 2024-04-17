Гол Кассьерры «Спартаку» отменен из-за офсайда у Сантоса, ассистировавшего форварду

Гол «Зенита» «Спартаку» отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте хавбек перевел мяч защитнику , тот сделал навес в штрафную площадь соперника, и форвард замкнул его головой.

Главный судья не засчитал гол и, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение. В качестве причины был назван офсайд.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»