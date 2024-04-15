Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили. Вице-президент «Лукойла» Жданов заявил, что теперь с футболистов будет более жесткий спрос («Мутко против»)
Гильермо Абаскаль молчанием отреагировал на увольнение из «Спартака».
Вчера, 14 апреля, 35-летний испанец был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита» московскую команду готовит ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Абаскаль на последней встрече с футболистами не сказал практически ни слова. Об отставке тренера объявил вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов.
Гильермо приехал на базу красно-белых в Тушино 14 апреля. На этот день была запланирована утренняя тренировка «Спартака», однако тренер приехал за несколько часов до ее начала и сразу отправился собирать вещи.
Футболистам сообщили, что состоится собрание. Через некоторое время в зал для теории вошли Абаскаль и Жданов. Также на встрече были гендиректор клуба Олег Малышев и спортивный директор Томаш Амарал.
Абаскаль молчал, Жданов объявил об отставке тренера. Он также добавил, что после увольнения тренера с футболистов будет более жесткий спрос.
Прощаться и вести разговор с игроками Абаскаль не стал. После собрания футболисты отправились на тренировку. Проводил ее уже Слишкович.
Существует вероятность, что именно босниец останется тренером «Спартака» до конца сезона. Многое будет зависеть от ближайших матчей.
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Я не смотрю РПЛ, ни одного матча не видел, но благодаря тому, что на спортсе регулярно по 100 новостей про Абаскаля и т.п. сложилась следующая картина: привели самобытного тренера, заверили, что дадут возможность реализовать какие-то идеи. Потом, как наступил кризисный момент после удачной половины, не заступились ни в одном интервью, не попытались сформировать ту этику, при которой футболисты обязаны от и до подчиняться тренеру, позволили балагану разрастись, ещё и лучшего футболиста оставили в СИЗО Дубая, а потом, спихнув на испанца всех собак, уволили. И это в Спартаке регулярно, как я помню.
Не руководство виновато, которое делает, что хочет, не предпринимая никаких усилий по воссозданию какой-либо этики топ-клуба внутри коллектива, а тренер. Директора там думают, видимо, что футбольный клуб - это как качать нефть.
я рад,что теперь Джикия рад)