«Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу. Китайцы будут бегать и создавать моменты, а он – решать, на опыте». Хавбек «Цанчжоу» Жуков о форварде «Локо»
Георгий Жуков считает, что Артем Дзюба мог бы успешно проявить себя в Китае.
Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний нападающий может стать игроком «Шанхая Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.
«Я не знаю, чего хочет Дзюба, но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату.
Да и Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст.
Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба – решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба.
Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая», – рассказал полузащитник китайского «Цанчжоу Майти Лайонс», ранее выступавший за «Урал».
«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)
В профиле год неверно указан (переписан ?), на самом деле, на два года старше.
Да и понятно, что не в 15 лет он в высшей лиге Бельгии играть начал, как на спортсру понять можно, а в 17.