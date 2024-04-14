Ловчев об увольнении Абаскаля: «Спартак» отмучился. Бонгонда, Зиньковский, Мозес – все стали хуже играть при нем, год практически потерян»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Мостовой отставки Валерий Карпин Евгений Ловчев Владимир Ивич Виктор Мозес Тео Бонгонда Антон Зиньковский Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля.

– «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и Черчесов, и Ивич – пошли по списку.

– Александр Мостовой?

– Сашка, не дождешься!

Для меня главным является вот какой показатель. Приходит тренер, чтобы команда лучше играла, игроки показывали свой лучший футбол.

Бонгонда, когда приехал, – это звезда просто, всех обыгрывает. Мозес – это просто звезда. Купили Зиньковского, это тоже звезда. Они все хуже стали играть. Это показатель тренерской работы по большому счету. А дальше и командная игра.

Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но все уже. Год практически потерянный, – заявил бывший игрок сборной СССР.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года контракт специалиста был продлен до лета 2025‑го. В настоящее время московская команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Кто вместо Абаскаля?

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10 комментариев
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Уже 20 лет ничего не меняется, каждый раз крайний это тренер. С таким руководством еще столько будет болтать клуб
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С "отмучился" я б не спешил.
Вот в ФНЛ вылетят, вот тогда!
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а год ли?
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Сашка не дождешься?
Наше лицо:

https://postimg.cc/Lqyd6Fn1
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Год у них потерян)) как будто что-то изменится с новым тренером)
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Иногда казалось что вот вот все наладится ,но не сложилось. Удачи Абаскалю в дальнейшей карьере .
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когда Спартак мучался с Кононовым что то не читали мы что Спартак с пиджаком мучается
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Насчет отмучился - есть сомнения. Вдруг следующий окажется еще круче :)
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Зиньковский просто днище был и есть

Кто думает иначе - тот ловчев и мостовой
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Как бы то ни было Ловчев прав, с приходом в Спартак новые игроки со временем чаще деградируют, чем прогрессируют... Исключением может быть только игра Дуарте...
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