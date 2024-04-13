Тен Хаг о 2:2 с «Борнмутом»: «Знаем, что должны побеждать. «МЮ» потерял слишком много очков в последних матчах. В наши ворота назначили 3 спорных пенальти за 4 игры»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Харри Магуайр Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг огорчен тем, что «Манчестер Юнайтед» теряет очки.

«Мы знаем, что должны побеждать. Мы хотим бороться за верхние строчки.

Вы видели матч. В первом тайме у нас были проблемы, Магуайр столкнулся со сложностями, но сумел их преодолеть, потому что мы в нем нуждались.

Второй тайм был намного лучше. Радует, что мы дважды сумели отыграться. Командный дух на высоте. К концу игры мы могли бы действовать более собранно и спокойно, могли бы реализовать больше моментов. Соперник мучился, потому что потратил много сил в первой половине. У него оставалось много брешей, но мы ими не воспользовались.

Бруну дважды забил, действовал очень креативно. Он действительно придает силы команде. Он ведет себя как капитан, привнося энергию, и мы этому очень рады. Мы все разочарованы, но он выражает это чувство. Мы должны побеждать, но потеряли слишком много ненужных очков в последних играх.

Пенальти в конце игры точно не было. В наши ворота назначали одиннадцатиметровые трижды за последние четыре матча, и все они были спорными. Хотя и наш пенальти сегодня был спорным», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничьей с «Борнмутом» (2:2).

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53 комментария
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Я просто напоминаю, что 7Хаг стал популярен благодаря выступлению его Аякса в ЛЧ
Это тот самый Аякс, который умудрился проиграть ТОТТЕНХЕМУ с 2:0)))))
+22
-4
+18
Ответ Олег Лисицын
Также это тот самый Аякс, который разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу
Ну все, вызываем Гончаренко в МЮ
+10
-2
+8
Это он про левый пеналь в ворота Борнмута?
+4
-1
+3
Ответ Кармоид
Я просто напоминаю, что 7Хаг стал популярен благодаря выступлению его Аякса в ЛЧ Это тот самый Аякс, который умудрился проиграть ТОТТЕНХЕМУ с 2:0)))))
Также это тот самый Аякс, который разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу
+7
-4
+3
Мне, кажется, им надо махнуться с Абаскалям - один в Спартак, другой в МЮ. Стоп.... так ничего не изменится)))
+3
0
+3
Это уже давно невозможно терпеть...
+3
0
+3
«Радует, что мы дважды сумели отыграться. Командный дух на высоте». А то, что МЮ при равном счете сидел в обороне и отбивался, это признак какого командного духа?
+3
0
+3
Ох уж этот лысый доминатор
+3
0
+3
Как у него это получается? давать такие вью
+2
0
+2
Просто уйди
+3
-1
+2
В последних матчах?) В остальных все нормально было?) Особенно дома) 50 процентов матчей проиграно дома. Он курит что-тл
+2
0
+2
Так не было пенальти же сегодня - Борнмут не пробивал
+2
0
+2
7Хаг-бла-блашник.
+2
0
+2
Ответ Юрий Успенский
Ох уж этот лысый доминатор
Лысминатор
+2
0
+2
Ответ AlmazOmar
«Радует, что мы дважды сумели отыграться. Командный дух на высоте». А то, что МЮ при равном счете сидел в обороне и отбивался, это признак какого командного духа?
Это дисциплинированная игра в обороне и доминирование через монолитную защиту, которая вселяет ужас в сердца соперника, который разбивается об этот монолит, как волны о скалы.

Правда есть одно НО... Игра МЮ в обороне - это не "монолит", это самый обычный андердоговый автобус, который иногда "протекает".
+2
0
+2
Ответ Кармоид
Я просто напоминаю, что 7Хаг стал популярен благодаря выступлению его Аякса в ЛЧ Это тот самый Аякс, который умудрился проиграть ТОТТЕНХЕМУ с 2:0)))))
Стоит признать, что тот матч Тоттенхэм во многом выиграл благодаря перфомансу Лукаса Моуры, который в том матче творил чудеса. Ну и тот Аякс был достаточно сильной командой, они имели большие шансы на финал, но Лукас Моура решил итог того полуфинала.
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Увольнения тен Хага и Абаскаля были бы замечательным сюрпризом в этот вечер.
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МЮ набирает наоборот слишком много очков для такой нулевой-слабой игры и идет в таблице слишком высоко для такой слабой-нулевой игры. То, что тут удалось ничейку в гостях зацепить - это еще одно "халявное" очко, которое позволяет МЮ уверенно держаться в топ-8. А так, без такого "лака", можно было бы и на 10-11 местах тусить с Брайтоном на пару, никто бы не удивился.
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Парадокс в том, что юнайтед опять был обыгран, но взял очки. Какой то поразительный фарт.
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Все в порядке, что вы паритесь. Искренне Ваш Эрик Тен Хаг.
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Ответ Кармоид
Ну все, вызываем Гончаренко в МЮ
Ну когда Гончаренко доведёт свой клуб до 1/2 лч, а не вылетит из группы с 4ого места, то можно и вызвать на ОТ)
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Прикиньте, есть люди, которые болеют за спартак и МЮ одновременно. Жаль их
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Эго комментарии это отдельный вид искусства
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Каков шарлатан
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Мы что живем в разных вселенных?? Иначе как обьяснить, что мы видим разные матчи!!!
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ну хоть признал, что их пенальти спорным был
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Как думаете, кого назначат на его место?
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по воротам МЮ нанесли сегодня всего 20 ударов - это прогресс
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Продлите контракт с ним на 5 лет🤣
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Ответ Иван Шуткин
В последних матчах?) В остальных все нормально было?) Особенно дома) 50 процентов матчей проиграно дома. Он курит что-тл
Да
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