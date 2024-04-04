Александр Медведев: «Гол «Спартака» «Зениту» нельзя было засчитывать, Соболев подыграл себе рукой. Подыгрывать рукой в неестественном положении – неестественно»

Александр Медведев оценил судейство Сергея Карасева в матче со «Спартаком».

« » обыграл « » в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

«Хотелось бы отметить, что хоть « » и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.

В старые добрые времена все было просто – рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата – значит, оно есть. Тем более подыгрывать рукой в неестественном положении – это неестественно», – сказал председатель правления « ».