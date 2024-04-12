Радимов пошутил о шансах Дзюбы перейти в «Шанхай»: «Слуцкий открыл какое‑то шоу в Китае?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Матч ТВ ахахаха Футбол

Владислав Радимов оценил шансы Артема Дзюбы перейти в «Шанхай» Леонида Слуцкого.

Ранее была информация, что Дзюба ищет варианты продолжения карьеры, если контракт с «Локо» не будет продлен. Приоритетный вариант – «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Слуцкий

«Леонид Викторович, помимо тренировок, открыл какое‑то шоу в Китае? Я могу их вместе представить только там. Честно, даже не задумываюсь на тему переезда Дзюбы.

Мне вообще все равно, уедет он или нет. Это его выбор, он же взрослый человек. Хочет – поедет. Позовут – ну пускай. Но, повторюсь, последнее время я помню Дзюбу и Слуцкого вместе только на просторах ютуба», – сказал экс-игрок «Зенита».

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16 комментариев
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С запросами дзюбы и с китайским лимитом на легионеров - без шансов
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Ответ Вячеслав Припузов
Зачем спрашивать людей, которым все равно? Кафельников, Радимов...
Почему Радимову всё равно? Он живёт и работает в России, связан с Зенитом, РПЛ, знает обоих, и Дзюба был игроком Зенита.
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Дзюба хочет в Шанхай !
Ты знаешь чики чики чики чики таа
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Ответ Magic13
Почему Радимову всё равно? Он живёт и работает в России, связан с Зенитом, РПЛ, знает обоих, и Дзюба был игроком Зенита.
Он сказал что ему все равно...
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Ответ T622222
Зря он так, все еще может получиться…. Станет Чемпионом страны, которая больше нашей по населению в 10 раз ) Тогда Буланов и Ко взгрустнут….
Причём тут размер населения?)))😅😅😅
Там лига ни о чём)))
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Ответ Алексей Рыбаков
Дзюба хочет в Шанхай ! Ты знаешь чики чики чики чики таа
я это пропел, а не прочитал 😁
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Ответ Милан идёт за 8-й ЛЧ
С запросами дзюбы и с китайским лимитом на легионеров - без шансов
В Китае уже полностью сняли лимит, только ограничили контракты легионерам...
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