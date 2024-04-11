Лунев о том, что «Байер» близок к чемпионству в Бундеслиге: «Может, мы с Азмуном принесли туда чемпионский дух» 

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия Андрей Лунев Сердар Азмун Футбол

Андрей Лунев высказался о том, что «Байер» близок к чемпионству в Бундеслиге.

— Будучи в прошлом сезоне внутри этого коллектива, могли представить, что он способен снести «Баварию» с вершины в Бундеслиге, причем с таким отрывом?

— «Бавария», понятное дело, стоит особняком. Мы ее за скобки выносим, но в остальном «Байер» всегда был крепкой и сильной командой, которая борется за попадание в Лигу чемпионов. И в том числе может бороться за чемпионство. А в этом сезоне все прекрасно видели, что команда отлично играет и добивается положительного результата.

— Даже те, кто не следят за немецким футболом, знают о репутации «Байера» как вечного неудачника и его прозвище «Неверкузен» из-за отсутствия чемпионств и паре случаев в начале 2000-х, когда клуб в последнем туре упускал золото Бундеслиги. Когда вы были в клубе, ощущалось, что он как-то психологически переламывает эти комплексы?

— Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется).

— Из Питера принесли?

— Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать. Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости. За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. 

Дай бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать, – сказал экс-вратарь «Зенита», а ныне игрок «Карабаха».

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5 комментариев
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Андрюх, вы с Азмуном скорее унесли все косяки, команда то заиграла после вашего ухода)
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Неплохой байт. Но там всё сошлось воедино : талантливый Хаби Алонсо, хорошая трансферная кампания, отличная работа спортивного директора Симона Рольфеса
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Комментарий удален пользователем
Господи да он угарает же , остановитесь)
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