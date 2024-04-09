Болельщики кричали «Месси! Месси!», когда Роналду уходил с поля после удаления

Болельщики провоцировали Криштиану Роналду после его удаления.

Роналду получил красную карточку во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между « » и « » (1:2).

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

Когда Роналду уходил в подтрибунное помещение, болельщики начали скандировать «Месси! !»

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬