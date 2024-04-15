Антони не сыграл с «Борнмутом» из-за травмы, полученной на тренировке. В «МЮ» отрицают конфликт вингера с тен Хагом (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Борнмут Эрик тен Хаг Антони Здоровье Футбол

В «МЮ» опровергли информацию о конфликте Антони с Эриком тен Хагом.

Вингер «Манчестер Юнайтед» не вошел в заявку на субботний матч АПЛ против «Борнмута» (2:2). Ранее появлялась информация, что Эрик тен Хаг исключил Антони из состава из-за его недовольства игровым временем.

Как сообщает ESPN, в клубе огорчены слухами о разногласиях Антони и тен Хага. Отсутствие бразильца в заявке на матч с «Борнмутом» объясняется повреждением, полученным на тренировке в пятницу.

Характер и степень повреждения остаются неизвестными, однако ожидается, что Антони успеет восстановиться к матчу Кубка Англии против «Ковентри» в это воскресенье.

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12 комментариев
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Легенде Маню не обязательно играть, достаточно на тренировке мячом почеканить.
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Гарначо всю неделю не тренировался из-за небольшого повреждения. Вернулся только в последний день перед игрой. Тен хаг объявляет состав и вместо находящегося в хорошей форме Антони ставит Гарначо. Антони психует и уходит с тренировки. В итоге непопадает в заявку на матч.В матче неготовый Гарначо играет только тайм, Тен Хаг меняет его, и Гарначо ставит гневные смайлики в соц сетях. Тех Хаг гений мотивации. Занавес!
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+4
Ответ molly
Гарначо всю неделю не тренировался из-за небольшого повреждения. Вернулся только в последний день перед игрой. Тен хаг объявляет состав и вместо находящегося в хорошей форме Антони ставит Гарначо. Антони психует и уходит с тренировки. В итоге непопадает в заявку на матч.В матче неготовый Гарначо играет только тайм, Тен Хаг меняет его, и Гарначо ставит гневные смайлики в соц сетях. Тех Хаг гений мотивации. Занавес!
погоди, щас придёт Лавинка и закидает тебя статой, где МЮ лучший по предобводкам.
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Ну да, конечно, мы так и поверили
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Хагу нужны новые жертвы, так скоро он один останется))
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Это уже не МЮ.. Это физкульт кружок -«Прыгай мячик»..
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Он уже и со своими друзьями с аякса гавкается
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когда уже это кончится...
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Ответ Roman
Антони самый сильный вингер Маню со времен молодого Роналду
возможно
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Ответ Roman
Антони самый сильный вингер Маню со времен молодого Роналду
А как же Бебе, Обертан и Янузай?
+1
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Ответ Answer1
А как же Бебе, Обертан и Янузай?
Янузай был норм вначале
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