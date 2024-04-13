Тен Хаг ушел с пресс-конференции после вопроса о том, что «МЮ» может занять свое самое низкое место в АПЛ: «Не комментирую, сейчас это неважно»
Эрик тен Хаг не захотел отвечать на вопрос о возможном падении «МЮ» в таблице.
В конце пресс-конференции после ничьей с «Борнмутом» (2:2) главный тренер «Манчестер Юнайтед» уже, по всей видимости, собирался вставать и уходить, когда к нему обратился журналист.
– Вы сейчас на седьмом месте. Если опуститесь ниже, это будет худший результат «МЮ» в истории Премьер-лиги. Думаете, вы закончите выше?
– Я не буду комментировать этот вопрос. Сейчас это неважно, – сказал нидерландец, поднимаясь с места и покидая помещение.
Скажите, пожалуйста, для чего он вставал в позу в ситуациях с Санчо, Де Хея и Роналду, если по итогу просто забил на все и просто ходит па работу потому что контракт обязывает.
Если бы не покупка Бруну МЮ сейчас бы болтался во второй половине таблицы
Гораздо важнее, что они своим соперникам - Ливерпулю подпортили гонку за титул с двумя ничьями и -4-мя очками для мерсисайдцев.
Да согласен Ливерпуль сам не реализовал моменты,но особенно в первой игре МЮ стеной встал на Энфилде....
Так что месть за 7-0 удалась.
эти 4 очка сейчас были бы не лишними Ливерпулю).
Сезон удался).