«Абаскаль больше никогда не найдет команду. Такие «специалисты» никому не нужны». Смородская об экс-тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская уверена, что Гильермо Абаскаль после «Спартака» никому не нужен.

«Больше нигде и никогда Абаскаль не найдет команду, я уверена в этом. Такие «специалисты» никому не нужны.

Если руководители европейских клубов изучат работу Абаскаля в «Спартаке», они ни за что не станут его приглашать. За какие заслуги-то?» – сказал экс-президент «Локомотива» Смородская.

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20 комментариев
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Почему громче всех гавкают либо те, кого раньше гнали с должности ссаными тряпками (пусть и не из тренеров, но близко), либо кто даже не нюхал тренерской деятельности?
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Интересно, про Эмери так же думали🤔
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Вот после таких слов не удивлюсь если Абаскаль возглавит какую нибудь Осасуну и выиграет с ней условную ЛК
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Её мнение очень важно для всех.
Не просто так сотрясала воздух ))
Смородская выдала волчий билет Гильермо.
Теперь бедолаге трудно будет подыскать работу.
Как никак Смородская большой авторитет в футбольном мире 😉
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Ольга Юрьевна, ну зачем же так категорично. Еще как найдет. Только не у нас.
Даже не сомневаюсь в этом.
В будущем вполне может стать неплохим специалистом.
За время работы в Спартаке получил бесценный опыт на долгие годы. Ну и заработал при этом не хило ))
Спартак хороший трамплин для многих тренеров.
А казалось бы, ФК Спартак должен быть не тем клубом, где ноунеймы делают себе имя и получают колоссальный опыт. А наоборот, в клуб должны приходить опытные и успешные тренера для свершения серьёзных задач.
Руководству клуба надо пересмотреть свою политику. Пока ещё одно поколение болельщиков не выросло в бестрофейные годы.
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мнение этой жабы всем интересно
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Никак не могу понять какая связь между смородской и Спартаком? Пусть Локо комментирует
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Все тренеры , прошедшие через Спартак потом востребованы. а это тем более, потому что продержался почти два года. Это же не Локо, после которого карьера идет под откос...
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Никогда не говори никогда, тем более, если в футболе ничего не понимаешь - Смородская не играла, чеканить не умеет и даже не тренировала при этом..
Думаю Абаскаля ждут в Ла лиге и полгода не пройдёт когда его назначат...
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Ответ serginn
Почему громче всех гавкают либо те, кого раньше гнали с должности ссаными тряпками (пусть и не из тренеров, но близко), либо кто даже не нюхал тренерской деятельности?
А ты не догадываешься?
Так было всегда. Есть и будет.
Диванные эксперты и неуспешные личности, будут сотрясать воздух, чтобы придать себе значимости.
Настоящие мастера и гуру не будут делать себе пиар в жёлтых пабликах. Им просто
этого не надо.
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Сказала т. Оля безработная 😜
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Ольга Юрьевна, ну зачем же так категорично. Еще как найдет. Только не у нас.
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Такие руководители, как Смородская, тоже.
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А что специалист Смородская нашла после Локомотива?! Получается никому не нужна😏
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Ответ vtsch4svws
Интересно, про Эмери так же думали🤔
Изначально неравные фигуры
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Ответ Вячеслав Припузов
Никогда не говори никогда, тем более, если в футболе ничего не понимаешь - Смородская не играла, чеканить не умеет и даже не тренировала при этом.. Думаю Абаскаля ждут в Ла лиге и полгода не пройдёт когда его назначат...
Мостового надо поставить спортдиром.
Чтобы тестировал кандидатов на пост тренера.
Не прошёл Мостового: - проваливай восвояси 😉
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