Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш об удалении Роналду: «Для него естественно терять голову, когда он проигрывает»
Тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш высказался об удалении Криштиану Роналду.
Роналду удалили во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (1:2).
Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.
В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.
В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.
«Роналду – один из самых важных игроков в мире и пример для многих. Но в ходе карьеры он не привык проигрывать, поэтому для него естественно терять голову, когда он проигрывает. Также Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах», – заявил Жезуш.
Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬
Человек, за свои почти сорок лет, умишка не поднабрался.
Да и внешние раздражители его конечно добили - это Месси, ЧМ, 8 ЗМ.
Дата 18.12.2022 бесследно ни для кого не прошла.
Одни плакали от счастья, другие от горя.
А кто то просто потерял рассудок)
Базу выдал мужик который непосредственно тренировал эту принцессу)
В Аргентине его уже затравили, он видео с извинениями разослал в аргентинские медиа.
Можешь это на TyC Sports посмотреть.
Касаемо мексов, то у них на генетическом уровне ненависть к Аргентинцам ибо они белые европейцы, потомки мигрантов и живут получше чем остальные в ЮА.
Да и недавний ЧМ и победа Аргентины , причем над мексами тоже, добавила специй)
Надо было видеть слезы и истерику мексиканских медиа когда Монтиель забил победный пенальти.
Даже фанаты роналду так истерично не плакали.