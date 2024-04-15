«Абаскаль больше никогда не найдет команду. Такие «специалисты» никому не нужны». Смородская об экс-тренере «Спартака»

Ольга Смородская уверена, что Гильермо Абаскаль после «Спартака» никому не нужен.

«Больше нигде и никогда Абаскаль не найдет команду, я уверена в этом. Такие «специалисты» никому не нужны.

Если руководители европейских клубов изучат работу Абаскаля в « », они ни за что не станут его приглашать. За какие заслуги-то?» – сказал экс-президент «Локомотива» Смородская.

Смородская об Абаскале: «Худший тренер в РПЛ за последние годы. Бездарь. Ничего не умеет, только работать на публику и махать руками»

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Кто вместо Абаскаля?