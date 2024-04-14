Кавазашвили об Абаскале: «Не хочу его хаять, но менталитет у россиян другой. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами. Свои игроки приносили больше пользы»

Анзор Кавазашвили считает, что легионеры навредили «Спартаку».

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера . Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

«Нормальная практика, когда команду продолжает готовить помощник, пока не найдут другого тренера. Когда Абаскаль пришел в «Спартак», то выбрал правильную позицию: имея , он сделал ставку на россиян, на спартаковских воспитанников, которые уже играли.

Абаскаль не стал разбрасываться золотым спартаковским фондом, а вдохнул в них уверенность, они прибавили в выносливости, коллективной игре. В первом круге первого сезона команда полностью справилась, играла блестяще. А потом…

Когда у человека дела идут здорово, у любого появляются сверхъестественные мысли, что они слишком умные или могут взять больше ответственности. Появляется самомнение. Полгода Абаскаль наслаждался трудом российских игроков, но решил укрепить состав легионерами, они стали появляться в клубе как курочка несет яйца – один, второй, третий. Но кроме Промеса ни один легионер не показал себя при Абаскале.

Команда начала показывать абсолютно другой футбол. Она не смогла разобраться в системе взаимопонимания на поле, начала играть через раз. Слава богу, заняли третье место. Но в целом «Спартак» потерял лицо.

Не хочу хаять Абаскаля. Он молодой, темпераментный тренер. Но менталитет у россиян другой. Больше пользы приносили свои игроки на поле, чем с легионерами. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами», – сказал бывший вратарь « » .

Корнеев о замене Абаскаля: «Янсен – недоразумение, типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Нужен тренер, имеющий победную базу. Ивич – это точное попадание»