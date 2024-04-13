Тен Хаг ушел с пресс-конференции после вопроса о том, что «МЮ» может занять свое самое низкое место в АПЛ: «Не комментирую, сейчас это неважно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не захотел отвечать на вопрос о возможном падении «МЮ» в таблице.

В конце пресс-конференции после ничьей с «Борнмутом» (2:2) главный тренер «Манчестер Юнайтед» уже, по всей видимости, собирался вставать и уходить, когда к нему обратился журналист.

– Вы сейчас на седьмом месте. Если опуститесь ниже, это будет худший результат «МЮ» в истории Премьер-лиги. Думаете, вы закончите выше?

– Я не буду комментировать этот вопрос. Сейчас это неважно, – сказал нидерландец, поднимаясь с места и покидая помещение.

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36 комментариев
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интересно, кто кого, Абаскаль или Тен Хаг
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+26
Пошел контракт продлевать🤣
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🤡
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Сульшер сейчас выглядит стратегом на его фоне. Поразительно, что его не увольняют прямо сейчас
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Конечно не важно.
Скажите, пожалуйста, для чего он вставал в позу в ситуациях с Санчо, Де Хея и Роналду, если по итогу просто забил на все и просто ходит па работу потому что контракт обязывает.
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+7
«Ребят, вы издеваетесь? Я даю вам способ заработать, а вы даже не пользуетесь» (с) Эрикяз Тенхагбудинов
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Создается впечатление что даже лысый из Бразерс не хуже ТХ в МЮ справился бы.
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+6
Ответ Инсаф Галиуллинн
Как эта пародия на топ тренера попала в такой клуб как Манчестер Юнайтед?Руководство дьяволов провал Мойеса, сверкнувшего в стане ирисок видимо не направил на верное русло, хотя какое там русло, если у МЮ за почти 11 лет после ухода сэра Алекса не было ни одного успешного топ трансфера и ни одного тренера, успешно проработавшим хотя бы 3 года, касаемо трансферов так вообще одни дорогие провалы, какой Марсьяль за 60?Какой Антони за 100?Это если и игроки уровня такой великой команды как Манчестер Юнайтед, то Манчестер Юнайтед Б, и то не факт.
Ну с «ни одного успешного топ трансфера» вы погорячились

Если бы не покупка Бруну МЮ сейчас бы болтался во второй половине таблицы
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Как эта пародия на топ тренера попала в такой клуб как Манчестер Юнайтед?Руководство дьяволов провал Мойеса, сверкнувшего в стане ирисок видимо не направил на верное русло, хотя какое там русло, если у МЮ за почти 11 лет после ухода сэра Алекса не было ни одного успешного топ трансфера и ни одного тренера, успешно проработавшим хотя бы 3 года, касаемо трансферов так вообще одни дорогие провалы, какой Марсьяль за 60?Какой Антони за 100?Это если и игроки уровня такой великой команды как Манчестер Юнайтед, то Манчестер Юнайтед Б, и то не факт.
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МЮ свою миссию уже виполнил в этом сезоне и Тен Хаг тоже - они максимально помешали Ливерпулю в чемпионской гонке.Дальше с них все взятки-гладки....
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Ну так крыть нечем. Это же классика инфоцыганства, когда задаёшь им вопросы с голыми фактами и цифрами, то сразу сливаются. А пока этого нет, то можно заливать про доминирование и то что рекордное количество ударов по своим воротам это всё ерунда.
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Поставили вопросом в тупик инфоцыганка. К следующей прессухе придумает ответ.
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Ответ zzakichh
какую позу? Де Хея потерял в форме и стал посредственным для апл вратарем, а про рона и так все всем известно
согласен считаю надо еще дать шанс тен хангу, чтобы мю в чемпионшипе боролся за чемпионство
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Ломки по ходу начались
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Это все потому что тен хагу не купили голландцев. Надо срочно летом закупить их у Аякса.
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Что тогда важно?
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Какая разница какое место они займут в чемпионате? Место 7-ое или 9-ое для АПЛ почти равнозначно, ну не попадут в какую-нибудь лигу конференций - это десятка мультов евро, + несколько дестяков лямов фунтов недополученного бабла от АПЛ - все) Переживут.
Гораздо важнее, что они своим соперникам - Ливерпулю подпортили гонку за титул с двумя ничьями и -4-мя очками для мерсисайдцев.
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Ответ QWertY
Никто никому не мешал, просто у Ливера, в отличие от Сити, Фулхэма и того же Борнмута кишка тонка дожать кризисный клуб. МЮ играл убого против Ливера? Играл. Там не было выпрыгивание из штанов, нужно было моменты реализовывать
Да не играл он убого...
Да согласен Ливерпуль сам не реализовал моменты,но особенно в первой игре МЮ стеной встал на Энфилде....
Так что месть за 7-0 удалась.
эти 4 очка сейчас были бы не лишними Ливерпулю).
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Ответ Великолепный Пеп
Ну с «ни одного успешного топ трансфера» вы погорячились Если бы не покупка Бруну МЮ сейчас бы болтался во второй половине таблицы
А как же провалы Мхитаряна, Погба и Лукаку?Между прочим за этих 3 было заплачено почти 230 млн, а кто из них хотя бы год стабильно отыграл?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А как же провалы Мхитаряна, Погба и Лукаку?Между прочим за этих 3 было заплачено почти 230 млн, а кто из них хотя бы год стабильно отыграл?
Так я не говорю что МЮ стабильно или хотя бы периодически делает качественные трансферы, я говорю что один единственный раз они все таки попали :)
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А что, простите сэр, важно тогда?
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Комрады, почему когда мяч рикошетит в руку игрока от другой части тела, то это не пенальти, а если рикошетит в руку от своего партнера по команде, то это пенальти? Задался таким вопросом, как-то нелогично по-моему
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В ЛК хотя бы пробьется. Всё успех.
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Не пишите это неэстетичное нидерландец вместо голландца плз
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Хитрый лис этот шарлотан:) Ни в ЛЧ, ни в ЛЕ вы не попадаете- сейчас это не важно…
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Ответ Кармоид
Извините, травка
Какая разница какое место, если в ЛЧ не попадаешь и не вылетаешь.
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Ответ Jan Paskel
интересно, кто кого, Абаскаль или Тен Хаг
Они идеально бы сработались
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Ответ QWertY
Никто никому не мешал, просто у Ливера, в отличие от Сити, Фулхэма и того же Борнмута кишка тонка дожать кризисный клуб. МЮ играл убого против Ливера? Играл. Там не было выпрыгивание из штанов, нужно было моменты реализовывать
Дальше МЮ может и не играть))))
Сезон удался).
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Обычно капитан последним покидает тонущий корабль, В данном случае тренер общий капитан. трус!
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Ответ Великолепный Пеп
Так я не говорю что МЮ стабильно или хотя бы периодически делает качественные трансферы, я говорю что один единственный раз они все таки попали :)
А я хотел лишь вам донести, то что даже 1 успешный трансфер в лице Бруну не перекроет все остальные трансферные пролёты МЮ и уж точно никак не оправдает потраченные на них средства, а ведь это не говоря ещё о Ди Марии купленном за 75 млн, или Санчо купленном за 120, а что по тренерам кстати?Там ещё большая дыра, Мойеса уволили не дав доработать ему и 1 сезона, Ван Гала сняли после 2, Жозе походу отвратительной игры в 3, Сульшера по той же причине по ходу 3, но вот его жаль, при нём хоть что то интересное МЮ показывал, а не унылую игру от обороны как это было при Жозе.
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