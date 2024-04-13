«Здрасьте, видели?» Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с ЦСКА и не ответил на вопрос «Когда к Слуцкому?»

Артем Дзюба сказал два слова после матча с ЦСКА.

«Локомотив» сыграл вничью с в 24-м туре Мир (3:3). Форвард железнодорожников Дзюба вышел на замену на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.

После игры он зашел в микст-зону и сказал: «Здрасьте, видели?», после чего развернулся и пошел обратно.

Один из журналистов спросил: «Когда к Слуцкому, ?» Футболист проигнорировал этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», которым руководит , в случае ухода из « ».