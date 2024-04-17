«Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу. Китайцы будут бегать и создавать моменты, а он – решать, на опыте». Хавбек «Цанчжоу» Жуков о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Георгий Жуков Цанчжоу Майти Лайонс Чемпионат.com Футбол

Георгий Жуков считает, что Артем Дзюба мог бы успешно проявить себя в Китае.

Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний нападающий может стать игроком «Шанхая Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

«Я не знаю, чего хочет Дзюба, но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату.

Да и Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст.

Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба – решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба.

Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая», – рассказал полузащитник китайского «Цанчжоу Майти Лайонс», ранее выступавший за «Урал».

«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)

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8 комментариев
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Человек с именем маршала СССР, внешностью казаха, гражданством Бельгии, играющий в Китае, комментирующий Дзюбу. Супер коктейль
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Дзюба идеально 👌 подходит для... пенсии. Это да
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Это, кстати, правда, на фоне китайцев, Дзюба будет словно Гулливер среди лилипутов. Аналогичный пример - Маруан Феллайни в Китае , когда совсем уж постарел и окончательно потерял скорость, переквалифицировался в нападающего-столба, который каждый навес превращал в опасный момент)
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ну да, с учётом того что он длинный, будет точно дерево
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Рукаку идеально подойдет на кастинге у Вудмана
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Игру рукой китайцы точно заценят!
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Ответ Demedieu
Человек с именем маршала СССР, внешностью казаха, гражданством Бельгии, играющий в Китае, комментирующий Дзюбу. Супер коктейль
Только не с именем, а ымилией, имя него как у Генералисимусса царских времён))
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Ответ Demedieu
Человек с именем маршала СССР, внешностью казаха, гражданством Бельгии, играющий в Китае, комментирующий Дзюбу. Супер коктейль
С маршалом Победы - полные тёзки. А похож на китайца. Возможно, в Китае за своего принимают. Но по национальности русский.
В профиле год неверно указан (переписан ?), на самом деле, на два года старше.
Да и понятно, что не в 15 лет он в высшей лиге Бельгии играть начал, как на спортсру понять можно, а в 17.
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