«Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу. Китайцы будут бегать и создавать моменты, а он – решать, на опыте». Хавбек «Цанчжоу» Жуков о форварде «Локо»

Георгий Жуков считает, что Артем Дзюба мог бы успешно проявить себя в Китае.

Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний нападающий может стать игроком « », который тренирует Леонид Слуцкий.

«Я не знаю, чего хочет , но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату.

Да и Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст.

Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба – решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба.

Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая», – рассказал полузащитник китайского « », ранее выступавший за «Урал».

«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»)