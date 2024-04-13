Тен Хаг о 2:2 с «Борнмутом»: «Знаем, что должны побеждать. «МЮ» потерял слишком много очков в последних матчах. В наши ворота назначили 3 спорных пенальти за 4 игры»
Эрик тен Хаг огорчен тем, что «Манчестер Юнайтед» теряет очки.
«Мы знаем, что должны побеждать. Мы хотим бороться за верхние строчки.
Вы видели матч. В первом тайме у нас были проблемы, Магуайр столкнулся со сложностями, но сумел их преодолеть, потому что мы в нем нуждались.
Второй тайм был намного лучше. Радует, что мы дважды сумели отыграться. Командный дух на высоте. К концу игры мы могли бы действовать более собранно и спокойно, могли бы реализовать больше моментов. Соперник мучился, потому что потратил много сил в первой половине. У него оставалось много брешей, но мы ими не воспользовались.
Бруну дважды забил, действовал очень креативно. Он действительно придает силы команде. Он ведет себя как капитан, привнося энергию, и мы этому очень рады. Мы все разочарованы, но он выражает это чувство. Мы должны побеждать, но потеряли слишком много ненужных очков в последних играх.
Пенальти в конце игры точно не было. В наши ворота назначали одиннадцатиметровые трижды за последние четыре матча, и все они были спорными. Хотя и наш пенальти сегодня был спорным», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничьей с «Борнмутом» (2:2).
Это тот самый Аякс, который умудрился проиграть ТОТТЕНХЕМУ с 2:0)))))
Правда есть одно НО... Игра МЮ в обороне - это не "монолит", это самый обычный андердоговый автобус, который иногда "протекает".