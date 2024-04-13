«Здрасьте, видели?» Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с ЦСКА и не ответил на вопрос «Когда к Слуцкому?»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба сказал два слова после матча с ЦСКА.

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в 24-м туре Мир РПЛ (3:3). Форвард железнодорожников Дзюба вышел на замену на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.

После игры он зашел в микст-зону и сказал: «Здрасьте, видели?», после чего развернулся и пошел обратно. 

Один из журналистов спросил: «Когда к Слуцкому, Артем?» Футболист проигнорировал этот вопрос. 

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», которым руководит Леонид Слуцкий, в случае ухода из «Локомотива». 

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11 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Я ни разу не видел это видео, даже в ночь когда его слили, то, прочитав описание, сразу понял, что такое смотреть не имеет смысла.

Это болельщики Спартака много лет смакуют это видео, распространяют, кидают в комментарии, сами просматривают снова и снова. Думаю, 90% болельщиков Спартака могут даже расположение вен и родинок у Дзюбы описать, так им понравилось сей видео.

Вот, например, даже ты приплела в новость это видео трёхгодичной давности.
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Ни Хао Дзю ба
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Я бы кстати к Артему вопросов не имел. Вопрос к Галактионову. Он что Артему денег должен? Зачем он его выпускал?
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Комментарий удален пользователем
"Здрасьте, видели? "- прямо как название новой передачи на китайском с Дзю Бой.
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А до свидания где?
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Дзюба? а кто это.Таких не знаем.
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Да-да, мы про тебя уже всё видели.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Так сильно он тебя впечатлил? Никак забыть не можешь)))
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Ответ Камбоджа Иванов
Я ни разу не видел это видео, даже в ночь когда его слили, то, прочитав описание, сразу понял, что такое смотреть не имеет смысла. Это болельщики Спартака много лет смакуют это видео, распространяют, кидают в комментарии, сами просматривают снова и снова. Думаю, 90% болельщиков Спартака могут даже расположение вен и родинок у Дзюбы описать, так им понравилось сей видео. Вот, например, даже ты приплела в новость это видео трёхгодичной давности.
Судя по всему, для него жизнь разделилась на ’’до’’ и ’’после’’. Это был крик о помощи. Проявите снисхождение - ему и так тяжело.
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