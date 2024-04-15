Роналду назвал незаслуженным свое удаление в матче с «Аль-Хилалем». Он ткнул локтем в лицо сопернику и замахнулся кулаком на арбитра

Криштиану Роналду считает свое удаление в матче с «Аль-Хилалем» незаслуженным.

Напомним, « » победил « » (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью.

В протоколе игры судья Мохаммед Аль-Хувайш написал, что Роналду допустил «агрессивное» поведение, ударив соперника локтем с применением «чрезмерной силы». Сообщалось, что футболисту может грозить дисквалификация на 2 матча.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии попросил, чтобы Криштиану объяснил свои действия. Футболист предоставил объяснения в письменной форме.

Как сообщает O Jogo со ссылкой на Arriyadiyah, Роналду заявил, что «красная карточка не была заслуженной» и что его поведение «не должно считаться постыдным». Португалец отметил, что хотел как можно быстрее вернуть мяч в игру.

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬