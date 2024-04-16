Лунев о переходе в «Байер»: «Хотел исполнить мечту. Если бы переподписал контракт с «Зенитом», в Европу бы уже не уехал»

Андрей Лунев в интервью Sports объяснил, почему хотел попробовать себя в Европе.

– Вы ушли из «Зенита» в августе 2021-го. За эти почти три года хоть раз пожалели?

– Во время травм появлялись сомнения: может, нужно было подождать другой вариант? Но опыт, полученный в Леверкузене, бесценен. Я по-другому посмотрел на футбол. Умом понимаю, что это верное решение. Да, не получилось, но я точно не жалею. И не жалел.

– Недавно я говорил с Ринатом Дасаевым, и он возмущался, что вы ушли из сильного и комфортного «Зенита», зная, что будете вторым вратарем в «Байере». Что ответите Дасаеву?

– Мне никто не говорил, что иду вторым номером. Я прекрасно понимал, что есть Градецки, анализировал его способности, анализировал игру « ». После разговора с руководством, которое, может, и использовало шаблонные фразы, не было ни намека, что я иду на подхват. Разговор строился так: будет конкуренция – кто проявит себя лучше, тот и займет место.

Когда я приходил, Градецки уже семь лет играл в Германии и четвертый год – в Леверкузене. Ну, ничего страшного. У меня тоже есть опыт, просто не европейский. Мне это было очень интересно. Я очень этого хотел.

– Нестандартное решение для российского футболиста.

– Стоял такой выбор: переподписать контракт с « » или уйти в Европу. В том году мне исполнялось 30 лет, и надо быть объективным: если бы переподписал контракт, в Европу бы уже не уехал. А в 29-30 это еще возможно. Я просто хотел исполнить мечту.

Отлично понимал, что мало шансов оказаться в топ-команде топ-лиги, но верил, что это может быть крепкий середняк. Поэтому «Байер» был выше моих ожиданий.

Может, решение нестандартное, но у нас есть ребята, которые поступали так же. Алексей Миранчук уехал в «Аталанту», хотя с «Локомотивом» боролся за чемпионство. Далер Кузяев уехал в «Гавр» из «Зенита» – клуба, который каждый год ставит самые высокие цели. У Далера тоже все было: он лидер, любимец болельщиков. Но уехал ведь. Тоже, наверное, реализовать мечту?

Когда дети идут в футбол, они мечтают поиграть в лучших клубах и лучших лигах. У меня, по крайней мере, было так. Может, сейчас что-то поменялось. Может, сейчас идут с мыслями «Я буду много зарабатывать и кайфовать». Ну, если так, то так. Значит, мир изменился. Хотя в интервью все рассказывают, что хотят в лучшие команды, где играли их кумиры. Чтобы самому стать кумиром.

– Как часто вы слышали: «Ну куда ты собрался? Сиди спокойно, зарабатывай, выигрывай трофеи каждый год»?

– Очень часто. И не просто от болельщиков, а от хороших знакомых.

– Как реагировали?

– Никак. Я так хотел. Так решил.

– Такие реакции сбивают?

– Ни в коем случае, – сказал вратарь « » в интервью .

Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри