Тен Хаг о борьбе «МЮ» за топ-4: «Ничьей с «Борнмутом» недостаточно. Правда в том, что мы и не заслуживали большего»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в топ-4 АПЛ.

В субботу манкунианцы сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2) и после 32 матчей занимают в таблице 7-е место.

«Мы знаем, что этого [ничьей] недостаточно. Когда подходишь к завершающей стадии сезона, этого недостаточно.

Правда в том, что сегодня мы и не заслуживали большего. Мы должны выступать лучше, контролировать игру, забивать голы и не упускать так много моментов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Еще один провал «МЮ»: были хуже «Борнмута». Повезло, что 2:2

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Давай по честнаку, вы вообще не одной ничьей не заслужили, Брентфорд обязан был ваз громить, Ливерпуль тоже, но имеем, что имеем.
+6
-4
+2
Ответ олдовый манк
Игроки уже открыто выражают недовольство в соцсетях это Гарначо и Амад.....раздевалка потеряна, дни Хага в МЮ сочтены
Ну вот Гарначо то ему благодарен должен быть. При другом тренере ему бы шанс не дали и сидел бы лавочку грел спокойно. А тут благодаря лени Решфорда получил шанс, сыграл сильно несколько игр и уже эго появилось.
+4
-2
+2
Защеканы seven Хаага активизировались)))всех минусуют.Ну не долго осталось.
+3
-2
+1
Какая ж бесячая манера середняков вырывать очки с лидерами... Вот взять хотя бы прошлую игру мю.
+1
0
+1
Ливерпулю насолил сезон для тебя успешный, да в целом для МЮ
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Ну вот Гарначо то ему благодарен должен быть. При другом тренере ему бы шанс не дали и сидел бы лавочку грел спокойно. А тут благодаря лени Решфорда получил шанс, сыграл сильно несколько игр и уже эго появилось.
Лень Рэшфорда продолжает оставаться на поле во втором тайме, в то время как Гарначо меняют. Тебе не кажется что в твоей логике есть какой-то изъян?

Гарначо куплен за деньги, он не воспитанник академии, он в любом случае должен был получить свое время. В чем тут заслуга хага? Разве только в том, что он с Санчо разругался лол
+3
-2
+1
Ответ deadjoker
Ну вот Гарначо то ему благодарен должен быть. При другом тренере ему бы шанс не дали и сидел бы лавочку грел спокойно. А тут благодаря лени Решфорда получил шанс, сыграл сильно несколько игр и уже эго появилось.
Вам то откуда знать, вы видимо в футболе дилетант
+1
0
+1
Ответ Today I feel Qatari
Лень Рэшфорда продолжает оставаться на поле во втором тайме, в то время как Гарначо меняют. Тебе не кажется что в твоей логике есть какой-то изъян? Гарначо куплен за деньги, он не воспитанник академии, он в любом случае должен был получить свое время. В чем тут заслуга хага? Разве только в том, что он с Санчо разругался лол
Безотносительно ситуации. Например почему-то Холланд не позволяет себе публично выражать недовольство заменой, а Гарначо позволяет.
Есть 2 выпускника академии Сити Санчо и Фоден. Один молчал и пахал, второй поймал звезду в раннем возрасте. Результат все прекрасно видят.
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Ну вот Гарначо то ему благодарен должен быть. При другом тренере ему бы шанс не дали и сидел бы лавочку грел спокойно. А тут благодаря лени Решфорда получил шанс, сыграл сильно несколько игр и уже эго появилось.
Он показательно меняет Гарначо в перерыве, а мёртвого депутата оставляет
+1
0
+1
А что нет так, с Тен Хагом.

- В чём же беда, что не идёт игра?
- Бегаем то туда, то сюда, но в итоге ни шиша.
- Загвоздка в том, что играем в Голландский футбол!
- Забили 4, пропустили 5, и вот опять, снова гол!
+3
-3
0
дайте Эрику поработать
0
0
0
Ответ Айвaр Абдулин
Эрик, до свидания!
За что тебя то, за минусовали,
Абдулин ай-да!?
Не уж за то, тебе отвалили,
Что ложь сладка, а правда горька?
0
0
0
Ответ deadjoker
Безотносительно ситуации. Например почему-то Холланд не позволяет себе публично выражать недовольство заменой, а Гарначо позволяет. Есть 2 выпускника академии Сити Санчо и Фоден. Один молчал и пахал, второй поймал звезду в раннем возрасте. Результат все прекрасно видят.
Один играет в четвертьфинале ЛЧ и второй играет в четвертьфинале ЛЧ. Ты про этот результат лол?

Я бы еще понял, если бы Гарначо был первым кто взбрыкнул. Но какой это по счету кейс у хага? Четвертый? Пятый? Не может наверное быть вся команда плохой. Лишь один тренер хороший, нетоксичный, никогда не перекладывающий вину на игроков и в носках правильного цвета
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий