«Здрасьте, видели?» Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с ЦСКА и не ответил на вопрос «Когда к Слуцкому?»
Артем Дзюба сказал два слова после матча с ЦСКА.
«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в 24-м туре Мир РПЛ (3:3). Форвард железнодорожников Дзюба вышел на замену на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.
После игры он зашел в микст-зону и сказал: «Здрасьте, видели?», после чего развернулся и пошел обратно.
Один из журналистов спросил: «Когда к Слуцкому, Артем?» Футболист проигнорировал этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», которым руководит Леонид Слуцкий, в случае ухода из «Локомотива».
Это болельщики Спартака много лет смакуют это видео, распространяют, кидают в комментарии, сами просматривают снова и снова. Думаю, 90% болельщиков Спартака могут даже расположение вен и родинок у Дзюбы описать, так им понравилось сей видео.
Вот, например, даже ты приплела в новость это видео трёхгодичной давности.