Роналду назвал незаслуженным свое удаление в матче с «Аль-Хилалем». Он ткнул локтем в лицо сопернику и замахнулся кулаком на арбитра
Криштиану Роналду считает свое удаление в матче с «Аль-Хилалем» незаслуженным.
Напомним, «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью.
В протоколе игры судья Мохаммед Аль-Хувайш написал, что Роналду допустил «агрессивное» поведение, ударив соперника локтем с применением «чрезмерной силы». Сообщалось, что футболисту может грозить дисквалификация на 2 матча.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии попросил, чтобы Криштиану объяснил свои действия. Футболист предоставил объяснения в письменной форме.
Как сообщает O Jogo со ссылкой на Arriyadiyah, Роналду заявил, что «красная карточка не была заслуженной» и что его поведение «не должно считаться постыдным». Португалец отметил, что хотел как можно быстрее вернуть мяч в игру.
Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬
Многие клубникофилы уже переобуваются,мол 🍓 приехал не за трофеями,а про пиарить СА 🇸🇦
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— А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? (с)