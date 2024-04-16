Лунев о переходе в «Байер»: «Хотел исполнить мечту. Если бы переподписал контракт с «Зенитом», в Европу бы уже не уехал»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия Sports.ru высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев деньги Футбол

Андрей Лунев в интервью Sports объяснил, почему хотел попробовать себя в Европе.

– Вы ушли из «Зенита» в августе 2021-го. За эти почти три года хоть раз пожалели?

– Во время травм появлялись сомнения: может, нужно было подождать другой вариант? Но опыт, полученный в Леверкузене, бесценен. Я по-другому посмотрел на футбол. Умом понимаю, что это верное решение. Да, не получилось, но я точно не жалею. И не жалел.

– Недавно я говорил с Ринатом Дасаевым, и он возмущался, что вы ушли из сильного и комфортного «Зенита», зная, что будете вторым вратарем в «Байере». Что ответите Дасаеву?

– Мне никто не говорил, что иду вторым номером. Я прекрасно понимал, что есть Градецки, анализировал его способности, анализировал игру «Байера». После разговора с руководством, которое, может, и использовало шаблонные фразы, не было ни намека, что я иду на подхват. Разговор строился так: будет конкуренция – кто проявит себя лучше, тот и займет место.

Когда я приходил, Градецки уже семь лет играл в Германии и четвертый год – в Леверкузене. Ну, ничего страшного. У меня тоже есть опыт, просто не европейский. Мне это было очень интересно. Я очень этого хотел.

– Нестандартное решение для российского футболиста.

– Стоял такой выбор: переподписать контракт с «Зенитом» или уйти в Европу. В том году мне исполнялось 30 лет, и надо быть объективным: если бы переподписал контракт, в Европу бы уже не уехал. А в 29-30 это еще возможно. Я просто хотел исполнить мечту.

Отлично понимал, что мало шансов оказаться в топ-команде топ-лиги, но верил, что это может быть крепкий середняк. Поэтому «Байер» был выше моих ожиданий.

Может, решение нестандартное, но у нас есть ребята, которые поступали так же. Алексей Миранчук уехал в «Аталанту», хотя с «Локомотивом» боролся за чемпионство. Далер Кузяев уехал в «Гавр» из «Зенита» – клуба, который каждый год ставит самые высокие цели. У Далера тоже все было: он лидер, любимец болельщиков. Но уехал ведь. Тоже, наверное, реализовать мечту?

Когда дети идут в футбол, они мечтают поиграть в лучших клубах и лучших лигах. У меня, по крайней мере, было так. Может, сейчас что-то поменялось. Может, сейчас идут с мыслями «Я буду много зарабатывать и кайфовать». Ну, если так, то так. Значит, мир изменился. Хотя в интервью все рассказывают, что хотят в лучшие команды, где играли их кумиры. Чтобы самому стать кумиром.

– Как часто вы слышали: «Ну куда ты собрался? Сиди спокойно, зарабатывай, выигрывай трофеи каждый год»?

– Очень часто. И не просто от болельщиков, а от хороших знакомых.

– Как реагировали?

– Никак. Я так хотел. Так решил.

– Такие реакции сбивают?

– Ни в коем случае, – сказал вратарь «Карабаха» в интервью Sports.

Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри

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37 комментариев
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лучше сделать и пожалеть чем жалеть о несделанном
+54
-2
+52
Правильно сделал! Лучше попробовать, чем потом жалеть, что не попробовал!
+24
-4
+20
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ну Карабах во всяком случае в еврокубках играет, да и в этом сезоне прошел в этих еврокубках куда дальше, чем обычно заходит Зенит, например
+19
-2
+17
Ответ kinza
лучше сделать и пожалеть чем жалеть о несделанном
Или не сделать, а потом рассказывать, как Бавария давала 15 млн евро, Арсенал звал в аренду, а Реал стоял на пороге, а ты не поехал.
+8
0
+8
Ответ kinza
лучше сделать и пожалеть чем жалеть о несделанном
Я так за измену оправдывался)
+10
-2
+8
Ответ Доктор Верховцев
Кузяев пошёл в слабый клуб, чтобы играть, а Лунёв пошёл в сильный, чтобы сидеть. Вот и вся разница.
Когда Лунев туда переходил, наверное никто бы не осмелился назвать Байер прямо таки сильным клубом
+7
0
+7
Кузяев пошёл в слабый клуб, чтобы играть, а Лунёв пошёл в сильный, чтобы сидеть. Вот и вся разница.
+8
-2
+6
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Мечта полировать лавку в Германии. Неужели он в серьёз думал что заиграет в Байере, хотя, в тот момент эта команда была ближе к середине таблицы и всё могло случиться, но его уровень от этого выше не стал бы.
Мечта попробовать. К примеру, кто-то гоняет на картах и мечтает о Формуле-1. Если есть шанс - лучше попробовать и облажаться, чем всю жизнь брать свои липовые кубки в картинге, и радоваться.
+7
-1
+6
от народ, игроки не едут никуда - в комментариях вопят про паспортистов и нежелание менять теплое место и бабки на игровой опыт, уходят игроки в надежде что-то новое освоить - снова не то, не вышло, зачем уходил и все такое. Его желание попасть куда-то получить новый опыт, попытаться, попробовать силы на другом уровне заслуживает только уважения.
+4
0
+4
Ответ T622222
Чемпион Германии так то! Не было наверное в истории игрока из РФ чемпиона Бундеслиги
Карабах чемпион Германии?
+5
-1
+4
Ответ kinza
лучше сделать и пожалеть чем жалеть о несделанном
распространенная глупость. Лучше все взвесить и принять оптимальное решение
+3
0
+3
Ответ SMART789
ФК Зенит обычно заходил в группу ЛЧ А где Карабах? То что Россию отстранили не делает ее клубы и лигу в целом хуже
Так Карабах в плове проиграл тому же Байеру, при том оч упорно. А вот когда Зеня был в плове лч, ле… чет я и не помню уже
+3
-1
+2
Проснулся ,показалось Лунин)
+2
-1
+1
Ответ r7ykkj5yyz
Когда Лунев туда переходил, наверное никто бы не осмелился назвать Байер прямо таки сильным клубом
Ну точно пободрее Гавра был.
+1
0
+1
Мечта полировать лавку в Германии. Неужели он в серьёз думал что заиграет в Байере, хотя, в тот момент эта команда была ближе к середине таблицы и всё могло случиться, но его уровень от этого выше не стал бы.
+4
-3
+1
Ответ Sergeev55
Правильно сделал! Лучше попробовать, чем потом жалеть, что не попробовал!
Лучше херней не заниматься, чем потом жалеть, что херней занимался и всем рассказывать, что не жалеешь, что херней занимался.
+1
0
+1
Ответ ЗЕНИТ65
Мечта всей жизни сесть на лавку в Леверкузене. Круто!
Он, хотя бы, попытался.
+2
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+1
Ответ Доктор Верховцев
Кузяев пошёл в слабый клуб, чтобы играть, а Лунёв пошёл в сильный, чтобы сидеть. Вот и вся разница.
Кузина пошёл в слабый клуб потому что его папаша выводил денюжки заработанные в СПб в ЕС. Просто выбрали жизнь там, не осуждаю. Выбор каждого.
+4
-3
+1
Ответ deadjoker
Недосидел немного. А так мог бы выиграть требл в Германии и посрамить Мостового.
Выиграть сидя на лавке? Так себе достижение
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Ответ FromRostov
Лунев - молодец! Опыт - бесценная вещь! Граждане полировщики - прежде чем хейтить Лунева подумайте много ли у Вас было возможностей и сколько Вы из них реализовали! Детворе - не париться, это для взрослых! :)))
Ну посидел на лавке в Германии. Бесценный и полезный опыт. =)
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Ответ Marcus-light
Или не сделать, а потом рассказывать, как Бавария давала 15 млн евро, Арсенал звал в аренду, а Реал стоял на пороге, а ты не поехал.
Это про кого?
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Ответ SMART789
ФК Зенит обычно заходил в группу ЛЧ А где Карабах? То что Россию отстранили не делает ее клубы и лигу в целом хуже
Смысл говорить о том, куда заходил Зенит в прошлом, если сейчас он никуда не заходит?
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Ну по крайней мере играл в 1/8 Лиги Европы против одной из лучших команд европы, стал чемпионом Азербайджана, в следующем году будет снова в еврокубках.

А бразильский Зенит максимум на очередную скучную чашку может замахнуться со своими игрушечными мальчиками барабанщиками на вираже.

Дело каждого, кому то важнее мечту исполнить и в футбол играть, а кому-то ежегодно отчитываться о покупке очередных бразильцев и завоевании никому не нужной чашки.

Зениту лишь и остается вопить о том, что если бы не Европа, уже бы в финале Лиги Чемпионов 10 раз сыграли.

Кузяев, Миранчук и Лунев - большие молодцы. Они уже все выиграли здесь и денег заработали на всю жизнь
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