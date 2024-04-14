Ловчев об увольнении Абаскаля: «Спартак» отмучился. Бонгонда, Зиньковский, Мозес – все стали хуже играть при нем, год практически потерян»
Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля.
– «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и Черчесов, и Ивич – пошли по списку.
– Сашка, не дождешься!
Для меня главным является вот какой показатель. Приходит тренер, чтобы команда лучше играла, игроки показывали свой лучший футбол.
Бонгонда, когда приехал, – это звезда просто, всех обыгрывает. Мозес – это просто звезда. Купили Зиньковского, это тоже звезда. Они все хуже стали играть. Это показатель тренерской работы по большому счету. А дальше и командная игра.
Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но все уже. Год практически потерянный, – заявил бывший игрок сборной СССР.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года контракт специалиста был продлен до лета 2025‑го. В настоящее время московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу
Вот в ФНЛ вылетят, вот тогда!
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Кто думает иначе - тот ловчев и мостовой