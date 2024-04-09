Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш об удалении Роналду: «Для него естественно терять голову, когда он проигрывает»

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Жорже Жезуш Али Аль-Булайхи Футбол

Тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш высказался об удалении Криштиану Роналду.

Роналду удалили во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (1:2).

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

«Роналду – один из самых важных игроков в мире и пример для многих. Но в ходе карьеры он не привык проигрывать, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает. Также Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах», – заявил Жезуш.

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬

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16 комментариев
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А после ЧМ 2022 он окончательно потерял голову...
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Поведение подростка.
Человек, за свои почти сорок лет, умишка не поднабрался.
Да и внешние раздражители его конечно добили - это Месси, ЧМ, 8 ЗМ.
Дата 18.12.2022 бесследно ни для кого не прошла.
Одни плакали от счастья, другие от горя.
А кто то просто потерял рассудок)
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Еще у судью хотел ударить, совсем отбитый.
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Всё таки смог сдержаться и не ударить судью.
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Не за чемпионат саудовской аравию , а должен был рвать волосы на ЧМ против марокко.
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криш позор мирового футбола
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Без влияния, денег и карманых судей переса дутый пу⁶ырь
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Также Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах»

Базу выдал мужик который непосредственно тренировал эту принцессу)
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Голами зарплату окупает. Но хочется же и трофеев. Злит что пока не одного трофея не принес.
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«И это в 39 лет!» - добавил Жезуш
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ещё в розыгрыше остался один трофей. это саудовский кубок чемпионов. там кстати тоже может сыграть с хилялем в финале ( если конечно туда выйдут)))
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Ответ Leon Petov
тренер Монтеррея знает, кто ведёт себя как подросток: «Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднёс кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?»
Не шарф в трусы, но тоже не плохо
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Ответ Leon Petov
тренер Монтеррея знает, кто ведёт себя как подросток: «Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднёс кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?»
Он тренер мексиканского клуба, исполняет то, что скажут мексы.
В Аргентине его уже затравили, он видео с извинениями разослал в аргентинские медиа.
Можешь это на TyC Sports посмотреть.
Касаемо мексов, то у них на генетическом уровне ненависть к Аргентинцам ибо они белые европейцы, потомки мигрантов и живут получше чем остальные в ЮА.
Да и недавний ЧМ и победа Аргентины , причем над мексами тоже, добавила специй)
Надо было видеть слезы и истерику мексиканских медиа когда Монтиель забил победный пенальти.
Даже фанаты роналду так истерично не плакали.
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