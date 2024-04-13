Тен Хаг ушел с пресс-конференции после вопроса о том, что «МЮ» может занять свое самое низкое место в АПЛ: «Не комментирую, сейчас это неважно»

Эрик тен Хаг не захотел отвечать на вопрос о возможном падении «МЮ» в таблице.

В конце пресс-конференции после ничьей с « » (2:2) главный тренер « » уже, по всей видимости, собирался вставать и уходить, когда к нему обратился журналист.

– Вы сейчас на седьмом месте. Если опуститесь ниже, это будет худший результат «МЮ» в истории Премьер-лиги. Думаете, вы закончите выше?

– Я не буду комментировать этот вопрос. Сейчас это неважно, – сказал нидерландец, поднимаясь с места и покидая помещение.