Лунев об отношении к русским в Германии: «Прямо эксцессов не было, но были провокации, фразы, жесты. Заехал в аптеку – и там из подворотни: «Слава Украине!»

Андрей Лунев рассказал об отношении к русским в Германии.

– Ты в « » не чувствовал плохого отношения к русским в связи с разными политическими событиями в мире?

– Ну, в команде вообще не чувствовал – у нас же интернационал.

– А в городе?

– Ну, в городе бывали случаи, на дороге бывали случаи, когда только все начиналось.

– Прямо эксцессы какие-то у тебя были?

– Прямо эксцессов не было, такие провокации, фразы, жесты были.

– А как они узнавали, что ты русский?

– Я же на русской машине. Я перевез свою машину.

– Ты едешь с русскими номерами, и тебе что-то там кричат?

– Ну, фак показывают. Один раз стояли в пробке, там был большой рейсовый автобус, водитель высунулся...

– Немец?

– Немец, да. С козлиной бородкой, с кольцами в носу, в ухе, какой-то неформал. И вот он руками махал, визжал. Была мысль остановиться и спросить, чего он хочет вообще.

– Если не российские номера, то, в принципе...

– Все спокойно. Ну, один раз еще было, там украинка шла. А, нет, два раза было. Заехал в аптеку, ставлю машину, выхожу – и там из двора, из подворотни: «Слава Украине!»

– Именно тебе кричат?

– Ну а кому?

– И что тебе?

– Да ничего, по барабану, пускай кричат. Я к этому спокойно отношусь. У нас было общение, дети играли с русскоговорящими, которые были из Украины, из Таджикистана, из Казахстана. Не обращал внимание на провокации подобного рода, тем более от незнакомых людей, – сказал вратарь « ».