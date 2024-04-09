Роналду могут отстранить на 2 матча после удаления. Судья написал в протоколе, что он повел себя «агрессивно» и ударил соперника локтем «с чрезмерной силой»

Криштиану Роналду могут дисквалифицировать минимум на 2 матча после удаления.

Роналду получил красную карточку во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между « » и « » (1:2).

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

В протоколе игры судья Мохаммед Аль-Хувайш написал, что Роналду допустил «агрессивное» поведение, ударив соперника локтем с применением «чрезмерной силы», сообщает Al Riyadiya.

По правилам Федерации футбола Саудовской Аравии, игрока, допустившего агрессивное поведение, отстраняют на два матча и штрафуют на 20 тысяч риалов.