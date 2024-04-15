Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили. Вице-президент «Лукойла» Жданов заявил, что теперь с футболистов будет более жесткий спрос («Мутко против»)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Лукойл Гильермо Абаскаль Олег Малышев Владимир Слишкович Томаш Амарал Павел Жданов Футбол

Гильермо Абаскаль молчанием отреагировал на увольнение из «Спартака».

Вчера, 14 апреля, 35-летний испанец был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита» московскую команду готовит ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Абаскаль на последней встрече с футболистами не сказал практически ни слова. Об отставке тренера объявил вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов.

Гильермо приехал на базу красно-белых в Тушино 14 апреля. На этот день была запланирована утренняя тренировка «Спартака», однако тренер приехал за несколько часов до ее начала и сразу отправился собирать вещи.

Футболистам сообщили, что состоится собрание. Через некоторое время в зал для теории вошли Абаскаль и Жданов. Также на встрече были гендиректор клуба Олег Малышев и спортивный директор Томаш Амарал.

Абаскаль молчал, Жданов объявил об отставке тренера. Он также добавил, что после увольнения тренера с футболистов будет более жесткий спрос.

Прощаться и вести разговор с игроками Абаскаль не стал. После собрания футболисты отправились на тренировку. Проводил ее уже Слишкович.

Существует вероятность, что именно босниец останется тренером «Спартака» до конца сезона. Многое будет зависеть от ближайших матчей.

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39 комментариев
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Конечно, потому что пока сливали спроса не было
+49
-2
+47
А что ему говорить ? Слив был откровенный )
+38
-6
+32
Ответ ILya__Filimonov
А что ему говорить ? Слив был откровенный )
У ОПГ хинкаль праздник
+17
-3
+14
Мне кажется, что сам Абаскаль счастлив из этого балагана сбежать. Какой более строгий спрос с футболистов, что с ними сделают, закроют на базе? Может, начнут бить палками? Будут ругать?

Я не смотрю РПЛ, ни одного матча не видел, но благодаря тому, что на спортсе регулярно по 100 новостей про Абаскаля и т.п. сложилась следующая картина: привели самобытного тренера, заверили, что дадут возможность реализовать какие-то идеи. Потом, как наступил кризисный момент после удачной половины, не заступились ни в одном интервью, не попытались сформировать ту этику, при которой футболисты обязаны от и до подчиняться тренеру, позволили балагану разрастись, ещё и лучшего футболиста оставили в СИЗО Дубая, а потом, спихнув на испанца всех собак, уволили. И это в Спартаке регулярно, как я помню.

Не руководство виновато, которое делает, что хочет, не предпринимая никаких усилий по воссозданию какой-либо этики топ-клуба внутри коллектива, а тренер. Директора там думают, видимо, что футбольный клуб - это как качать нефть.
+16
-4
+12
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Зенит может и умрет , но как это связано со спартаком? Типо вы вместо 7 место 6 будете занимать ?
+15
-4
+11
С Богом разговаривал. Благодарил за неустойку.
+15
-10
+5
Есть новый ник для Спортса "Молчащий Абаскаль"
+7
-4
+3
Абсолютно чуждый, непонятный и не принятый элемент в Спартаке. Зачем так тянуть было...
+6
-3
+3
То есть, он, исходя из такого поведения, винит во всем игроков, не себя.
+3
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+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ммм, а до этого как будто бы спроса с игроков и тренерского штаба за результат не было
Поменяй фамилию
+3
-1
+2
Эту команду смотреть совсем не хочется. Переключился на хоккейный Спартак. Там есть все. Тренер, игроки, красивая игра, будущее.
+1
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+1
Игроки поедут на пикник с шашлыками и хинкалями в эти выходные
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
Именно. Ни одну нападку в сми клуб не отразил, хотя поливали каждый день. Только сами подливали масла в огонь, когда давали свои двусмысленные интервью. Во время бунта Джикии и его агента ушли в тень и что-то мямлили оттуда. За то теперь какие-то невероятные слухи про то, что у Абаскаля якобы была полная власть в клубе. Полное разочарование в политике клуба.
В клубе работают дилетанты, значит, раз свой проект защитить не в силах и дать ему оценку по окончанию сезона, который ещё можно было бы спасти. Клуб расшатывает парочка игроков и пресса - это смешно.
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Ответ Владимир Владимир
Мне кажется, что сам Абаскаль счастлив из этого балагана сбежать. Какой более строгий спрос с футболистов, что с ними сделают, закроют на базе? Может, начнут бить палками? Будут ругать? Я не смотрю РПЛ, ни одного матча не видел, но благодаря тому, что на спортсе регулярно по 100 новостей про Абаскаля и т.п. сложилась следующая картина: привели самобытного тренера, заверили, что дадут возможность реализовать какие-то идеи. Потом, как наступил кризисный момент после удачной половины, не заступились ни в одном интервью, не попытались сформировать ту этику, при которой футболисты обязаны от и до подчиняться тренеру, позволили балагану разрастись, ещё и лучшего футболиста оставили в СИЗО Дубая, а потом, спихнув на испанца всех собак, уволили. И это в Спартаке регулярно, как я помню. Не руководство виновато, которое делает, что хочет, не предпринимая никаких усилий по воссозданию какой-либо этики топ-клуба внутри коллектива, а тренер. Директора там думают, видимо, что футбольный клуб - это как качать нефть.
Именно. Ни одну нападку в сми клуб не отразил, хотя поливали каждый день. Только сами подливали масла в огонь, когда давали свои двусмысленные интервью. Во время бунта Джикии и его агента ушли в тень и что-то мямлили оттуда. За то теперь какие-то невероятные слухи про то, что у Абаскаля якобы была полная власть в клубе. Полное разочарование в политике клуба.
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Ответ Подкат Мальдини
Зенит может и умрет , но как это связано со спартаком? Типо вы вместо 7 место 6 будете занимать ?
Комментарий удален модератором
Ответ Подкат Мальдини
Поменяй фамилию
😆😆😆
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Ответ Владимир Владимир
Мне кажется, что сам Абаскаль счастлив из этого балагана сбежать. Какой более строгий спрос с футболистов, что с ними сделают, закроют на базе? Может, начнут бить палками? Будут ругать? Я не смотрю РПЛ, ни одного матча не видел, но благодаря тому, что на спортсе регулярно по 100 новостей про Абаскаля и т.п. сложилась следующая картина: привели самобытного тренера, заверили, что дадут возможность реализовать какие-то идеи. Потом, как наступил кризисный момент после удачной половины, не заступились ни в одном интервью, не попытались сформировать ту этику, при которой футболисты обязаны от и до подчиняться тренеру, позволили балагану разрастись, ещё и лучшего футболиста оставили в СИЗО Дубая, а потом, спихнув на испанца всех собак, уволили. И это в Спартаке регулярно, как я помню. Не руководство виновато, которое делает, что хочет, не предпринимая никаких усилий по воссозданию какой-либо этики топ-клуба внутри коллектива, а тренер. Директора там думают, видимо, что футбольный клуб - это как качать нефть.
Да это классическая в принципе история для Спартака последних 20 с лишним лет. В целом все по одному и тому же сценарию. Федун ушел, федунщина осталось. Добавилась только Зарема, которая фиг знает как появилась в начале со стороны руководства, а теперь с противоположной.
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А че тут скажешь, неустойка хорошая, в Испании тепло, че тут говорить)
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Слили очередного тренера. Не понимаю, в чем смысл этого постоянного сливания? Барахтаться в РПЛ? Типа, не вылетаем и норм.
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Абаскаль молчал и не разговаривал , потому что следует "слову Божьему" - уйти по-английски , прихватив с собой солидные отступные . Давайте следующего , пока Лукойл такой щедрый и у руля такое глупое руководство .
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Получается до этого можно было балду гонять.... Чем и занимались..
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Жёсткий спрос. Ахахахаха!!!!!!
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Если брать глобально, Спартак в 2 очках от ЦСКА и Локомотива, в 4 - от Динамо, при этом считалось, что команду дико трясет. Непонятно, в чем смысл такой перестановки до летнего перерыва. Или в Спартаке особо не планируют кого-то приглашать и правда надеются на ассистента?
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жесткий спрос с руководства надо в первую очередь. мы будем рвать ,метать в этом сезоне ))умора.
я рад,что теперь Джикия рад)
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