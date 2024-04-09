Тренер «Аль-Насра» об удалении Роналду: «Я видел повтор: касания лица не было. Театр со стороны соперника»

Тренер «Аль-Насра» считает, что к удалению Криштиану Роналду привела симуляция.

Роналду удалили во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между « » и « » (1:2).

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку.

В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

«Сложно говорить об этом эпизоде. Потому что, как мы знаем, у игрока, участвовавшего в эпизоде с Криштиану, на протяжении всего сезона случались ситуации, связанные с провокациями и чем-то театральным. Он воспользовался контактом с , жаловался на удар в лицо. Но теперь я посмотрел повтор, и касания лица там не было.

Судья посчитал, что этого достаточно для красной. На мой взгляд, это театр со стороны соперника. Такие ситуации продолжают происходить. Это вопрос интерпретации. Судья должен был обратиться к помощи ВАР, потому что, по моему мнению, там не было ничего серьезного», – сказал .

Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬