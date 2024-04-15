Антони не сыграл с «Борнмутом» из-за травмы, полученной на тренировке. В «МЮ» отрицают конфликт вингера с тен Хагом (ESPN)

В «МЮ» опровергли информацию о конфликте Антони с Эриком тен Хагом.

Вингер « » не вошел в заявку на субботний матч против « » (2:2). Ранее появлялась информация, что Эрик тен Хаг исключил Антони из состава из-за его недовольства игровым временем.

Как сообщает ESPN, в клубе огорчены слухами о разногласиях и тен . Отсутствие бразильца в заявке на матч с «Борнмутом» объясняется повреждением, полученным на тренировке в пятницу.

Характер и степень повреждения остаются неизвестными, однако ожидается, что Антони успеет восстановиться к матчу Кубка Англии против «Ковентри» в это воскресенье.