Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили. Вице-президент «Лукойла» Жданов заявил, что теперь с футболистов будет более жесткий спрос («Мутко против»)

Гильермо Абаскаль молчанием отреагировал на увольнение из «Спартака».

Вчера, 14 апреля, 35-летний испанец был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Зенита» московскую команду готовит ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Абаскаль на последней встрече с футболистами не сказал практически ни слова. Об отставке тренера объявил вице-президент « » по финансам Павел Жданов.

приехал на базу красно-белых в Тушино 14 апреля. На этот день была запланирована утренняя тренировка «Спартака», однако тренер приехал за несколько часов до ее начала и сразу отправился собирать вещи.

Футболистам сообщили, что состоится собрание. Через некоторое время в зал для теории вошли Абаскаль и Жданов. Также на встрече были гендиректор клуба и спортивный директор .

Абаскаль молчал, Жданов объявил об отставке тренера. Он также добавил, что после увольнения тренера с футболистов будет более жесткий спрос.

Прощаться и вести разговор с игроками Абаскаль не стал. После собрания футболисты отправились на тренировку. Проводил ее уже Слишкович.

Существует вероятность, что именно босниец останется тренером « » до конца сезона. Многое будет зависеть от ближайших матчей.

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