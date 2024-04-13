Павлюченко о Дзюбе: «Устал от футбола, возможно, но хотелось бы следить за его игрой еще год-два. Это яркий футболист»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Роман Павлюченко высказался о возможном уходе Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Зачем Дзюбе в Китай? Чтобы Слуцкий снимал видео для YouTube, а Дзюба снимался в этих роликах? Вообще надо спросить у самого Артема, чего он хочет дальше. Если он хочет продолжать играть в футбол, то такие футболисты нужны российским клубам. Не знаю его целей, но мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл сезон-два, потому что это яркий футболист.

Тяжело видеть, как такие игроки завершают карьеру. Возможно, Артем устал от футбола, потому что он уже снимается в рекламе, в YouTube. Как будто футбол для него ушел на второй план. Если он не хочет играть, то в Китай не поедет, хотя ради какой-то должности можно уехать», — сказал экс-форвард сборной России.

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