Тен Хаг о борьбе «МЮ» за топ-4: «Ничьей с «Борнмутом» недостаточно. Правда в том, что мы и не заслуживали большего»

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в топ-4 АПЛ.

В субботу манкунианцы сыграли вничью с « » (2:2) и после 32 матчей занимают в таблице 7-е место.

«Мы знаем, что этого [ничьей] недостаточно. Когда подходишь к завершающей стадии сезона, этого недостаточно.

Правда в том, что сегодня мы и не заслуживали большего. Мы должны выступать лучше, контролировать игру, забивать голы и не упускать так много моментов», – сказал главный тренер « ».

Еще один провал «МЮ»: были хуже «Борнмута». Повезло, что 2:2