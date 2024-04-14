Кавазашвили об Абаскале: «Не хочу его хаять, но менталитет у россиян другой. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами. Свои игроки приносили больше пользы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что легионеры навредили «Спартаку».

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

«Нормальная практика, когда команду продолжает готовить помощник, пока не найдут другого тренера. Когда Абаскаль пришел в «Спартак», то выбрал правильную позицию: имея Промеса, он сделал ставку на россиян, на спартаковских воспитанников, которые уже играли.

Абаскаль не стал разбрасываться золотым спартаковским фондом, а вдохнул в них уверенность, они прибавили в выносливости, коллективной игре. В первом круге первого сезона команда полностью справилась, играла блестяще. А потом…

Когда у человека дела идут здорово, у любого появляются сверхъестественные мысли, что они слишком умные или могут взять больше ответственности. Появляется самомнение. Полгода Абаскаль наслаждался трудом российских игроков, но решил укрепить состав легионерами, они стали появляться в клубе как курочка несет яйца – один, второй, третий. Но кроме Промеса ни один легионер не показал себя при Абаскале.

Команда начала показывать абсолютно другой футбол. Она не смогла разобраться в системе взаимопонимания на поле, начала играть через раз. Слава богу, заняли третье место. Но в целом «Спартак» потерял лицо.

Не хочу хаять Абаскаля. Он молодой, темпераментный тренер. Но менталитет у россиян другой. Больше пользы приносили свои игроки на поле, чем с легионерами. Тренерский штаб допустил ошибку, завалил команду легионерами», – сказал бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Корнеев о замене Абаскаля: «Янсен – недоразумение, типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Нужен тренер, имеющий победную базу. Ивич – это точное попадание»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какими легионерами?! В прошлой игре в старте было 7 российских игроков, в предыдущих тоже так же. Надо матчи смотреть, потом комментарии давать.
+3
0
+3
Всю разницу давал Промес и когда он был на поле,остальным было проще
+2
0
+2
Интересно,а как это перевести на зенит.
+2
0
+2
О какой пользе он говорит? Джикия больше пользы принёс? Жиго уехал и увидели сразу уровень Жоры:)
+1
0
+1
свои игроки не мало вреда принесли...где они были в последнем матче...
+1
0
+1
Золотой спартаковский фонд. Ой, не могу. Вот чудак старый.)))
0
0
0
Россияне со своим менталитетом совершенно неспособны играть в топ-чемпионатах и топ-клубах (Головин, Миранчук и Кузяев – исключения). Даже в родной РПЛ в топе бомбардиров идут 2 колумбийца:)
0
0
0
Уволили... Наконец-то! Кто и зачем??? выкопал этого ноунейма, отдельный вопрос...
0
0
0
Интересно,а кто этих знатных наших перцев учил бить по воротам,все годы до основы,что они не умеют бить даже с 15 метров.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий