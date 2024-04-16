Тен Хаг хочет разобраться в ситуации с лайками Гарначо, хотя вингер быстро их убрал и извинился
Эрик тен Хаг уделит внимание лайкам Алехандро Гарначо в твиттере.
Вингер «Манчестер Юнайтед» после замены в перерыве матча АПЛ против «Борнмута» (2:2) лайкнул несколько постов с критикой тренера, но вскоре убрал отметки. Сообщалось, что Гарначо принес извинения. В «МЮ» назвали инцидент «внутренним делом клуба».
Как пишет ESPN, в «Ман Юнайтед» довольны тем, что Алехандро ушел от возможного конфликта с тен Хагом. Несмотря на это, Эрик планирует разобраться в этой ситуации и собирается уделить внимание действиям вингера.
Напомним, что у тен Хага уже были сложности с некоторыми игроками команды в этом сезоне – например, с Маркусом Рэшфордом, которого в январе наказали за поход в ночной клуб, и Джейдоном Санчо, который обвинил тен Хага во лжи по поводу причин своего отсутствия в составе. После этого Санчо отказался извиняться и четыре месяца тренировался отдельно от команды, а в январе ушел в «Боруссию».
До этого тренер конфликтовал с Криштиану Роналду.
я бы вообще усадил Рэшфорда на лавку, играя Амадом и Гарначо всю 2-ю половину сезона.
кстати, в этом, возможно, и причина конфликта с Санчо, потому что Рэшфорд играет всегда, а все остальные - как придется.
это и бразила касается, который вроде набрал неплохую форму в последних играх, но отыграл 1 полный матч, за последние пару месяцев..
Отговорки на пресс-конференциях уже порядком утомили.