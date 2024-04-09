Роналду могут отстранить на 2 матча после удаления. Судья написал в протоколе, что он повел себя «агрессивно» и ударил соперника локтем «с чрезмерной силой»
Криштиану Роналду могут дисквалифицировать минимум на 2 матча после удаления.
Роналду получил красную карточку во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (1:2).
Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.
В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.
В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.
В протоколе игры судья Мохаммед Аль-Хувайш написал, что Роналду допустил «агрессивное» поведение, ударив соперника локтем с применением «чрезмерной силы», сообщает Al Riyadiya.
По правилам Федерации футбола Саудовской Аравии, игрока, допустившего агрессивное поведение, отстраняют на два матча и штрафуют на 20 тысяч риалов.
Теперь по поводу их последнего аргумента - лучший бомбардир в истории: он может хоть до 50-ти лет играть и забивать в третьесортных чемпионатах, тем самым тешить своих фанатов и самого себя, ведь он на самом деле все прекрасно понимает, лучше каждого из вас, кроме голов ему больше нечего противопоставить Месси. Но голы вне Топ-5 чемпионатов не имеют ценности, на той же премии Золотая Бутса эти голы считаются по другим коэффициентам, ни для кого они не имеют значения. Их функция проста, это «спасательный круг» (если аналогия с утопающими, использующаяся ранее была понятна), звание лучшего бомбардира в истории футбола, звучит же круто.
Теперь о серьезном, за ЕВРОПЕЙСКИЕ клубы:
701 гол/201 ассист (902 г/а) Роналду.
704 голов/303 ассиста (1007 г/а) Месси.
У Роналду 949 матчей, у Месси 853. У Криша на 96 матчей больше. Время на результативное действие у Роналду 86 мин, у Месси 70 мин. С этим разобрались, думаю вопросов нет, не поймут только альтернативно одаренные.
С Лигой Чемпионов аналогично:
140 голов/41 ассист (181 г/а) Роналду.
129 голов/40 ассистов (169 г/а) Месси.
У Роналду 183 матча, у Месси 163. Разница в матчах 20, по голам 11, по ассистам 1. Время на результативное действие у Роналду 88 мин, у Месси 80 мин.
На целых 11 голов и 1 ассист больше чем у «великого плеймейкера Месси» с форой в 20 матчей. Самим не смешно? Вы же сами принижаете своего кумира, используя это как единственное превосходство против Месси. Настолько же абсурдно как приводить в аргумент, что Роналду лучше играет головой, выше прыгает и бьет через себя из-за своих антропометрических данных.
Не расстраивайтесь, это жизнь, каждый из нас в ней когда-то разочаровывался и принимал истину несмотря на боль, но были и те, кто продолжал жить в иллюзии, в своем выдуманном мире, чтобы не калечить и без того пошатанную психику.
Никто не отменяет заслуги Криштиану, он великий игрок, который составлял серьезную конкуренцию Месси, сейчас оба на пенсии, давайте просто пожелаем им удачи на предстоящих международных турнирах✊🏻
Теперь такое впечатление, что стал больной на всю голову.
Какой жалкий конец карьеры...
Уходить из спорта надо вовремя.