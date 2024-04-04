Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Александр Медведев Сергей Карасев Александр Соболев Р-Спорт Манфред Угальде Футбол

Александр Медведев оценил судейство Сергея Карасева в матче со «Спартаком».

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

«Хотелось бы отметить, что хоть «Спартак» и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.

В старые добрые времена все было просто – рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата – значит, оно есть. Тем более подыгрывать рукой в неестественном положении – это неестественно», – сказал председатель правления «Зенита».

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19 комментариев
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Карась в динамике это не мог заметить. Почему Кукуян не позвал к монитору - это к нему вопрос. Как по мне, гол нужно было отменить
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Мало того, за прошедший тур я был очень удивлен двум решениям судей на ВАР.
Первое -это полная некомпетенция судьи на ВАР при голе от плавника дельфина.
Второе - абсурдное рассматривания на полном серьезе пенальти при столкновении вратаря и Пиняева.
Надеюсь эти судьи на ВАР больше никогда не будут работать в нашем футболе. Лучше пусть курьерами идут. Больше толку.
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если говорить обьективно рука была гол нельзя было засчитывать
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Это была "рука бога"😁
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Оказывается, рукоблуды есть не только в нынешнем Локомотиве😁
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Вы видели у дельфинов руки, вот и Кукуян тоже не видел сказал Карасев, махнув плавником!
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Ну естественно, естественней некуда
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Сомнительный гол. На совести Кукуяна, сидевшего на ВАР.
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не путайте руку с плавником
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А теперь представьте, что такой гол защитали бы Зениту. Кукуян попросил бы политического убежища.Ну если серьёзно, то хотелось бы услышать объяснение его действий от Мажича.
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А эпизот со сбитием Селихова, даже нигде не обсуждали
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Ответ Bashibuzuck
Это была "рука бога"😁
ze jt
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Ответ Bashibuzuck
Это была "рука бога"😁
Это был плавник дельфина
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Ответ Bartez1986
Карась в динамике это не мог заметить. Почему Кукуян не позвал к монитору - это к нему вопрос. Как по мне, гол нужно было отменить
вы какой повтор то смотрели, на последнем видно что нет руки
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