Гол Кассьерры «Спартаку» отменен из-за офсайда у Сантоса, ассистировавшего форварду

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Алексей Сухой Дуглас Сантос Матео Кассьерра Клаудиньо Футбол

Гол «Зенита» «Спартаку» отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте хавбек Клаудиньо перевел мяч защитнику Дугласу Сантосу, тот сделал навес в штрафную площадь соперника, и форвард Матео Кассьерра замкнул его головой.

Главный судья Алексей Сухой не засчитал гол и, проконсультировавшись с видеоассистентом, подтвердил свое решение. В качестве причины был назван офсайд.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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53 комментария
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Для кликбейта спортс естественно разместил кадр из трансляции без офсайдных линий.
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Джикия: 🗣️ Я заслужил новый контракт!

Тоже Джикия: Привозит пенальти (судья простил🤡) и проигрывает второй этаж в моменте с незасчитанным голом (тоже судья простил🤡)
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Сомнительно,но окэй. С учетом того,что и пенальти смотрели,кончено те кто пыхтит про админресурс Зенита должны извиниться.При живом то Миллере на трибуне.Ни пенальти(но там скорее нет,чем да),ни гол засчитать. Тут спасибо Максименко. прямо матчи жизни у вратарей против Зенита.То Латышонок тащик как может,то максименко.
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Есть ощущение, что очень долго пытались нарисовать линии так, чтобы все таки получился офсайд
Других причин я не вижу
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Ответ Багамка Москва
Джикия: 🗣️ Я заслужил новый контракт! Тоже Джикия: Привозит пенальти (судья простил🤡) и проигрывает второй этаж в моменте с незасчитанным голом (тоже судья простил🤡)
Да и задыхаться начал спустя пять минут после выхода на замену так, как будто марафон пробежал 😃
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Ну тут пофиг, в обратную сторону был бы визг из всех утюгов
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По этому кадру непонятно. Здесь не совсем прямой угол. По пенке вопросов больше.
+7
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Ответ Александр Жаров
Один сантиметр пятки Сантоса повлиял на взятие ворот, а удар Джикии в колено Караваева не повлиял на ситуацию и не считается нарушением в штрафной площадке. Нонсенс, так можно любую голевую ситуацию отменить.Судьи ,как художники они так видят.
Хорош ныть...
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Ответ Forrest Gamp
По Семаку?
Семак идет спокойно на 6ое чемпионство,прошел дальше в кубке.Вроде все увереннно. Даже заменами матч корректирует и результат выдает команда.
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Ответ Pro_Zenit_7
Есть ощущение, что очень долго пытались нарисовать линии так, чтобы все таки получился офсайд Других причин я не вижу
Метровый оффсайд. Оператор точки только выбирает - там без шансов, не позорься)
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Ответ Дядя Боря
Болван,это жертвы теракта в Крокусе,под статью хочешь,москвич?
Болван ты , это не жертвы теракта Крокуса
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А футбол то был? Проснись, это кубок
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Ответ nCuXpalata13
Для кликбейта спортс естественно разместил кадр из трансляции без офсайдных линий.
если есть сомнение в офсайте, то хотя бы посмотри на линии поля, от левой руки касьерры есть линия и по этой линии то же видео
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Ответ Багамка Москва
Джикия: 🗣️ Я заслужил новый контракт! Тоже Джикия: Привозит пенальти (судья простил🤡) и проигрывает второй этаж в моменте с незасчитанным голом (тоже судья простил🤡)
С ним играл чернов
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Ответ Ник Гре
Ни пенальти, ни гола (офсайд) не было. Как и Спартака на поле. Максименко тащил, Дуарте бодался-старался, Соболев хамил, Джикия классически провалился в моменте с Караваевым (лучше был бы гол, чтобы Джикию больше не видеть в команде!) Остальные в КБ-форме ползали улитками по весенней травке, иногда в них попадал мячик... Я бы мог поверить в слив Абаскаля, но тогда сегодня сливали Сливковича?! 🤮
Причем слив то. Вопросы к ВАР. по игре Спартак там пару раз плюнул,а потом просто Максименко играл за всех.
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Ответ Багамка Москва
Джикия: 🗣️ Я заслужил новый контракт! Тоже Джикия: Привозит пенальти (судья простил🤡) и проигрывает второй этаж в моменте с незасчитанным голом (тоже судья простил🤡)
зато как комментаторы топят за него
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Ответ SGS55
Согласен со всем, что ты сказал. Только Джикию выделять смысла нет - он точно такой же, как и вся команда (мёртвый) + ещё и без игровой практики; его наигрывать надо по 2 мин. в конце матча...
Джикия последние 3-4 года синоним слова "провал". Да, можно было его и не выделять.
Ему не 2 минуты надо давать, а 2 пинка из команды.
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Ответ Снежана Цветкова
А что за портреты на фанатке зенита?
Комментарий удален пользователем
Ответ Enotic
Комментарий удален пользователем
После таких комментариев полиция начнет разыскивать тебя.
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Ответ Enotic
Очевидный офсайд
🤡👆
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Ответ Александр Жаров
Один сантиметр пятки Сантоса повлиял на взятие ворот, а удар Джикии в колено Караваева не повлиял на ситуацию и не считается нарушением в штрафной площадке. Нонсенс, так можно любую голевую ситуацию отменить.Судьи ,как художники они так видят.
Правила есть правила
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Ответ Багамка Москва
Джикия: 🗣️ Я заслужил новый контракт! Тоже Джикия: Привозит пенальти (судья простил🤡) и проигрывает второй этаж в моменте с незасчитанным голом (тоже судья простил🤡)
я думаю, Абаскаль зря не выпускал Джикию, тот бы сам все показал и доказал на поле, что он дно и не конкурент даже Бабичу и Дуарте, которые при всем уважении не глыбы и не гении игры в обороне даже по меркам РПЛ
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