Лунев об отношении к русским в Германии: «Прямо эксцессов не было, но были провокации, фразы, жесты. Заехал в аптеку – и там из подворотни: «Слава Украине!»

Теги Байер бундеслига Германия высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Политика Футбол

Андрей Лунев рассказал об отношении к русским в Германии.

– Ты в «Байере» не чувствовал плохого отношения к русским в связи с разными политическими событиями в мире? 

– Ну, в команде вообще не чувствовал – у нас же интернационал.

– А в городе?

– Ну, в  городе бывали случаи, на дороге бывали случаи, когда только все начиналось. 

– Прямо эксцессы какие-то у тебя были?

– Прямо эксцессов не было, такие провокации, фразы, жесты были. 

– А как они узнавали, что ты русский?

– Я же на русской машине. Я перевез свою машину. 

– Ты едешь с русскими номерами, и тебе что-то там кричат?

– Ну, фак показывают. Один раз стояли в пробке, там был большой рейсовый автобус, водитель высунулся...

– Немец?

– Немец, да. С козлиной бородкой, с кольцами в носу, в ухе, какой-то неформал. И вот он руками махал, визжал. Была мысль остановиться и спросить, чего он хочет вообще. 

– Если не российские номера, то, в принципе...

– Все спокойно. Ну, один раз еще было, там украинка шла. А, нет, два раза было. Заехал в аптеку, ставлю машину, выхожу – и там из двора, из подворотни: «Слава Украине!»

– Именно тебе кричат?

– Ну а кому?

– И что тебе?

– Да ничего, по барабану, пускай кричат. Я к этому спокойно отношусь. У нас было общение, дети играли с русскоговорящими, которые были из Украины, из Таджикистана, из Казахстана. Не обращал внимание на провокации подобного рода, тем более от незнакомых людей, – сказал вратарь «Карабаха». 

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69 комментариев
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Ответ Bayern2004
Прямо классика. Визжать о славе из немецкой подворотни! И чем дальше от объекта славы,тем громче голоса.
Прям как строчить комменты о поддержке войны не из окопа.
+79
-30
+49
– А как они узнавали, что ты русский?
– Я же на русской машине, на Солярисе.
+52
-7
+45
и там из двора, из подворотни: «Слава Украине!» (с)

их боротьба
+72
-35
+37
Ответ Bayern2004
Прямо классика. Визжать о славе из немецкой подворотни! И чем дальше от объекта славы,тем громче голоса.
Прямо как ругать запад, имея квартиры и дачи в Европе и США. А также отправляя детей в западные университеты.
+47
-12
+35
Прямо классика.
Визжать о славе из немецкой подворотни!
И чем дальше от объекта славы,тем громче голоса.
+73
-48
+25
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Попытка спровоцировать человека выкриком, Лунев молодец не обратил внимания на этих людей
+34
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Надо было ответить: "Гитлер капут!"
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+20
Чел НУ ОЧЕНЬ хочет в госдуму. Потеет так, как не делал этого в футболе.
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+4
Ответ Почтенный эльф
Зато Мельников здесь необходим.
Примерно так же, как ты😊😊😊
+5
-1
+4
Ответ БезызбежноНаКрасный
русская машина у него - это какая? Китайский "Москвич"? Или "лада гранта"?
Машина с русскими номерами
+7
-3
+4
В составе России
+3
0
+3
Ответ Фёдор Кузнецов
Попытка спровоцировать человека выкриком, Лунев молодец не обратил внимания на этих людей
это жабы квакали
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0
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Ответ Си Эм Панк
– А как они узнавали, что ты русский? – Я же на русской машине, на Солярисе.
на Уазике же
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0
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Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
и там из двора, из подворотни: «Слава Украине!» (с) их боротьба
Прямо как у чуваков с росфлагом на капотах немецких тачек в Германии, да? )
+5
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+1
Судя по постам, человек ищет клуб в РПЛ. Прям видно старание.
С чего ты вообще взял, что тебе кричали?
+19
-18
+1
Все ясно, в Германии плохо. Только как это помогает России? У нас тоже с мигрантами огромные проблемы. Дальше то что? Какая-то бессмыслица в этом интервью. Люди сами решат где им жить и с кем дружить. Лунев на хрен здесь не нужен.
+10
-9
+1
Это не Лунев, это Дятлов.
+2
-1
+1
Какой ужас !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
-2
+1
Как обычно, весь пaтриотизм так яро они показывают за пределами своей страны. А не остались они там, потому что патриотизм - пaтриотизмом, а в окопы защищать страну не хочется
+6
-5
+1
Ответ fatei4
Ну так громче всего орут о патриотизме русские. По майами катается огромный джип с номерами "PYTIN" а на замечания, что перегородил дорогу пешеходам начинает быковать как типичный патриот. И "слава украине" могут кричать и русские уехавшие от этого беспредела
если русские кричат «слава украине», то это повод задуматься, действительно ли они уехали именно от беспредела)))))
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Ответ petrofftim0f
Как обычно, весь пaтриотизм так яро они показывают за пределами своей страны. А не остались они там, потому что патриотизм - пaтриотизмом, а в окопы защищать страну не хочется
И не поспорит никто.
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Ответ Sergeant Squirting
Лунев наложил полные штаны и в ответ прокричал: Героям Слава!)
Вряд ли он нацисткий лозунг будет кричать. Он же не ты
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Ответ ss_podonok
бедненький. с чего это весь цивилизованный мир так ополчился на него?? может случилось что-то?
а он лично при чем ?
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Ответ Родя Раскольников
Прям как строчить комменты о поддержке войны не из окопа.
Или комменты против СВО или президента из Грузии:))
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Ответ Родя Раскольников
Прям как строчить комменты о поддержке войны не из окопа.
А здравые мысли по твоему можно только из окопа публиковать? Сам то откуда пишешь?
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Смешной Лунь. Развитие затормозило в школе.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Машина с русскими номерами
Ну, оставьте этим хоть какой-то повод изобразить шутку.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Машина с русскими номерами
Чукча не читатель, как говорится
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Тарасы! ФАС!
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Ответ Жан Поль Бельманда
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Вы? Да
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