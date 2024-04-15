Роналду назвал незаслуженным свое удаление в матче с «Аль-Хилалем». Он ткнул локтем в лицо сопернику и замахнулся кулаком на арбитра

Теги Криштиану Роналду дисквалификации судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает свое удаление в матче с «Аль-Хилалем» незаслуженным.

Напомним, «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью. 

В протоколе игры судья Мохаммед Аль-Хувайш написал, что Роналду допустил «агрессивное» поведение, ударив соперника локтем с применением «чрезмерной силы». Сообщалось, что футболисту может грозить дисквалификация на 2 матча. 

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии попросил, чтобы Криштиану объяснил свои действия. Футболист предоставил объяснения в письменной форме. 

Как сообщает O Jogo со ссылкой на Arriyadiyah, Роналду заявил, что «красная карточка не была заслуженной» и что его поведение «не должно считаться постыдным». Португалец отметил, что хотел как можно быстрее вернуть мяч в игру. 

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬

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38 комментариев
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Просто судья замахнулся лицом на его кулачок.
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Так то прав. В Реале удары локтем судьи не воспринимали всерьез, вот Кришти думал, что и в СА такие правила
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Не надо дисквалификацию,иначе его армия полуботов,потом будет с пеной у рта доказывать что - Чемп СА был проигран именно ☝🏼из-за этой дисквы
Многие клубникофилы уже переобуваются,мол 🍓 приехал не за трофеями,а про пиарить СА 🇸🇦
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-2
+20
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Вот так?

https://m.youtube.com/shorts/KYmnwR-bipk
+16
-2
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
этот тот, который пешком ЧМ выиграл и отправил криша в депрессию , из которой португальский бедолага уже 2 года выйти не может ? действительно, это было шикарное удушение
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Ответ Антон Фалафель
Просто судья замахнулся лицом на его кулачок.
Та не! Просто в Саудовской Аравии жарко, а Криш обмахивал лица соперника и судьи, чтоб создать им прохладу. Благороднейший поступок, между прочим! Просто не рассчитал немного...
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+7
Рафик полностью нэуиновен
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+5
Ответ leon01
Никого не убил вроде, чего шум то подняли??🤔
..когда убьют- тогда и приходите..
+6
-1
+5
— "За чей-то барахловый браслет мне под расстрельную статью?
— А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? (с)
+5
-3
+2
Этот Португалец7 уже давно находится в Аль-Наср в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, и даже по средней оценке за матч в чемпионате Саудовской Аравии не лучший, а его команда опять отстаёт от лидера на много очков. Ха-ха-ха)
+6
-4
+2
Вот и отрицание, скоро будет принятие
+2
0
+2
Ответ Chistian Jadson
Тот эпизод на красную не тянул !!!
🤦 выздоравливай
+1
-1
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Ответ Men77
Вот так? https://m.youtube.com/shorts/KYmnwR-bipk
Только этому Кринжу7 за этот удушающий приём даже жёлтую карточку не показали. Ха-ха-ха)
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Ответ Антон Фалафель
Просто судья замахнулся лицом на его кулачок.
Да каким лицом, Криш разумеется замахивался со спины, посмотрите видео
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Даже жалко его. Ну зачем так позориться в его возрасте?
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Жаль, что с возрастом поплыл эмоционально и портит свой имидж такими выходками
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Роналдо из Ростова?
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Всего-то хотел муху от судьи отогнать.
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Все что нужно знать о Рональду . Один из лучших игроков мира превратился в пиар акцию . Жаль .
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