Тен Хаг о борьбе «МЮ» за топ-4: «Ничьей с «Борнмутом» недостаточно. Правда в том, что мы и не заслуживали большего»
Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в топ-4 АПЛ.
В субботу манкунианцы сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и после 32 матчей занимают в таблице 7-е место.
«Мы знаем, что этого [ничьей] недостаточно. Когда подходишь к завершающей стадии сезона, этого недостаточно.
Правда в том, что сегодня мы и не заслуживали большего. Мы должны выступать лучше, контролировать игру, забивать голы и не упускать так много моментов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Еще один провал «МЮ»: были хуже «Борнмута». Повезло, что 2:2
Гарначо куплен за деньги, он не воспитанник академии, он в любом случае должен был получить свое время. В чем тут заслуга хага? Разве только в том, что он с Санчо разругался лол
Есть 2 выпускника академии Сити Санчо и Фоден. Один молчал и пахал, второй поймал звезду в раннем возрасте. Результат все прекрасно видят.
- В чём же беда, что не идёт игра?
- Бегаем то туда, то сюда, но в итоге ни шиша.
- Загвоздка в том, что играем в Голландский футбол!
- Забили 4, пропустили 5, и вот опять, снова гол!
Абдулин ай-да!?
Не уж за то, тебе отвалили,
Что ложь сладка, а правда горька?
Я бы еще понял, если бы Гарначо был первым кто взбрыкнул. Но какой это по счету кейс у хага? Четвертый? Пятый? Не может наверное быть вся команда плохой. Лишь один тренер хороший, нетоксичный, никогда не перекладывающий вину на игроков и в носках правильного цвета