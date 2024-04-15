«Абаскаль больше никогда не найдет команду. Такие «специалисты» никому не нужны». Смородская об экс-тренере «Спартака»
Ольга Смородская уверена, что Гильермо Абаскаль после «Спартака» никому не нужен.
«Больше нигде и никогда Абаскаль не найдет команду, я уверена в этом. Такие «специалисты» никому не нужны.
Если руководители европейских клубов изучат работу Абаскаля в «Спартаке», они ни за что не станут его приглашать. За какие заслуги-то?» – сказал экс-президент «Локомотива» Смородская.
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Не просто так сотрясала воздух ))
Смородская выдала волчий билет Гильермо.
Теперь бедолаге трудно будет подыскать работу.
Как никак Смородская большой авторитет в футбольном мире 😉
В будущем вполне может стать неплохим специалистом.
За время работы в Спартаке получил бесценный опыт на долгие годы. Ну и заработал при этом не хило ))
Спартак хороший трамплин для многих тренеров.
А казалось бы, ФК Спартак должен быть не тем клубом, где ноунеймы делают себе имя и получают колоссальный опыт. А наоборот, в клуб должны приходить опытные и успешные тренера для свершения серьёзных задач.
Руководству клуба надо пересмотреть свою политику. Пока ещё одно поколение болельщиков не выросло в бестрофейные годы.
Думаю Абаскаля ждут в Ла лиге и полгода не пройдёт когда его назначат...
Так было всегда. Есть и будет.
Диванные эксперты и неуспешные личности, будут сотрясать воздух, чтобы придать себе значимости.
Настоящие мастера и гуру не будут делать себе пиар в жёлтых пабликах. Им просто
этого не надо.
Чтобы тестировал кандидатов на пост тренера.
Не прошёл Мостового: - проваливай восвояси 😉