Радимов пошутил о шансах Дзюбы перейти в «Шанхай»: «Слуцкий открыл какое‑то шоу в Китае?»
Владислав Радимов оценил шансы Артема Дзюбы перейти в «Шанхай» Леонида Слуцкого.
Ранее была информация, что Дзюба ищет варианты продолжения карьеры, если контракт с «Локо» не будет продлен. Приоритетный вариант – «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Слуцкий.
«Леонид Викторович, помимо тренировок, открыл какое‑то шоу в Китае? Я могу их вместе представить только там. Честно, даже не задумываюсь на тему переезда Дзюбы.
Мне вообще все равно, уедет он или нет. Это его выбор, он же взрослый человек. Хочет – поедет. Позовут – ну пускай. Но, повторюсь, последнее время я помню Дзюбу и Слуцкого вместе только на просторах ютуба», – сказал экс-игрок «Зенита».
Ты знаешь чики чики чики чики таа
Там лига ни о чём)))