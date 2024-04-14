Кавазашвили об Абаскале: «Не хочу его хаять, но менталитет у россиян другой. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами. Свои игроки приносили больше пользы»
Анзор Кавазашвили считает, что легионеры навредили «Спартаку».
Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.
«Нормальная практика, когда команду продолжает готовить помощник, пока не найдут другого тренера. Когда Абаскаль пришел в «Спартак», то выбрал правильную позицию: имея Промеса, он сделал ставку на россиян, на спартаковских воспитанников, которые уже играли.
Абаскаль не стал разбрасываться золотым спартаковским фондом, а вдохнул в них уверенность, они прибавили в выносливости, коллективной игре. В первом круге первого сезона команда полностью справилась, играла блестяще. А потом…
Когда у человека дела идут здорово, у любого появляются сверхъестественные мысли, что они слишком умные или могут взять больше ответственности. Появляется самомнение. Полгода Абаскаль наслаждался трудом российских игроков, но решил укрепить состав легионерами, они стали появляться в клубе как курочка несет яйца – один, второй, третий. Но кроме Промеса ни один легионер не показал себя при Абаскале.
Команда начала показывать абсолютно другой футбол. Она не смогла разобраться в системе взаимопонимания на поле, начала играть через раз. Слава богу, заняли третье место. Но в целом «Спартак» потерял лицо.
Не хочу хаять Абаскаля. Он молодой, темпераментный тренер. Но менталитет у россиян другой. Больше пользы приносили свои игроки на поле, чем с легионерами. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами», – сказал бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.
Корнеев о замене Абаскаля: «Янсен – недоразумение, типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Нужен тренер, имеющий победную базу. Ивич – это точное попадание»