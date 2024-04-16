Тен Хаг хочет разобраться в ситуации с лайками Гарначо, хотя вингер быстро их убрал и извинился

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут соцсети Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг уделит внимание лайкам Алехандро Гарначо в твиттере.

Вингер «Манчестер Юнайтед» после замены в перерыве матча АПЛ против «Борнмута» (2:2) лайкнул несколько постов с критикой тренера, но вскоре убрал отметки. Сообщалось, что Гарначо принес извинения. В «МЮ» назвали инцидент «внутренним делом клуба».

Как пишет ESPN, в «Ман Юнайтед» довольны тем, что Алехандро ушел от возможного конфликта с тен Хагом. Несмотря на это, Эрик планирует разобраться в этой ситуации и собирается уделить внимание действиям вингера.

Напомним, что у тен Хага уже были сложности с некоторыми игроками команды в этом сезоне – например, с Маркусом Рэшфордом, которого в январе наказали за поход в ночной клуб, и Джейдоном Санчо, который обвинил тен Хага во лжи по поводу причин своего отсутствия в составе. После этого Санчо отказался извиняться и четыре месяца тренировался отдельно от команды, а в январе ушел в «Боруссию».

До этого тренер конфликтовал с Криштиану Роналду.

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46 комментариев
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Ответ Борис Громов
а почему игрокам нельзя лайкать посты с критикой тренера
Корпоративная этика
+39
-4
+35
у этого кадра одни разборки на уме
+39
-6
+33
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Дортмунд уже готовит предложение о покупке Гарначо за 5 млн
+35
-8
+27
Тен Хаг бы лучше уделил время тактики, а не лайкам в соцсетях
+22
-2
+20
Ответ DaniZero
Горначо должен присесть, но шарлатанчик на такое не пойдёт кто будет играть тогда
Гарначо тот, кто спасал з####цу Хаага во многих матчах. Почему он должен присесть?
+21
-7
+14
Уухх ИзвинисьХаг в деле (В МЮ остался игрок до кого он не докопался?)
+18
-5
+13
Гарначо, очевидно, остался недоволен заменой, т.к. справедливо считал, что из них двоих, менять нужно было Рэшфорда. но поскольку Рэшфорд неприкосновенный, то выбор пал на Гарначу.

я бы вообще усадил Рэшфорда на лавку, играя Амадом и Гарначо всю 2-ю половину сезона.

кстати, в этом, возможно, и причина конфликта с Санчо, потому что Рэшфорд играет всегда, а все остальные - как придется.

это и бразила касается, который вроде набрал неплохую форму в последних играх, но отыграл 1 полный матч, за последние пару месяцев..
+16
-3
+13
Высокомерный лысый человек
+10
-2
+8
Ответ madaev
Уухх ИзвинисьХаг в деле (В МЮ остался игрок до кого он не докопался?)
Онана
+9
-1
+8
Гарначо, думаю, любой клуб с радостью заберет. Так что ты бы не выеживался там особо, токсик голландский.
+11
-3
+8
а почему игрокам нельзя лайкать посты с критикой тренера
+13
-7
+6
А с игрой команды он разобраться не хочет?
+8
-5
+3
лайки-это собаки такие?
+3
0
+3
Полиция лайков снова в деле !))
+3
0
+3
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
дон Хаг))
+3
0
+3
Вот почему "МЮ" буксует! Наконец враг найден и разоблачён! Во всём виноваты лайки Гарначо!
+5
-2
+3
Да уж. Как хорошо, что других проблем в команде нет и можно заняться такой важной проблемой.
+2
0
+2
Боруссия приготовилась в ожидании :))
+2
0
+2
Пора уже Ретклифу разобраться с этим лысым чсвшным физруком
+3
-1
+2
Тер Хаг как обычно будет заниматься чем угодно, кроме игры Манчестер Юнайтед, особенно если это задевает его ЧСВ.
+3
-1
+2
если поставить на клубные весы Эрика и Гарначо - нужен Гарначо и десять Эриков для уравновешивания...
+2
-1
+1
Ответ Дима
Гарначо тот, кто спасал з####цу Хаага во многих матчах. Почему он должен присесть?
во многих? в трех ?
+1
0
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Ответ Любезный Коссутий
Онана
так он норм сейчас играет, как не пропустить когда твоя команда в топе по допущенным ударам
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0
Ответ Биомеханоид
Гарначо, думаю, любой клуб с радостью заберет. Так что ты бы не выеживался там особо, токсик голландский.
Реал уже нацеливается на него.
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Хотелось бы разобраться с шапито в защите, но получается только с лайками
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но, кстати, и Хага понять можно — вместо выражения недовольства в соцсетях ищи косяки в себе: Гарначо эгоист на поле
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ну не нравятся человеку вингеры, ну что тут поделать) от нелюбви к ним он даже профильного спиннера на эту позицию ставит
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Нашел нового козла отпущения лысый физрук. То то в последнем матче убрал его с поля а депутата оставил до последнего.
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А тен Хаг не хочет разобраться, почему команда так паршиво играет в последнее время?
Отговорки на пресс-конференциях уже порядком утомили.
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А Хаг не планирует разобраться с игрой МЮ?
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