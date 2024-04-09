Болельщики кричали «Месси! Месси!», когда Роналду уходил с поля после удаления

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси судьи болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Али Аль-Булайхи Футбол

Болельщики провоцировали Криштиану Роналду после его удаления.

Роналду получил красную карточку во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (1:2).

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

Когда Роналду уходил в подтрибунное помещение, болельщики начали скандировать «Месси! Месси

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬

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64 комментария
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Болельщики большие молодцы😁👍
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Роналду кричал Месси Месси, когда уходил с поля.
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Ответ Дима
Новое интервью у Моргана все ближе. Возможно, Рон ждет/ждал большего уважения и другого отношения к себе Но СА просто использует Рона для пиара страны и лиги. 275 млн в год с лихвой восполняют ему эти неприятные минуты.
Бедный Роналду, все вокруг плохие, один он красивый.

Бтв удалять заминусованный коммент и постить его снова плюсуя с других акков это классик sportsru behavior.
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Месси останется в истории как спокойный человек, роналду же останется в истории как психопад, нарцисс, эгоист,любитель яхтсменов.
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Ответ Ложный Латераль
Комментарий скрыт
серьезно?! тогда на спортсе его боготворили.. далеко ходить не надо, можешь открыть ветки аргов после матча с арабами. ты живешь в каком то другом мире! Лео после той игры кто то только не гнобил, особенно на фоне гола Роналду, а этот араб получил все возможные почести со стороны фанов Роналду. фанам Лео тогда было точно не до него, как и Лео тупо никак не среагировал кроме того что что посмеялся над его словами)
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Ответ Ты@Чё
Месси умнее? Спасибо за шутку. С 15 года смотрю футбол, ни ОДНОГО выдающегося матча в его исполнении не видел. Во обще, никогда не понимал как можно фанатеть от кого- то, а уж от Месси тем более. Это какие то проблемы с головой)
С 15 года? Так ты школьник. Сынок, я футболом стал интересоваться, когда Зенит стал чемпионом СССР. Я многое повидал и способен отличить. Просто поверь бате)
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Болельщики ему кричали тогда, когда он совершил свой гнилой поступок, и еще на лежачего игрока специально наступил:) Люди все прекрасно видят, роналду в очередной раз опозорился, своим неадекватным поведением:) Он пришел популяризировать футбол, давать лиге хорошую репутацию, радовать игрой всех болельщиков, а вместо этого люди видят просто псизически нездорового человека, который приехал свое ЧСВ потешить:)) Кринжу плевать на людей, на тех кто приходит посмотреть на него, ему не плевать только на себя:)))
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Ответ Крыс Пол
Черная полоса у Роналду пошла с 22 года. Не удивлюсь, если он наложит на себя руки. Здесь не до шуток.
гуся своего начнёт душить?))
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и я вдогонку, МЕССИ МЕССИ МЕССИ 👏
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Фаны Рона тут как тут. Так вот что я вам скажу друзья мои: Рон крутой, базара нет, но Месси круче! 🤣
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Ответ Ты@Чё
Комментарий скрыт
Он плакал в подтрибунке🤣
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Ответ Крыс Пол
Черная полоса у Роналду пошла с 22 года. Не удивлюсь, если он наложит на себя руки. Здесь не до шуток.
😁)) возможно
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Ответ scorp19
Дефолтные клоуны. Будто его это как-то должно задеть лол.
Будто это не Криш жестикулировал у паха во время кричалок
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Ответ Aryna Lapko
Что, опять?))
это и не прекращялось!
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Ответ Александр Северный
гуся своего начнёт душить?))
думаю да 😁)))+
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Можно и видео было полное под этой новостью выложить.
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Ответ Tristan...
У него от любого имени начинает💥?
скорее от глупой толпы
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Ответ Ты@Чё
Комментарий удален модератором
Криштиану - атлет.. Вообще молодчик в плане имиджа. Да и забивает. Но Месси умнее как футболист. Месси - лучший.
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Ответ Rad0
То, что стадо пытается провоцировать, да ещё и таким жалким способом - очередной показатель его величия. Простых смертных с Месси не сравнивают, а его да.
Это не сравнение)). Это противопоставление. Гения клоуну. Не приветствую такое, Роналду и так плохо, Месси его везде обошел. Но Роналду сам виноват.
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Ответ Ты@Чё
Комментарий скрыт
ты ,че, во обще
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До сих пор у него звон в ушах стоит: Месси, Месси! Проигрывать надо уметь.
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У Криша крыша потекла конкретно
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Криш, конечно, неправ, но и этот Аль-Булайхи - редкостная каналья, второй матерацци🐵
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Причем это были болельщики его команды.
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Ответ scorp19
Он всем хейтерам так показывает, независимо что они извергают. Хоть Мбаппе кричи.
У него от любого имени начинает💥?
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Черная полоса у Роналду пошла с 22 года. Не удивлюсь, если он наложит на себя руки. Здесь не до шуток.
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Ответ scorp19
Дефолтные клоуны. Будто его это как-то должно задеть лол.
Ну судя по предыдущей реакции
Это очень хорошо выводит Роналду из себя
Тому же Месси тоже кричали -Роналду,Роналду
Но аргентинцу было все ровно и фаны соперников поняли что это не работает и перестали
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Ответ Verhovn
Я не разделяю его чувства. Месси!
Комментарий удален модератором
Ответ SergioRamos92
Ну судя по предыдущей реакции Это очень хорошо выводит Роналду из себя Тому же Месси тоже кричали -Роналду,Роналду Но аргентинцу было все ровно и фаны соперников поняли что это не работает и перестали
Это говорит лишь о том что Роналду живой. ему присущи обычные человеческие эмоции. Он лучше ударит кого то в лицо с локтя чем будет делать вид что ты ему приятен. В отличие от Месси, который строит из себя джентльмена, а сам копит копит в себе всё, а потом в крысу всё это извергает за спиной в тусовке со своей сборной отбросов. Как когда чучело на воротах кричал в раздевалке что Мбаппе сдох.
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Ответ Ты@Чё
И что? Он с тобой поводом для слез поделился?
Я не разделяю его чувства. Месси!
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