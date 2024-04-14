Ловчев об увольнении Абаскаля: «Спартак» отмучился. Бонгонда, Зиньковский, Мозес – все стали хуже играть при нем, год практически потерян»

Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля.

– «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и , и – пошли по списку.

– ?

– Сашка, не дождешься!

Для меня главным является вот какой показатель. Приходит тренер, чтобы команда лучше играла, игроки показывали свой лучший футбол.

, когда приехал, – это звезда просто, всех обыгрывает. Мозес – это просто звезда. Купили Зиньковского, это тоже звезда. Они все хуже стали играть. Это показатель тренерской работы по большому счету. А дальше и командная игра.

Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но все уже. Год практически потерянный, – заявил бывший игрок сборной СССР.

возглавил « » летом 2022 года, в феврале прошлого года контракт специалиста был продлен до лета 2025‑го. В настоящее время московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир .

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Кто вместо Абаскаля?